Tampereen kaupunkiseudulla luodaan kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia turvallisuus-, puolustus- ja kaksikäyttöalan innovaatioille

Business Tampereen Kaksikäyttöteknologiat turvallisuuden ja puolustuksen tukena -hankkeen tavoitteena on edistää kestäviä turvallisuus-, puolustus- ja kaksikäyttöalan innovaatioita, kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja kasvua.

Tavoitteena on siirtää osaamista, edistää korkeakoulujen ja yritysten verkottumista ja kehittää uusia toimintamalleja. Hankkeen toimenpiteiden keskiössä ovat erityisesti kasvu- ja kansainvälistymishakuiset PK-yritykset (scale up). Tavoite on, että yhteistyö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Tampereen seudulla on erinomaiset edellytykset ottaa vahva kansallinen ja eurooppalainen rooli tässä murroskohdassa.

Pirkanmaan liitto myönsi Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena 1 499 742 euroa Kaksikäyttöteknologiat turvallisuuden ja puolustuksen tukena -hankkeen toteuttamiseen. Tampereen kaupungin kuntarahoituksen osuus on 999 829 euroa. Tampereen kaupungin rahoitus kattaa omarahoituksen.

Vuoden 2028 elokuun loppuun kestävä hanke toteuttaa merkittävällä tavalla Tampereen kaupungin ja valtion välistä innovaatioekosysteemisopimusta (Sustainable Industry X, toimenpidekokonaisuus 4.5.1 Kaksikäyttöteknologiat).

Hanke tukee Pirkanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 tavoitteita (Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa, Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti) ja älykkään erikoistumisen valintoja (Vastuullisesti uudistuva teollisuus ja hallittu kestävyysmurros).

--

Tampere on yksi Suomen Innokaupungeista, jotka toteuttavat ekosysteemisopimuksia. Innokaupungit ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä, muutoksen edelläkävijöitä. Tavoitteena on vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja parantaa ihmisten elämää kaupunkiympäristöissä. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavat tutkimusta ja kokeiluita. Innokaupungit.fi