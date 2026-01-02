CES 2026: Roborock lanseeraa maailman ensimmäisen, pyöräjalka-arkkitehtuurilla varustetun robotti-imurin sekä esittelee yhteistyötään Real Madridin kanssa
- Yhdistettyään voimansa Real Madrid -jalkapalloseuran kanssa Roborock esittelee "The Greatest Meeting The Greatest" -teeman mukaisesti uudet imurinsa: Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock Qrevo Curv 2 Flow ja Roborock F25 Ace Pro.
- Yhtiö esittelee myös Roborock Saros Roverin, joka on maailman ensimmäinen pyöräjalka-arkkitehtuurilla varustettu robotti-imuri, joka on suunniteltu suunnistamaan portaissa, kaltevilla pinnoilla ja muilla aiemmin hankalasti saavutettavilla alueilla puhdistaessaan niitä.
- RockMow Z1 LiDAR on puolestaan yhtiön ensimmäinen LiDAR-pohjautuva robottiruohonleikkuri.
Roborock, maailman johtava kodin robotiikan valmistaja, jonka teknologia on suunniteltu yksinkertaistamaan arkea, on julkistanut uuden tuotevalikoimansa vuoden ensimmäiselle puoliskolle Las Vegasissa, Yhdysvalloissa järjestettävillä CES 2026 -messuilla. Roborock President Quan Gang piti messuilla brändin "The Greatest Meeting The Greatest" -teemaisen puheen ja esitteli Saros Roverin, maailman ensimmäisen tekoälykäyttöisellä pyöräjalka-arkkitehtuurilla varustetun robotti-imurin, joka pystyy navigoimaan ja puhdistamaan ketterästi sekä portaat että luiskat.
Julkistuksiin lukeutuivat myös Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock F25 ACE Pro ja Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Tuotelanseeraukset toteutettiin yhteistyössä Real Madrid -jalkapalloseuran kanssa. Brändien solmimasta yhteistyösopimuksesta tiedotettiin muutama päivä ennen messujen alkamista.
Messuilla päästiin kuulemaan myös uutisia Roborockin robottiruohonleikkurimalliston RockMow Z1 LiDAR-uutuudesta. Kuluttajaelektroniikkaan keskittyvät CES-messut ovat käynnissä Las Vegasissa 9. tammikuuta saakka.
Roborock Saros Rover – maailman ensimmäinen pyöräjaloilla varustettu robotti-imuri
Roborock esitteli CES 2026 -messuilla ensi kertaa Roborock Saros Roverin, jossa on maailman ensimmäinen robotti-imurissa käytettävä, kaksoispyöräjaloilla varustettu rakenne. Jokainen pyöräjalka jäljittelee ihmisen liikkuvuutta ja tarjoaa ulottuvuutta, nostokykyä sekä korkeuden säätöä. Tämä mahdollistaa robotille pyöräjalkojen itsenäisen noston ja laskun, pienten hyppyjen, ketterien käännösten, äkkinäisten pysähdysten ja suunnanmuutosten tekemisen, samalla kun sen runko pysyy vakaana maaston vaihtuessa.
Ohjelmistonsa osalta Saros Rover hyödyntää tekoälyalgoritmeja yhdessä tarkkojen liiketunnistimien ja 3D-paikkatietojen kanssa ymmärtääkseen ympäristöään ja ohjatakseen pyöräjalkojaan reagoimaan täsmällisesti.
Saros Rover sopii erinomaisesti useampikerroksisiin koteihin, sillä se pystyy puhdistamaan portaikon jokaisen askelman noustessaan yläkertaan. Tämä vähentää merkittävästi “kiellettyjä alueita” ja mahdollistaa pääsyn siivoamaan tiloja, jotka ovat aiemmin olleet saavuttamattomia.
Saros Rover pystyy siivoamaan monenlaisia epätasaisia pintoja, joista portaikot ovat ilmeisimpiä. Perinteisten portaiden lisäksi se puhdistaa jokaisen askelman osalta myös kaarevat portaikot ja jopa kokolattiamatolla päällystetyt, etureunalliset portaat. Muita pintoja, joista Saros Rover selviytyy, ovat kaltevat luiskat sekä usean tason kynnykset, joihin vaaditaan korkeutta ja voimaa. Saros Rover on tuotekehitysvaiheessa ja sen myyntiintulopäivää ei vielä vahvistettu.
