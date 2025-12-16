Tampereen kaupunkiseudulla luodaan kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia turvallisuus-, puolustus- ja kaksikäyttöalan innovaatioille
Tampereen kaupunkiseudulla on vahvoja kaksikäyttöteknologioiden kehitystä tukevia ja mahdollistavia ekosysteemejä, osaamista, koulutusta, tutkimusta ja näihin liittyvä laaja yritysjoukko. Niiden pohjalta voidaan luoda eurooppalaisesti merkittävä kansallinen turvallisuus-, puolustus- ja kaksikäyttöteknologioihin keskittyvä monen eri toimijan ekosysteemi.
Business Tampereen Kaksikäyttöteknologiat turvallisuuden ja puolustuksen tukena -hankkeen tavoitteena on edistää kestäviä turvallisuus-, puolustus- ja kaksikäyttöalan innovaatioita, kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja kasvua.
Tavoitteena on siirtää osaamista, edistää korkeakoulujen ja yritysten verkottumista ja kehittää uusia toimintamalleja. Hankkeen toimenpiteiden keskiössä ovat erityisesti kasvu- ja kansainvälistymishakuiset PK-yritykset (scale up). Tavoite on, että yhteistyö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin.
Tampereen seudulla on erinomaiset edellytykset ottaa vahva kansallinen ja eurooppalainen rooli tässä murroskohdassa.
Pirkanmaan liitto myönsi Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena 1 499 742 euroa Kaksikäyttöteknologiat turvallisuuden ja puolustuksen tukena -hankkeen toteuttamiseen. Tampereen kaupungin kuntarahoituksen osuus on 999 829 euroa. Tampereen kaupungin rahoitus kattaa omarahoituksen.
Vuoden 2028 elokuun loppuun kestävä hanke toteuttaa merkittävällä tavalla Tampereen kaupungin ja valtion välistä innovaatioekosysteemisopimusta (Sustainable Industry X, toimenpidekokonaisuus 4.5.1 Kaksikäyttöteknologiat).
Hanke tukee Pirkanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 tavoitteita (Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa, Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti) ja älykkään erikoistumisen valintoja (Vastuullisesti uudistuva teollisuus ja hallittu kestävyysmurros).
--
Tampere on yksi Suomen Innokaupungeista, jotka toteuttavat ekosysteemisopimuksia. Innokaupungit ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä, muutoksen edelläkävijöitä. Tavoitteena on vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja parantaa ihmisten elämää kaupunkiympäristöissä. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavat tutkimusta ja kokeiluita. Innokaupungit.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Business Tampere Oy:
Puolustusalan vastaava, (Eversti, evp.) Mika Kulkas, p. 040 487 7533, mika.kulkas@businesstampere.com
Pirkanmaan liitto:
Rahoitusasiantuntija Jaana Niittyniemi, p. 050 326 1620,
jaana.niittyniemi@pirkanmaa.fi
Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.
www.pirkanmaa.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan liitto
Pirkanmaalla on kartoitettu sijainteja uusille ampumarata-alueille16.12.2025 10:56:10 EET | Tiedote
Pirkanmaalta on löydettävissä potentiaalisia hyvin saavutettavia sijainteja uusille ulkoampumaradoille. Ratojen toteuttaminen tai nykyisten laajentaminen vaatii todennäköisesti kuitenkin aina rakenteellisia meluntorjuntatoimenpiteitä.
Rohkeasti uudistuva, vastuullisesti vahvistuva Pirkanmaa on myös toimintakykyinen ja turvallinen24.11.2025 13:29:50 EET | Tiedote
Pirkanmaan maakuntastrategia on valmistunut maakunnan toimijoiden yhteistyön tuloksena. Se linjaa yhteistä tahtotilaa Pirkanmaan menestyksen edellytyksistä ja tulevaisuuden suunnasta.
Hyvää kannatti odottaa – ysitie saa rahoituksensa20.11.2025 14:09:55 EET | Tiedote
Tänään on merkittävä päivä kansallisesti, mutta myös Pirkanmaan alueella. Valtatie 9 Tampere–Orivesi-osuuden rahoitus eteni eduskuntakäsittelyyn. Liikenneturvallisuus paranee ja ruuhkaisuus vähenee, kun Pirkanmaan pahin liikenteen pullonkaula poistuu. Kyseessä on samalla ollut kansallisen liikennejärjestelmämme kriittisin kuristuskohta.
Alueilla täytyy olla vahva rooli koheesiopolitiikan suunnittelussa ja toimeenpanossa17.11.2025 11:40:35 EET | Tiedote
Pirkanmaan liiton maakuntahallitus korostaa, että koheesiopolitiikan tulee jatkossakin perustua aluelähtöisyyteen ja alueilla täytyy olla vahva rooli koheesiopolitiikan suunnittelussa ja toimeenpanossa.
Koulutuksen toimintaedellytyksiä on vahvistettava Pirkanmaalla15.10.2025 08:50:00 EEST | Tiedote
Suomi tarvitsee jatkuvasti uutta osaavaa työvoimaa etenkin kasvumaakunnissa, kuten Pirkanmaalla. Koulutuksen kansallisia resursseja tulee kohdistaa alueille ja aloille, jotka turvaavat kansallista kilpailukykyä ja nostavat tuottavuutta. Pirkanmaan koulutusryhmä julkaisi kannanottonsa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme