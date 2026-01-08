Viikkokatsaus 12.–16.1.2026

Ratkaisuja-blogi to 8.1.

Tiina Piiroinen ja Minna Pappila: Metsäsertifiointien ja lainsäädännön kehittäminen on välttämätöntä uhanalaistumisen vähentämiseksi

Lisätiedot: erikoistutkija Tiina Piiroinen, puh. 029 525 1265 ja johtava tutkija Minna Pappila, puh. 029 525 2233, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Pohjoismaat nojaavat yhä enemmän hiilidioksidin talteenottoon – Syken raportti kokoaa hyödyt ja haasteet

Hiilidioksidin talteenotto, hyötykäyttö ja varastointi (CCUS) on nousemassa yhä tärkeämpään rooliin, kun Pohjoismaat etenevät kohti ilmastotavoitteitaan. Suomen ympäristökeskuksen uusi raportti kokoaa ajankohtaisen tiedon siitä, miten CCUS voi auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä – ja mitkä kysymykset on ratkaistava, jotta teknologioista saadaan todellista ilmastohyötyä.

Lisätiedot: tutkija Fredric Mosley, puh. 029 525 2368 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Kansallinen päästötietokanta mahdollistaa rakennusten ilmastovaikutusten laskemisen

Kansallinen päästötietokanta CO2data mahdollistaa ja yhdenmukaistaa rakennusten hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskemisen. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä palvelu tarjoaa Suomessa yleisesti käytössä olevien rakennustuotteiden hiilijalanjälkeä kuvaavat arvot, energiamuotojen päästökertoimet, kuljetusten ja työmaatoimintojen päästötietoja sekä hiilikädenjäljen laskentaan tarvittavia tietoja. Palvelu liittyy vuoden 2025 alusta voimaan astuneeseen rakentamislakiin, jolla asetetaan rakennusten kasvihuonekaasupäästöille raja-arvot.

Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö Janne Pesu, puh. 029 525 1405 ja viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, puh. 029 525 2355, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

