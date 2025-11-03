Turun kansainvälinen koulu muutti Hemsön kiinteistöön – laaja tilamuutoshanke valmistui joulukuussa
Hemsö investoi hankkeeseen noin 10 miljoonaa euroa. Turun kaupunki vuokraa tilat 20 vuoden vuokrasopimuksella.
Yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsö on toteuttanut Turun kansainväliselle koululle uudet tilat Kupittaalle. Syyskuussa 2024 käynnistynyt tilamuutos- ja korjaushanke valmistui joulukuussa. Koulun kevätlukukausi alkoi uusissa tiloissa tänään.
Kattavassa muutoshankkeessa kansainväliselle koululle peruskorjattiin tilat Hemsön omistamaan kiinteistöön, joka on valmistunut Tunturin polkupyörätehtaaksi 1952 ja muutettu opetuskäyttöön vuosituhannen vaihteessa. Lisäksi koululle rakennettiin uusi liikuntasali, musiikin, kuvataiteen, kotitalouden, käsitöiden ja luonnontieteiden luokat sekä palvelukeittiö ruokailutiloineen. Myös piha rakennettiin pintarakenteiltaan uudelleen.
Hemsö investoi tilamuutoshankkeeseen noin 10 miljoonaa euroa. Hankkeen laajuus oli noin 8 700 neliömetriä. Pääurakoitsija oli Consti.
”Kansainväliselle koululle oli ensiarvoisen tärkeää saada uudet tilat käyttöön kevätlukukauden alkuun mennessä. Onnistuimme pitämään tästä tavoiteaikataulusta kiinni”, kertoo Hemsön rakennuttajapäällikkö Heini Jokinen.
”Rakennuksessa oli 1950-, 1960- ja 1970-lukujen ratkaisuja ja materiaaleja, mikä huomioitiin jo suunnitteluvaiheessa. Tilamuutos- ja korjaushankkeelle tyypillisesti korjaustyöt myös tarkentuivat hankkeen edetessä. Pienessä osassa tiloja jatkamme sisävalmistusvaiheen töitä vielä keväällä.”
Rakennukseen sijoittuu myös uusi englanninkielinen varhaiskasvatusyksikkö, jonka tilat valmistuvat huhtikuun lopulla. Päiväkotitoiminta käynnistyy ensi kesänä.
Turun kaupunki ja Hemsö solmivat kansainvälisen koulun ja varhaiskasvatusyksikön tiloista 20 vuoden vuokrasopimuksen marraskuussa 2023. Kaupunki oli etsinyt koululle uusia tiloja jo vuosia. Uudet tilat on mitoitettu 450 peruskoululaiselle ja 90 päiväkotilapselle.
Hemsö omistaa Turussa useita hoiva- ja sairaalakiinteistöjä sekä enemmistöosuuden Turun Teknologiakiinteistöistä. Yhteensä Hemsö omistaa Suomessa noin 170 000 neliötä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kiinteistöjä, joissa suuria vuokralaisia ovat muun muassa Helsingin ja Lahden kaupungit.
Fakta: Lemminkäisenkatu 30, Turku
- Vanhin osa valmistunut 1952 Tunturin polkupyörätehtaaksi. Pihasiipi rakennettu 1960-luvulla, matala ns. nivelosa 1970-luvulla.
- Hemsön omistuksessa vuodesta 2013.
- Laaja peruskorjaus vuosituhannen vaihteessa, jolloin tilat muutettu opetustiloiksi. Toinen perusparannus 2019.
- Tilamuutoshanke 2024–2026.
- Vuokrattava pinta-ala yhteensä 16 300 m2, vuokralaisina Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu.
Yhteyshenkilöt
Heini Jokinen
rakennuttajapäällikkö, Hemsö
p. 050 378 8679
heini.jokinen@hemso.fi
