Viikkokatsaus 12.–16.1.2026

Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Ratkaisuja-blogi to 8.1.
Tiina Piiroinen ja Minna Pappila: Metsäsertifiointien ja lainsäädännön kehittäminen on välttämätöntä uhanalaistumisen vähentämiseksi
Lisätiedot: erikoistutkija Tiina Piiroinen, puh. 029 525 1265 ja johtava tutkija Minna Pappila, puh. 029 525 2233, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutinen (pvm. avoin)
Pohjoismaat nojaavat yhä enemmän hiilidioksidin talteenottoon – Syken raportti kokoaa hyödyt ja haasteet
Hiilidioksidin talteenotto, hyötykäyttö ja varastointi (CCUS) on nousemassa yhä tärkeämpään rooliin, kun Pohjoismaat etenevät kohti ilmastotavoitteitaan. Suomen ympäristökeskuksen uusi raportti kokoaa ajankohtaisen tiedon siitä, miten CCUS voi auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä – ja mitkä kysymykset on ratkaistava, jotta teknologioista saadaan todellista ilmastohyötyä.
Lisätiedot: tutkija Fredric Mosley, puh. 029 525 2368 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutinen (pvm. avoin)
Kansallinen päästötietokanta mahdollistaa rakennusten ilmastovaikutusten laskemisen
Kansallinen päästötietokanta CO2data mahdollistaa ja yhdenmukaistaa rakennusten hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskemisen. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä palvelu tarjoaa Suomessa yleisesti käytössä olevien rakennustuotteiden hiilijalanjälkeä kuvaavat arvot, energiamuotojen päästökertoimet, kuljetusten ja työmaatoimintojen päästötietoja sekä hiilikädenjäljen laskentaan tarvittavia tietoja. Palvelu liittyy vuoden 2025 alusta voimaan astuneeseen rakentamislakiin, jolla asetetaan rakennusten kasvihuonekaasupäästöille raja-arvot.
Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö Janne Pesu, puh. 029 525 1405 ja viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, puh. 029 525 2355, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Hyydetulvia harvinaisen laajalti eri puolilla maata – rakennuksia paikoin kastunut8.1.2026 08:39:44 EET | Tiedote
Hyyteen eli vedessä virtaavien jääkiteiden kasautuminen on nostanut jokien vedenpintaa eri puolilla maata. Tulviva vesi on vaurioittanut rantarakenteita ja kastellut paikoin mökkejä ja ulkorakennuksia. Useita rakennuksia on ollut veden saartamana. Vastaavassa laajuudessa hyydetulvia on harvoin. Hyydetulvat ovat myös loppuviikolla mahdollisia sulana virtaavilla jokiosuuksilla, mikäli pakkaset jatkuvat.
Vuoden 2026 alusta voimaan astuvat F-kaasuja koskevat uudet rajoitukset ja velvoitteet29.12.2025 16:03:26 EET | Tiedote
Vuosi 2026 tuo rajoituksia fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasujen) käytölle ilmastointilaitteiden ja lämpöpumppujen huollossa, desfluraanin käyttöön inhalaatioanesteettina ja uusia F-kaasuihin liittyviä laitekohtaisia kieltoja.
Nuoret vaativat merkittäviä muutoksia ruuan kulutukseen ja tuotantoon16.12.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Nuorten ruokaraati vaatii avointa ja tutkittua tietoa ruuasta – sen alkuperästä, tuotantotavoista ja vaikutuksista ilmastoon, luontoon ja hyvinvointiin. Ilman selkeitä faktoja vastuulliset kulutusvalinnat eivät ole mahdollisia. Nuoret luovuttavat kannanottonsa kansalliseen ruokastrategiaan 2040 maa- ja metsätalousministeriön tilaisuudessa 16.12.2025.
Kommunernas utsläpp fortsätter minska – trafikens andel av utsläppen ökar16.12.2025 06:00:00 EET | Pressmeddelande
Enligt förhandsberäkningsuppgifterna för 2024 minskade Finlands växthusgasutsläpp enligt Hinku-beräkningsreglerna med cirka fem procent jämfört med föregående år. På lång sikt har utsläppen sedan år 2005 minskat med 40 procent och jämfört med år 1990 med 43 procent.
Kuntien päästöt laskevat edelleen – liikenteen osuus päästöistä kasvaa16.12.2025 06:00:00 EET | Tiedote
Vuoden 2024 ennakkolaskentatietojen perusteella Hinku-laskentasääntöjen mukaiset Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pitkällä aikavälillä vuodesta 2005 lähtien päästöt ovat vähentyneet 40 prosenttia ja vuoteen 1990 verrattuna 43 prosenttia.
