KunnonKartta-tutkimus käynnistyy Jyväskylän seudulla – yli 2 000 aikuista kutsuttu mittauksiin
UKK-instituutin KunnonKartta-tutkimus selvittää aikuisten liikkumista, fyysistä kuntoa ja toimintakykyä. Tutkimuksessa kerätään tietoa myös unesta, paikallaanolosta ja kehonkoostumuksesta sekä siitä, miten nämä osa-alueet ovat muuttuneet. Jyväskylän alueelta tutkimukseen on kutsuttu yli 2 000 osallistujaa.
KunnonKartta-väestötutkimus tarkastelee sekä työikäisten että ikääntyneiden aikuisten liikkumistottumuksia sekä heidän fyysistä kuntoaan ja toimintakykyään. Lisäksi selvitetään, millaisia muutoksia unessa, paikallaanolossa, liikkumisessa, fyysisessä kunnossa, toimintakyvyssä ja kehonkoostumuksessa on tapahtunut viime vuosien aikana.
Mittaukset jatkuvat Kuokkalan Graniitissa 6.2. asti
Jyväskylässä mittaukset toteutetaan Kuokkalan Graniitissa (Pohjanlahdentie 12) viiden viikon ajan 6.2. saakka. Kutsu on lähetetty yli 2 000 aikuiselle. Aamupäivien mittausajat on varattu pääsääntöisesti työikäisille ja iltapäivät ikäihmisille.
– Tutkimuskäynnillä arvioidaan fyysistä kuntoa erilaisten kunto- ja liikkumiskykytestien avulla. Lisäksi osallistujat saavat viikon ajaksi käyttöönsä liikemittarin, joka rekisteröi liikkumista ja paikallaanoloa sekä valveilla ollessa että nukkuessa. Työikäisiltä otetaan myös verinäyte, josta analysoidaan muun muassa veren rasva- ja sokeriarvoja, kertoo UKK-instituutin johtava tutkija Pauliina Husu.
Osallistujat vastaavat lisäksi kyselyihin, joilla selvitetään terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia, elämänlaatua, elintapoja, terveyspalveluiden käyttöä sekä liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä.
Osallistujille henkilökohtainen palaute
Jokainen osallistuja saa omista tuloksistaan henkilökohtaisen palautekoosteen. Se sisältää tietoa fyysisestä kunnosta sekä liikemittarin mittaamasta liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta. Kuntotuloksia verrataan ikäryhmän viitearvoihin. Työikäiset saavat lisäksi yhteenvedon veriarvoistaan.
Osa laajempaa eurooppalaista kokonaisuutta
KunnonKartta toteutetaan Suomessa seitsemällä seutukunnalla neljän vuoden välein.
– Nyt saamme ensimmäistä kertaa mitattua tietoa aikuisten liikkumisesta, paikallaanolosta ja kunnosta samanaikaisesti sekä työikäisten että ikääntyneiden aikuisten osalta, toteaa UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.
Tutkimus tuottaa sekä seurantatietoa aiemmin mukana olleista osallistujista että uutta tietoa aiempaa laajemmasta kohderyhmästä.
– Vastaavat työikäisten aikuisten liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaukset tehdään myös kuudessa muussa Euroopan maassa osana EU:n rahoittamaa hanketta. Tämä mahdollistaa arvokkaan kansainvälisen vertailun, Vasankari jatkaa.
KunnonKartta-väestötutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kansainväliseen yhteistyöhön saadaan lisäksi tukea EU:n Joint Action Prevent Cancer and NCDs -projektilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tommi Vasankarijohtaja, professoriUKK-instituuttiPuh:040 505 9157tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi
Pauliina Husujohtava tutkija, dosenttiUKK-instituuttiPuh:046 922 1832pauliina.husu@ukkinstituutti.fi
Linkit
Tutkitusti terveellistä ja turvallista liikkumista
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Tavoitteenamme on edistää terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä liikkumista ja vähentämällä paikallaanoloa, liikuntavammoja ja iäkkäiden kaatumisia. Tuotamme muun muassa tutkittua tietoa väestön liikkumisesta ja toimintakyvystä päätöksenteon tueksi.
