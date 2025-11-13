UKK-instituuttiUKK-instituutti

KunnonKartta-tutkimus käynnistyy Jyväskylän seudulla – yli 2 000 aikuista kutsuttu mittauksiin

7.1.2026 07:04:00 EET | UKK-instituutti | Tiedote

Jaa

UKK-instituutin KunnonKartta-tutkimus selvittää aikuisten liikkumista, fyysistä kuntoa ja toimintakykyä. Tutkimuksessa kerätään tietoa myös unesta, paikallaanolosta ja kehonkoostumuksesta sekä siitä, miten nämä osa-alueet ovat muuttuneet. Jyväskylän alueelta tutkimukseen on kutsuttu yli 2 000 osallistujaa.

Kaksi pyöräilijää lumisella tiellä.
KunnonKartta-väestötutkimus selvittää, miten työikäiset ja ikääntyneet aikuiset liikkuvat ja minkälainen heidän fyysinen kuntonsa ja toimintakykynsä on. Marc Felder /UKK-instituutti

KunnonKartta-väestötutkimus tarkastelee sekä työikäisten että ikääntyneiden aikuisten liikkumistottumuksia sekä heidän fyysistä kuntoaan ja toimintakykyään. Lisäksi selvitetään, millaisia muutoksia unessa, paikallaanolossa, liikkumisessa, fyysisessä kunnossa, toimintakyvyssä ja kehonkoostumuksessa on tapahtunut viime vuosien aikana.

Mittaukset jatkuvat Kuokkalan Graniitissa 6.2. asti

Jyväskylässä mittaukset toteutetaan Kuokkalan Graniitissa (Pohjanlahdentie 12) viiden viikon ajan 6.2. saakka. Kutsu on lähetetty yli 2 000 aikuiselle. Aamupäivien mittausajat on varattu pääsääntöisesti työikäisille ja iltapäivät ikäihmisille.

– Tutkimuskäynnillä arvioidaan fyysistä kuntoa erilaisten kunto- ja liikkumiskykytestien avulla. Lisäksi osallistujat saavat viikon ajaksi käyttöönsä liikemittarin, joka rekisteröi liikkumista ja paikallaanoloa sekä valveilla ollessa että nukkuessa. Työikäisiltä otetaan myös verinäyte, josta analysoidaan muun muassa veren rasva- ja sokeriarvoja, kertoo UKK-instituutin johtava tutkija Pauliina Husu.

Osallistujat vastaavat lisäksi kyselyihin, joilla selvitetään terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia, elämänlaatua, elintapoja, terveyspalveluiden käyttöä sekä liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Osallistujille henkilökohtainen palaute

Jokainen osallistuja saa omista tuloksistaan henkilökohtaisen palautekoosteen. Se sisältää tietoa fyysisestä kunnosta sekä liikemittarin mittaamasta liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta. Kuntotuloksia verrataan ikäryhmän viitearvoihin. Työikäiset saavat lisäksi yhteenvedon veriarvoistaan.

Osa laajempaa eurooppalaista kokonaisuutta

KunnonKartta toteutetaan Suomessa seitsemällä seutukunnalla neljän vuoden välein.

– Nyt saamme ensimmäistä kertaa mitattua tietoa aikuisten liikkumisesta, paikallaanolosta ja kunnosta samanaikaisesti sekä työikäisten että ikääntyneiden aikuisten osalta, toteaa UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

Tutkimus tuottaa sekä seurantatietoa aiemmin mukana olleista osallistujista että uutta tietoa aiempaa laajemmasta kohderyhmästä.

– Vastaavat työikäisten aikuisten liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaukset tehdään myös kuudessa muussa Euroopan maassa osana EU:n rahoittamaa hanketta. Tämä mahdollistaa arvokkaan kansainvälisen vertailun, Vasankari jatkaa.

KunnonKartta-väestötutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kansainväliseen yhteistyöhön saadaan lisäksi tukea EU:n Joint Action Prevent Cancer and NCDs -projektilta.

Avainsanat

UKK-instituuttifyysinen kuntoväestötutkimuskunnonkarttatyöikäisetikäihmisettoimintakykyliikkuminentutkimus

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tutkitusti terveellistä ja turvallista liikkumista

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Tavoitteenamme on edistää terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä liikkumista ja vähentämällä paikallaanoloa, liikuntavammoja ja iäkkäiden kaatumisia. Tuotamme muun muassa tutkittua tietoa väestön liikkumisesta ja toimintakyvystä päätöksenteon tueksi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta UKK-instituutti

Runsas valveaikainen makoilu ja loikoilu ovat yhteydessä sydänterveyden riskitekijöihin19.10.2025 19:10:45 EEST | Tiedote

Valveaikaisen makoilun ja loikoilun yhteydet sydän- ja verisuonisairauksien riskiin ja yksittäisiin sydänterveyden riskitekijöihin poikkeavat lyhyiden istumisjaksojen ja seisomisen yhteyksistä. Paikallaanolon eri osatekijöitä on tärkeää mitata ja arvioida erikseen, ei yhtenä paikallaanolon kokonaisuutena. Tämä selvisi UKK-instituutin KunnonKartta-väestötutkimuksen julkaisussa, jossa tarkasteltiin liikemittarilla mitatun paikallaanolon osatekijöiden yhteyksiä sydänterveyden osoittimiin työikäisillä aikuisilla.

Tällaisiin tilanteisiin katsojat tarvitsevat ensiapua jääkiekko-ottelussa7.10.2025 07:05:00 EEST | Tiedote

Jääkiekko-ottelut ovat suuria yleisötapahtumia, joissa myös yleisö tarvitsee välillä ensiapua. Yhden ottelun aikana rekisteröidään keskimäärin noin neljä yleisön ensiaputapahtumaa. Joissain otteluissa yleisöä varten olevaa ensiapupalvelua ei tarvita lainkaan ja vilkkaimmillaan tapahtumia on reilusti yli kymmenen. Tiedot selviävät miesten jääkiekon MM-kisojen yhteydessä vuosina 2022 ja 2023 tehdystä tutkimuksesta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye