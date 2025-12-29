Lohjan kaupunki

Saukkolaan suunnitteilla päiväkoti ja muita palveluita – tule keskustelemaan kaavasta!

29.12.2025 10:27:49 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Lohjan kaupunki on käynnistänyt N14 Saukkolan päiväkodin asemakaavanmuutoksen. Kaavamuutos koskee aluetta Saukkolassa Turuntien ja Jättöläntien välillä, ja sen tavoitteena on mahdollistaa uuden päiväkodin rakentaminen sekä muita lähipalveluita.

Uudelle päiväkodille mahdollistetaan 4 päiväkotiryhmää ja 84 varhaiskasvatuspaikkaa. Alueella varaudutaan päiväkodin lisäksi nuorisotilaan, kirjastotoimintaan sekä muuhun vapaa-ajantoimintaan kuten kuntosaliin.

Suunnittelualue on noin 4 hehtaaria, pääosin kaupungin omistuksessa. Kaavan alue koostuu lähinnä viljellystä pellosta. Alueen suunnittelussa otetaan huomioon liikennejärjestelyt, kevyen liikenteen reitit sekä kulttuurihistorialliset ja maisema-arvot.

Tule keskustelemaan kaavasta kaavapäivystykseen!

Kuntalaisilla on mahdollisuus tulla keskustelemaan kaavasta matalan kynnyksen tilaisuuteen.

📅 Aika: 27.1.2026 klo 17.30–18.30

📍Paikka: Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola

Tilaisuudessa ovat paikalla Lohjan kaupungin kaavasuunnittelija Klaus Seppänen, sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus, varhaiskasvatusjohtaja Anu Koivumäki sekä alueen varhaiskasvatusyksikön johtaja Salla Karhu.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä suunnittelun lähtökohdat tulevat myöhemmin nähtäville. Tänä aikana toivotaan palautetta erityisesti suunnittelun lähtötiedoista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Kaavan tarkempi aikataulu täsmentyy, kun kaupunkikehityslautakunta päättää kaavoitusohjelmasta.

