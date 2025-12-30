Lohjan kaupunki

Vuosi 2026 tuo työllisyyspalveluihin muutoksia

2.1.2026 10:21:09 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Jaa

Työllisyyspalveluiden aukioloajat muuttuvat Lohjalla ja työnhakijan palveluprosessia sekä työnvälitystä uudistetaan. Tämän lisäksi työllisyyspalveluiden viranomaisposti tulee siirtymään alkuvuonna 2026 digitaaliseksi, kun suomi.fi-viestit otetaan käyttöön.

Lohja-Karkkila työllisyyspalveluiden aukioloajat muuttuvat 2.1. alkaen

Paikallisesti Lohja-Karkkila työllisyyspalveluissa uusi vuosi tuo muutoksen ajanvarauksettoman asioinnin aukioloaikoihin. 2.1.2026 lähtien toimipaikkojen aukioloajat lyhenevät hieman siten, että Lohjan toimipaikka sulkeutuu perjantaisin klo 15 ja Karkkilan toimipaikan keskiviikkoinen ajanvaraukseton asiointi päättyy jatkossa niin ikään klo 15.  

Muuten aukioloajat pysyvät ennallaan eli Lohjan toimipaikassa voi käyntiasioida ilman ajanvarausta maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 12-16 ja perjantaisin klo 12-15. Karkkilan toimipaikka on jatkossa auki keskiviikkoisin klo 12-15. Puhelinpalvelu palvelee arkipäivisin klo 9-11. 

Valtakunnalliset muutokset työvoimapalveluihin

Valtakunnan tasolla työvoimapalveluissa tapahtuu alkuvuoden 2026 monia isoja uudistuksia. Työnhakijan palveluprosessia ja työnvälitystä uudistetaan, jotta työllistyminen nopeutuisi. Uudistuksen tavoitteena on, että työnhakija saa yksilöllistä palvelua ja hänen tarpeensa huomioidaan aiempaa tarkemmin. Myös työttömyysturvalakia uudistetaan ja jatkossa korvauksettomat määräajat eli karenssit kiristyvät. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2026 aikana. Muutoksista uutisoidaan ja kerrotaan tarkemmin Työmarkkinatorilla https://tyomarkkinatori.fi/ajankohtaista?uutiset 

Suomi.fi-viestien käyttöönotto ja Kelan yleistuki

 Työllisyyspalveluiden viranomaisposti tulee siirtymään alkuvuonna 2026 digitaaliseksi, kun suomi.fi-viestit otetaan käyttöön. Mikäli sinulle ei ole vielä suomi.fi-viestejä käytössäsi, ne otetaan ensi vuonna automaattisesti käyttöön, kun kirjaudut jonkin viranomaisen sähköiseen palveluun. Lisätietoja suomi.fi-viestien käyttöönotosta saa Digi- ja väestötietovirastosta, joka järjestää käyttöönoton tueksi kansalaisinfoja Viranomaisposti muuttuu sähköiseksi – osallistu infotilaisuuksiin tammikuussa 2026 – Suomi.fi 

Yleistuki on sosiaaliturvajärjestelmään suunniteltu taloudellinen tuki, joka yhdistää useita nykyisiä tukia yhdeksi tueksi. Yleistukeen tulee sisältymään mm. työmarkkinatuki ja peruspäiväraha. Laki yleistuesta tulee voimaan 1.5.2026. Tietoa yleistuesta löytyy Kelan verkkosivuilta https://www.kela.fi/yleistuki 

Avainsanat

lohjan kaupunkilohja-karkkila työllisyyspalveluttyöllisyyspalveluttyöllisyysalue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki

Seikkailu-urheilun EM-osakilpailu järjestetään Lohjalla kesäkuussa 202610.12.2025 15:37:03 EET | Tiedote

Kansainvälisesti arvostettu suomalaisen seikkailu-urheilun lippulaivakilpailu Endurance Quest Finland kilpaillaan Lohjalla 26.–28.6.2026. Tapahtuma kerää yhteen Euroopan kovimmat kestävyysurheilijat ja toimii jo neljättä vuotta peräkkäin osana Adventure Race World Series (ARWS) -sarjaa. Lohja toimii ensi kesän EM-osakilpailun isäntäkaupunkina. Kilpailun järjestelyistä vastaa seikkailu-urheilun erikoisseura Northern Adventure Team.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye