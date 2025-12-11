Hesburger

Yhdeksän kymmenestä Hesburgerin työntekijästä suosittelee työnantajaansa – Kesäksi haussa yli 1000 työntekijää, joista yli 600 ketjun omiin ravintoloihin

7.1.2026 08:10:00 EET | Hesburger | Tiedote

Hesburgerin työntekijät ovat entistä tyytyväisempiä työhönsä, työyhteisöönsä ja työnantajaansa, selviää uudesta henkilöstötutkimuksesta. Tammikuussa käynnistyneeseen kesärekrytointiin Hesburger odottaa jopa 20 000 hakemusta.

Kesäksi haussa yli 1000 työntekijää, joista yli 600 ketjun omiin ravintoloihin. Fiina Thessler

Hesburgerin vuoden 2025 henkilöstötutkimukseen vastasi ennätykselliset 4 069 työntekijää seitsemästä eri maasta. Vastaajamäärä kasvoi lähes 18 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Henkilöstöpäällikkö Henna Pursiheimon mukaan tutkimustuloksissa näkyy kehitystä kaikilla osa-alueilla. Eniten paranivat asiakaslähtöisyys (4,6/5) sekä työntekijöiden tyytyväisyys työyhteisöön (4,4) ja omaan työhönsä (4,3). 

– Tämä ei yllättänyt, sillä vuodesta toiseen työyhteisö saa parhaat arvioinnit. Meillä on siis tutkitusti parhaimmat työkaverit. Teemme työtä myös suurella kunnioituksella kaikkia asiakkaitamme kohtaan. Se on jokaiselle heseläiselle sydämen asia, Pursiheimo sanoo.

Suomessa 87 prosenttia vastaajista suosittelee Hesburgeria työnantajana. 

– Toimintatapamme kantavat myös muissa kulttuureissa. Esimerkiksi uusimmasta Hesburger-maasta Romaniasta saimme ennätyksellisen hyvät tulokset. Suositteluaste oli siellä yli 98 prosenttia, Pursiheimo kertoo.

Työsuhteen keskipituus yli neljä vuotta 

Myös palkkaustapoihin, henkilöstöetuihin ja työn sujuvuuteen liittyvät tulokset paranivat. Työntekijöiden mahdollisuus pitää työehtosopimuksen mukaiset tauot sai arvosanan 4,2.

– Olemme panostaneet työvuorosuunnitteluun ja työvuorokorttien avulla varmistaneet, että tauot tulevat myös pidetyiksi, Pursiheimo toteaa.

Suomessa erityiskiitosta sai henkilöstöetu Epassi, jonka käyttöaste on noussut yli 85 prosenttiin.

– Epassilla voi ansaita vuodessa jopa 600 euroa bonusta. Suosituimpana käyttökohteena on ollut HSL, jossa tehtiin vuonna 2025 lähes 17 000 maksutapahtumaa, Pursiheimo mainitsee.

Tulosten kehitys kulkee käsi kädessä pitenevien työsuhteiden kanssa. Suomen Hesburgereilla työsuhteiden keskipituus on nyt yli neljä vuotta.

Kesärekrytointi käynnistyi

Tänä vuonna Hesburger aloitti kesärekrytoinnin jo tammikuun alussa. Viime kesänä sekä hakijoita että palkattuja työntekijöitä oli yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

– Kesätyöpaikkojen määrä riippuu työntekijöiden työsopimustuntien koosta. Sovimme jokaisen työsuhteen työtunnit työntekijän toiveiden mukaisesti, josta olemmekin saaneet paljon kiitosta. Tästä riippuen avoinna olevien työpaikkojen määrä riippuu pitkälti näistä toiveista. Viime kesän aikana meillä aloitti yli 600 uuttaa työkaveria, ja uskomme tämän luvun ylittyvän” Pursiheimo sanoo.

Kesätyönhaku käynnistyi 2.1.2026 ja rekryjen edetessä paikkoja on vähemmän eli kannattaa olla aktiivisena haun suhteen.

Tietoja julkaisijasta

Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta ja Romaniasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3100 työntekijää. Vuoden 2024 verollinen myynti Suomessa oli 295 miljoonaa euroa ja ulkomailla 193,6 miljoonaa euroa.

www.hesburger.fi

