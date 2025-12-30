KHO: Turun seudun joukkoliikenteen tarjousyhteistyö kilpailulain vastaista
Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään antamassaan ennakkopäätöksessä katsonut, että Turun seudun joukkoliikennettä hoitaneiden linja-autoyhtiöiden tarjousyhteistyö oli kilpailulain vastaista.
Linja-autoyhtiöiden omistamat yhteisyritykset olivat jättäneet tarjoukset Turun seudun joukkoliikennettä koskevissa tarjouskilpailuissa vuosina 2013, 2014 ja 2016. Linja-autoyhtiöt olivat tuottaneet tarjouskilpailuissa voitetun liikennöinnin suurin piirtein yhteisyrityksistä omistamiensa omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Markkinaoikeus oli Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä määrännyt kuudelle yhtiölle seuraamusmaksut kilpailulain 5 §:n vastaisesta tarjousyhteistyöstä.
Yhtiöt valittivat markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja esittivät valituksissaan, että ne eivät olleet menetelleet kilpailusäännösten vastaisesti ja vaativat niille määrättyjen seuraamusmaksujen poistamista tai alentamista.
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi yhtiöiden valitukset. KHO katsoi, että yhteisyritysten osakasyhtiöillä olisi ollut mahdollisuudet kilpailla tarjouskilpailuissa hankintasopimuksista itsenäisesti. Yhtiöille määrättyjen seuraamusmaksujen suuruudet vaihtelevat 25 000 eurosta 380 000 euroon.
Päätös valitusten hylkäämisestä syntyi äänestyksen jälkeen. Kaksi vähemmistöön jäänyttä oikeusneuvosta olisi hyväksynyt yhtiöiden valitukset ja poistanut markkinaoikeuden määräämät seuraamusmaksut.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Jaana Lappalainenviestintäpäällikkö / kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 259etunimi.m.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi
