Uusi tutkimus: yli miljoona suomalaista on myynyt kultaa - rahat menevät laskujen maksuun ja säästöön

Tutkimuksen toteutti Iro Research, ja siihen vastasi 1000 suomalaista eri puolilta maata. Kullanmyyntipalvelut ovat nousseet keskusteluun viime vuoden aikana, kun markkinoille on ilmestynyt runsaasti uusia toimijoita. Taustalla on kullan pitkäaikainen arvonnousu, sillä hinta on noussut yli 700 % viimeisen 20 vuoden aikana.

Tämä tiedote sisältää tutkimustulokset, asiantuntijalausunnot ja grafiikan.

Tutkimuksen tulokset

Oletko myynyt tai harkinnut kullan myymistä?

* 21 % on myynyt kultaa vähintään kerran

* 15 % on harkinnut myyntiä

* Yhteensä siis 36 % suomalaisista on ollut tekemisissä kullan myynnin kanssa

* Naiset aktiivisempia kuin miehet: 44 % vs 27 %

* Myynti yleisintä yli 75-vuotiailla (36 %)

* Vain 1 % 18–24-vuotiaista on myynyt kultaa



Missä muodossa kultaa myydään?

* 93 % myy kultaa koruina

* 6 % hammaskultana

* 4 % kolikkoina ja kultarahoina

* 3 % harkkoina



Miksi kultaa myydään?

Merkittävimmät syyt:

* Rahan tarve 31 %

* Hyvä hinta 26 %

* Kiertotalous ja ympäristösyyt 19 %



Mihin rahat käytetään?

* Laskujen maksuun 32 %

* Naiset 38 %, miehet 23 %

* Säästöön 24 %

* Naiset 17 %, miehet 36 %

* Pieniin ostoksiin 15 %

* Sijoituksiin 4 %

* Lomamatkoihin 3 %



Mitä kullanmyyntipalvelulta odotetaan?

* Palvelun luotettavuus 66 %

* Selkeä ja läpinäkyvä hinnoittelu 56 %

* Yrityksen arvostelut 28 %

* Nopea maksu 27 %



Mihin palvelumuotoon suomalaiset luottavat eniten?

* Kivijalkaliike: 57 % luottaa erittäin tai melko paljon

* Posti ja verkkopalvelu: 12 % luottaa erittäin tai melko paljon

* Asuntoautoilla kiertävä toimija:

* 0 % luottaa erittäin paljon

* 14 % melko paljon

Asiantuntijalausunnot

Kultareservin Tobias Henriksson: Läpinäkyvyys on asiakkaalle tärkeintä

“Kun suomalainen myy kultaa, hän haluaa selkeän hinnan ja turvallisen kokemuksen. Useimmille myynti ei ole impulssi, vaan käytännöllinen päätös arjen keskellä. Siksi asiakkaat arvostavat selkeitä toimintatapoja ja sitä, että maksu tulee nopeasti.

Meille on tärkeää, että jokainen asiakas tietää tarkalleen mitä myy ja mitä saa tililleen. Läpinäkyvyys ja reilu hinnoittelu ovat olleet toimintamme perusta alusta asti, ja tutkimuksen mukaan juuri nämä ovat suomalaisille tärkeimpiä.”



Asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen, Iro Research: Rahan tarve korostunut

“Kuluneen vuoden aikana rahan tarve on noussut entistä tärkeämmäksi syyksi kullan myymiseen. Viime vuoden tutkimuksessa kiertotalous ja kierrätys olivat korostuneemmin esillä, mutta nyt monella kukkaron pohja häämöttää.

Maailmantilanne tekee monista sijoituskohteista epävarmoja, mutta kullan arvo on edelleen korkealla. Samalla inflaatio, ostovoiman lasku ja työttömyys lisäävät rahantarvetta.”