Esittelyssä Roborockin alkuvuoden 2026 robotti-imurimallisto
Roborockin Product Marketing Lead Clarbi Lu esitteli messuilla uuden älykkäiden siivoustuotteiden malliston, joka tulee saataville 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Malliston keskeisimpiä robotti-imureita ovat Roborock Saros 20 ja Roborock Saros 20 Sonic, jotka ovat vuonna 2025 lanseeratun Saros-lippulaivasarjan uusia malleja.
Saros 20 -mallin StarSight™ Autonomous 2.0 -havainnointijärjestelmän tekoälytoiminnallisuudet on päivitetty edellisiin sukupolviin verrattuna. Laite tunnistaa nyt jopa 201 kohdetta. Siinä on myös paranneltu AdaptiLift 3.0 -alusta, jonka kiipeämistä avustava rakenne koostuu pääpyörästä, apupyörästä ja kiipeämisvarresta. Rakenne kytkeytyy päälle kynnysten havaitsemisen yhteydessä, mahdollistaen robotin nousemaan aiempaa korkeammalle. Sen on mahdollista ylittää jopa yksittäiset 4,5 cm kynnykset tai kaksiosaiset kynnykset, joiden toinen osa on 4,5 cm ja toinen 4 cm korkea.
Roborock Saros 20 Sonic -mallissa on puolestaan RetractSense™-navigointijärjestelmä, jonka ansiosta siinä on erittäin ohut 7,98 cm:n runko. Uuden VibraRise® 5.0 -moppausjärjestelmän jatkettava sonic-moppi moppaa 4 000 kertaa minuutissa yltäen jokaiseen kulmaan. Sekä Saros 20 että Saros 20 Sonic toimivat 35 000 Pa:n HyperForce®-moottorilla, ja niiden huollosta vastaa täysin uusi RockDock® -telakka, jossa on 100 °C:n kuumavesipesu.
Lippulaivamallisto Roborock Saros ei kuitenkaan ole ainoa, joka tarjoilee uutuuksia. Myös kaikkien aikojen suosikkisarja Roborock Qrevoon esiteltiin uusi malli, Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Se on Roborockin ensimmäinen rullamopilla varustettu robotti-imuri. Laitteen reaaliaikaisesti itsepuhdistuvan SpiraFlow™ -teknologian, tehokkaan 15 N:n alaspäin suuntaavan moppauspaineen sekä kulmiin mukautuvien Edge-Adaptive-ominaisuuksien ansiosta rullamoppi yltää puhdistamaan myös kulmat tuoden tehoa, tarkkuutta sekä mattojen suojaavuutta kaikkiin siivoustilanteisiin.
RockMow Z1 LiDAR – huolellisen tarkkaa liikkuvuutta nurmikonleikkuuseen
RockMow Z1 LiDAR -robottiruohonleikkuriuutuusmallissa yhdistyvät Sentisphere™ LiDAR-ympäristöhavainnointi, nelivetojärjestelmä (4WD), patentoitu aktiiviohjausjärjestelmä sekä dynaaminen jousitusjärjestelmä. Huippuominaisuuksien yhdistelmä mahdollistaa koko nurmikkoalueen kattavuuden, täydellisen leikkuun reunoja myöten sekä vaivattoman käyttöönoton.
Roborock esitteli robottiruohonleikkurimallistoaan ensimmäisen kerran syksyllä 2025 Euroopassa IFA-messuilla Berliinissä. Tuolloin yhtiö lanseerasi RockNeo-malliston ja RockMow-lippulaivasarjan, jonka osaksi myös CES-messuilla esitelty RockMow Z1 LiDAR tulee. Pohjoismaiden markkinoille ovat tulossa RockNeo Q1, RockMow S1 ja RockMow Z1. Myös RockMow Z1 LiDAR on tulossa Pohjoismaiden markkinoille myöhemmin.
Mihail Kurvinen
Suomen PR-päällikkö, Roborock
mihail.kurvinen@roborock.com
Tietoa julkaisijasta
Roborock on erikoistunut älykkäiden kodin siivouslaitteiden innovointiin, kehitykseen ja valmistukseen. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat edistykselliset robotti-imurit, johdottomat varsi-imurit, märkä- ja kuivaimurit sekä kuivaavat pyykinpesukoneet, jotka on suunniteltu ratkaisemaan oikeita ongelmia ja helpottamaan arkea. Roborockin tuotteet ovat saatavilla yli 170 maassa, mukaan lukien Suomi, muut Pohjoismaat, Yhdysvallat, Saksa, Ranska ja Espanja. Yrityksellä on toimistot Pekingissä, Shanghaissa, Shenzhenissä ja Hongkongissa.
