Vuosi 2026 tuo työllisyyspalveluihin muutoksia
Työllisyyspalveluiden aukioloajat muuttuvat Lohjalla ja työnhakijan palveluprosessia sekä työnvälitystä uudistetaan. Tämän lisäksi työllisyyspalveluiden viranomaisposti tulee siirtymään alkuvuonna 2026 digitaaliseksi, kun suomi.fi-viestit otetaan käyttöön.
Lohja-Karkkila työllisyyspalveluiden aukioloajat muuttuvat 2.1. alkaen
Paikallisesti Lohja-Karkkila työllisyyspalveluissa uusi vuosi tuo muutoksen ajanvarauksettoman asioinnin aukioloaikoihin. 2.1.2026 lähtien toimipaikkojen aukioloajat lyhenevät hieman siten, että Lohjan toimipaikka sulkeutuu perjantaisin klo 15 ja Karkkilan toimipaikan keskiviikkoinen ajanvaraukseton asiointi päättyy jatkossa niin ikään klo 15.
Muuten aukioloajat pysyvät ennallaan eli Lohjan toimipaikassa voi käyntiasioida ilman ajanvarausta maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 12-16 ja perjantaisin klo 12-15. Karkkilan toimipaikka on jatkossa auki keskiviikkoisin klo 12-15. Puhelinpalvelu palvelee arkipäivisin klo 9-11.
Valtakunnalliset muutokset työvoimapalveluihin
Valtakunnan tasolla työvoimapalveluissa tapahtuu alkuvuoden 2026 monia isoja uudistuksia. Työnhakijan palveluprosessia ja työnvälitystä uudistetaan, jotta työllistyminen nopeutuisi. Uudistuksen tavoitteena on, että työnhakija saa yksilöllistä palvelua ja hänen tarpeensa huomioidaan aiempaa tarkemmin. Myös työttömyysturvalakia uudistetaan ja jatkossa korvauksettomat määräajat eli karenssit kiristyvät. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2026 aikana. Muutoksista uutisoidaan ja kerrotaan tarkemmin Työmarkkinatorilla https://tyomarkkinatori.fi/ajankohtaista?uutiset
Suomi.fi-viestien käyttöönotto ja Kelan yleistuki
Työllisyyspalveluiden viranomaisposti tulee siirtymään alkuvuonna 2026 digitaaliseksi, kun suomi.fi-viestit otetaan käyttöön. Mikäli sinulle ei ole vielä suomi.fi-viestejä käytössäsi, ne otetaan ensi vuonna automaattisesti käyttöön, kun kirjaudut jonkin viranomaisen sähköiseen palveluun. Lisätietoja suomi.fi-viestien käyttöönotosta saa Digi- ja väestötietovirastosta, joka järjestää käyttöönoton tueksi kansalaisinfoja Viranomaisposti muuttuu sähköiseksi – osallistu infotilaisuuksiin tammikuussa 2026 – Suomi.fi
Yleistuki on sosiaaliturvajärjestelmään suunniteltu taloudellinen tuki, joka yhdistää useita nykyisiä tukia yhdeksi tueksi. Yleistukeen tulee sisältymään mm. työmarkkinatuki ja peruspäiväraha. Laki yleistuesta tulee voimaan 1.5.2026. Tietoa yleistuesta löytyy Kelan verkkosivuilta https://www.kela.fi/yleistuki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erja KononenTyöllisyysaluepäällikköPuh:0443694327erja.kononen@lohja.fi
