KHO: Turun seudun joukkoliikenteen tarjousyhteistyö kilpailulain vastaista

Linja-autoyhtiöiden omistamat yhteisyritykset olivat jättäneet tarjoukset Turun seudun joukkoliikennettä koskevissa tarjouskilpailuissa vuosina 2013, 2014 ja 2016. Linja-autoyhtiöt olivat tuottaneet tarjouskilpailuissa voitetun liikennöinnin suurin piirtein yhteisyrityksistä omistamiensa omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Markkinaoikeus oli Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä määrännyt kuudelle yhtiölle seuraamusmaksut kilpailulain 5 §:n vastaisesta tarjousyhteistyöstä.

Yhtiöt valittivat markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja esittivät valituksissaan, että ne eivät olleet menetelleet kilpailusäännösten vastaisesti ja vaativat niille määrättyjen seuraamusmaksujen poistamista tai alentamista.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi yhtiöiden valitukset. KHO katsoi, että yhteisyritysten osakasyhtiöillä olisi ollut mahdollisuudet kilpailla tarjouskilpailuissa hankintasopimuksista itsenäisesti. Yhtiöille määrättyjen seuraamusmaksujen suuruudet vaihtelevat 25 000 eurosta 380 000 euroon.

Päätös valitusten hylkäämisestä syntyi äänestyksen jälkeen. Kaksi vähemmistöön jäänyttä oikeusneuvosta olisi hyväksynyt yhtiöiden valitukset ja poistanut markkinaoikeuden määräämät seuraamusmaksut.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla.

KHO 2025:87