Tiedote 2.1.2026
RAKENNUSPALO, KESKISUURI, VAAPUKKATIE, SAARIJÄRVI
Ei tulipaloa, palovaroitin hälyttänyt rivitaloasunnossa. Yksi asukas ollut kotona, pelastuslaitos tarkasti tilat.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
