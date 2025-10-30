Valtaosa Tipattoman viettäjistä käyttää alkoholia vähemmän myös helmikuussa
Peräti 81 prosenttia Tipatonta tammikuussa 2025 viettäneistä joi alkoholia vähemmän myös helmikuussa.
– Tipaton näyttää jatkuvan monella. 69 prosenttia jatkoi Tipatonta helmikuussakin ja 12 prosenttia kertoi juoneensa tammikuun jälkeen vähemmän, kertoo Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n viestinnän asiantuntija Maaret Väkinen.
EHYT ry:n Verianilla teettämästä kyselytutkimuksesta* selviää, että vain 15 prosenttia tipatonta viettäneistä oli palannut sen jälkeen entiseen tapaansa kuluttaa ja käyttää alkoholia.
Tammikuussa 2025 Tipatonta vietti kaikkiaan 14 prosenttia alkoholia käyttävistä kansalaisista.
– Viimeisen kahden vuoden aikana Tipatonta tammikuuta viettäneitä on ollut aavistuksen enemmän kuin edellisinä vuosina. Mittaushistoriamme huippuvuoteen 2013 on kuitenkin vielä matkaa, silloin peräti 18 prosenttia alkoholia käyttävistä kansalaisista oli tipattomalla, Väkinen kertoo.
– Kenties tuloksissa näkyy uteliaan raittiuden ja terveyttä ja hyvinvointia korostavan elämäntavan trendi.
Tuloksista käy ilmi, että naiset viettivät Tipatonta hieman innokkaammin kuin miehet.
– Tämä Tipattoman suosio miesten ja naisten välillä vaihtelee vuosittain. Ylipäätään voidaan sanoa, että sukupuolella ei ole suurta merkitystä Tipattoman vietossa, sanoo Väkinen.
Varsinkin 25 – 34-vuotiaat nuoret aikuiset ja yli 70-vuotiaat olivat olleet tipattomalla. Tipaton on ennen kaikkea kohtuukäyttäjien suosiossa.
– Tipaton on hyvä mahdollisuus pysähtyä miettimään, miksi ja missä tilanteissa minä käytän alkoholia. Mihin sitä tarvitsen? Entä, jos jätänkin alkoholin totutussa tilanteessa pois? Jos ihmiselle on kehittynyt riippuvuus tai on ongelmia alkoholin kanssa, Tipaton ei ole ratkaisu. Silloin on parempi hakea apua tilanteeseen esimerkiksi terveydenhuollosta.
Terveyteen liittyvät syyt olivat tärkein yksittäinen peruste ryhtyä viettämään tipatonta tammikuuta. Tämä oli tammikuussa 2025 syy 26 prosentille tipatonta viettäneistä. Tipattoman kuukauden aikana verenpaine laskee, unenlaatu paranee ja painokin voi pudota. Mahdolliset vatsavaivat tai närästys voivat helpottaa ja mieliala kohenee.
Joka viides Tipatonta viettäneistä kertoi syyksi perinteen: Tipattomasta tammikuusta on muodostunut traditio. Yhtä monelle rahan säästyminen oli ollut merkittävä syy viettää tammikuu ilman alkoholia.
* Tutkimusaineisto kerättiin vastaajapaneelissa 2.- 10.2.2025. Haastateltu joukko edustaa maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Vastauksia saatiin yhteensä 1.013 kpl.
