Yhdeksän kymmenestä Hesburgerin työntekijästä suosittelee työnantajaansa – Kesäksi haussa yli 1000 työntekijää, joista yli 600 ketjun omiin ravintoloihin
Hesburgerin työntekijät ovat entistä tyytyväisempiä työhönsä, työyhteisöönsä ja työnantajaansa, selviää uudesta henkilöstötutkimuksesta. Tammikuussa käynnistyneeseen kesärekrytointiin Hesburger odottaa jopa 20 000 hakemusta.
Hesburgerin vuoden 2025 henkilöstötutkimukseen vastasi ennätykselliset 4 069 työntekijää seitsemästä eri maasta. Vastaajamäärä kasvoi lähes 18 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Henkilöstöpäällikkö Henna Pursiheimon mukaan tutkimustuloksissa näkyy kehitystä kaikilla osa-alueilla. Eniten paranivat asiakaslähtöisyys (4,6/5) sekä työntekijöiden tyytyväisyys työyhteisöön (4,4) ja omaan työhönsä (4,3).
– Tämä ei yllättänyt, sillä vuodesta toiseen työyhteisö saa parhaat arvioinnit. Meillä on siis tutkitusti parhaimmat työkaverit. Teemme työtä myös suurella kunnioituksella kaikkia asiakkaitamme kohtaan. Se on jokaiselle heseläiselle sydämen asia, Pursiheimo sanoo.
Suomessa 87 prosenttia vastaajista suosittelee Hesburgeria työnantajana.
– Toimintatapamme kantavat myös muissa kulttuureissa. Esimerkiksi uusimmasta Hesburger-maasta Romaniasta saimme ennätyksellisen hyvät tulokset. Suositteluaste oli siellä yli 98 prosenttia, Pursiheimo kertoo.
Työsuhteen keskipituus yli neljä vuotta
Myös palkkaustapoihin, henkilöstöetuihin ja työn sujuvuuteen liittyvät tulokset paranivat. Työntekijöiden mahdollisuus pitää työehtosopimuksen mukaiset tauot sai arvosanan 4,2.
– Olemme panostaneet työvuorosuunnitteluun ja työvuorokorttien avulla varmistaneet, että tauot tulevat myös pidetyiksi, Pursiheimo toteaa.
Suomessa erityiskiitosta sai henkilöstöetu Epassi, jonka käyttöaste on noussut yli 85 prosenttiin.
– Epassilla voi ansaita vuodessa jopa 600 euroa bonusta. Suosituimpana käyttökohteena on ollut HSL, jossa tehtiin vuonna 2025 lähes 17 000 maksutapahtumaa, Pursiheimo mainitsee.
Tulosten kehitys kulkee käsi kädessä pitenevien työsuhteiden kanssa. Suomen Hesburgereilla työsuhteiden keskipituus on nyt yli neljä vuotta.
Kesärekrytointi käynnistyi
Tänä vuonna Hesburger aloitti kesärekrytoinnin jo tammikuun alussa. Viime kesänä sekä hakijoita että palkattuja työntekijöitä oli yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.
– Kesätyöpaikkojen määrä riippuu työntekijöiden työsopimustuntien koosta. Sovimme jokaisen työsuhteen työtunnit työntekijän toiveiden mukaisesti, josta olemmekin saaneet paljon kiitosta. Tästä riippuen avoinna olevien työpaikkojen määrä riippuu pitkälti näistä toiveista. Viime kesän aikana meillä aloitti yli 600 uuttaa työkaveria, ja uskomme tämän luvun ylittyvän” Pursiheimo sanoo.
Kesätyönhaku käynnistyi 2.1.2026 ja rekryjen edetessä paikkoja on vähemmän eli kannattaa olla aktiivisena haun suhteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ieva SalmelaViestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtajaHesburgerPuh:+358 45 637 0927ieva.salmela@hesburger.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta ja Romaniasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3100 työntekijää. Vuoden 2024 verollinen myynti Suomessa oli 295 miljoonaa euroa ja ulkomailla 193,6 miljoonaa euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hesburger
Tämä “jäätelökioski” on auki ympäri vuoden – Hesburgereissa myydään talvikaudella liki miljoona jäätelöannosta11.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Hesburgereissa jäätelö ei ole vain kesäherkku, vaan tasaisesti ympäri vuoden myytävä tuote. Viimeisen vuoden aikana jäätelöannoksia on myyty yli 3,5 miljoonaa kappaletta, joista lähes miljoona yksistään talvella. Jäätelömassan ja Hesburgerille kehitettyjen pirtelömakujen valmistuksesta vastaa Valio.
Hesburger avaa uuden suuren ravintolan Jyväskylän Seppälään – avajaisia vietetään perjantaina 5.12.4.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Hesburger avaa Ahjokadun ja Seppäläntien kulmaan uuden 470-neliöisen Drive-in-ravintolan, joka korvaa tontilla aiemmin toimineen pienen Hesburgerin. Uudessa ravintolassa on 64 asiakaspaikkaa ja uutuutena oma drive-in-luukku prepaid-tilauksille.
Hesburgerin Ieva Salmela on vuoden ihmisläheisin johtaja – Hesburger nousi Suomen ihmisläheisimpien työpaikkojen kuuden kärkeen28.11.2025 14:37:46 EET | Tiedote
Hesburgerin kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin johtaja Ieva Salmela on valittu vuoden ihmisläheisimmäksi johtajaksi HumanPower25-kilpailun yli 250 henkilöä työllistävien yritysten sarjassa. Lisäksi Hesburger sijoittui ihmisläheisimpien työpaikkojen kuuden parhaan joukkoon.
Hesburger nousi työnantajabrändien kolmen kärkeen31.10.2025 14:14:06 EET | Tiedote
Hesburger on valittu vuoden 2025 työnantajabrändien kärkikolmikkoon. Hesburger erottui erityisesti aitoudellaan ja kyvyllään puhutella nuoria työnhakijoita heidän omassa mediaympäristössään.
Hesburger asetti kovan tavoitteen – Nyt noin joka seitsemäs myyty tuote on kasvipohjainen1.9.2025 14:15:00 EEST | Tiedote
Hesburgerin tähtäimessä on, että vuoteen 2030 mennessä puolet myydyistä tuotteista olisi kasvipohjaisia. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin loppukiriä, johon kannustimena toimii tuotteiden matalampi hinta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme