Emmi Pesosen audiodraama ex-pariskunnasta ja blenderin aiheuttamasta sotkusta – Rooleissa Ella Pyhältö ja Paavo Westerberg

Emma suostuu ottamaan rajusta suolistotulehduksesta toipuvan ex-miehensä kotiinsa. Heidän tyttärensä on Saksassa taidekoulun pääsykokeissa, ja Jussin naisystävä meditoi Balilla. Emman ja Jussin yhteisessä kodissa vallitsi aikoinaan boheemi kaaos, ja sen vuoksi Emma on sisustanut uuden asuntonsa skandinaavisen selkeäksi. Jussi on mielihaluineen huomiota vaativa toipilas, ja ex-pariskunta ajautuu puimaan päättynyttä avioliittoaan. Jussi ei halua olla pelkästään vaivaksi ja yllättää ex-vaimonsa aamiaisella. Blenderin kansi kuitenkin unohtuu pöydälle, ja suihkuava vihersmoothie täplittää Emman vitivalkoisen keittiön. Kuka siivoaa sotkun ja roiskeet? Miksi Emma edes otti Jussin kotiinsa? Miksei hän vain lähtenyt Rufuksen kanssa Hankoon pelaamaan tennistä?​

"Yllätysaamiaisen kirjoittaminen oli hauskaa ja nautinnollista. Teoksen henkilöt ovat hulvattomia ja viihdyttäviä tragikoomisissa yrityksissään tulla toimeen keskenään. Molemmilla on omat tarpeensa ja syyllisyytensä – ja samalla halu jonkinlaiseen sovitukseen. Tarinan kertominen vaati tarkkaa, intiimiä ja rohkeaa näyttelijäntyötä sekä vahvaa keskinäistä luottamusta, minkä vuoksi halusin näyttelijöiksi Ellan ja Paavon", Emmi Pesonen kertoo.

Emmi Pesonen (s. 1977) on helsinkiläinen kirjailija, käsikirjoittaja ja näyttelijä. Hän on julkaissut romaanit Maailman kaunein sana (2020), Taikurin tyttäret (2022) ja Kuvittelin tuntevani (2025). ​Yllätysaamiainen-audiodraaman rooleissa ovat loistavat Ella Pyhältö ja Paavo Westerberg, äänisuunnittelijana Miki Brunou ja dramaturgina Niina Miettinen.

Emmi Pesonen: Yllätysaamiainen

kesto 2 tuntia 38 minuuttia

rooleissa: Ella Pyhältö ja Paavo Westerberg