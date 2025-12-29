Sairaala Novan yhteispäivystys Jyväskylässä on ruuhkautunut 29.12.2025 14:27:59 EET | Tiedote

Sairaala Novan yhteispäivystys Jyväskylässä on tällä hetkellä pahoin ruuhkautunut, ja päivystyksessä jonotusajat ovat tavanomaista pidempiä. Yhteispäivystyksessä potilaat hoidetaan aina kiireellisyyden mukaan, ei saapumisjärjestyksessä. Tämä tarkoittaa, että eniten ja nopeimmin hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan ensin riippumatta siitä, milloin he ovat saapuneet päivystykseen.