Rakennuspalo, keskisuuri, Saarijärventie, Jyväskylä

Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Saarijärventielle Jyväskylään. Kohteessa kerrostalon pyykkituvasta tuli höyryä. Ei paloa eikä henkilövahinkoja.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

