Vuoden 2026 kymmenen suurinta matkailutrendiä
Vuosi 2026 tuo mukanaan entistä henkilökohtaisempaa, rennompaa ja merkityksellisempää matkailua. Tässä ovat kymmenen vahvinta trendiä, joiden asiantuntijat arvioivat ohjaavan matkakuumetta tulevana vuonna
Matkailuvuosi 2026 on käynnistynyt, ja matkailun johtavat toimijat näkevät selkeää muutosta siinä, miten haluamme kokea maailman: haluamme kokea enemmän – mutta omalla tavallamme. Kyse on merkityksellisyydestä, omasta rytmistä ja pienistä unohtumattomista hetkistä, olipa kyse sitten portugalilaisesta ruokakaupasta tai kreikkalaisesta vuorenhuipusta.
– Vuonna 2026 matkustamme sydämellä, ja elämykset ohjaavat lomavalintoja. Matkalle ei lähdetä ainoastaan pakoon arkea, vaan tuntemaan, oppimaan, maistamaan ja elämään eri tavalla, sanoo Satu Kontulainen, Apollomatkojen viestintävastaava.
Tässä vuoden 2026 kymmenen matkailutrendiä
Hotellihyppely
Haluamme kokea enemmän yhdessä kohteessa ja yhden loman aikana. Majoittuminen eri hotelleissa antaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin alueisiin ja tunnelmiin. Apollomatkojen yhdistelmälomien kysyntä on kasvanut selvästi verrattuna vuoteen 2024.
Pakettimatkojen paluu
Tehokasta, vaivatonta ja sujuvaa – valmiiksi järjestetyt matkapaketit kasvattavat suosiotaan. Matka on iso satsaus, ja moni pitää tärkeänä sitä asiantuntijat hoitavat suunnittelun ja että apua on saatavilla aina tarvittaessa. Nuorten aikuisten odotetaan olevan seuraava merkittävä pakettimatkojen kohderyhmä.
Ruoka etusijalla
Ruoka on elämys itsessään. Supermarket-safarit ja paikalliset ravintolat nousevat matkailijoiden toivelistojen kärkeen ja ovat monelle jopa matkan päätarkoitus.
Loma omilla ehdoilla
Seuraamme omia kiinnostuksen kohteitamme lomalle ja käytämme lomapäivät lempipuuhiin – urheilu, hyvinvointi, taide tai kulttuuri ohjaavat valintoja. Apollomatkojen asiakkaista naiset ovat erityisen aktiivisia treenilomailijoita: jopa 80 % treenimatkojen osallistujista on naisia.
Yksin mutta yhdessä
Yhä useampi asuu yksin ja matkustaa yksin, mutta kaipaa yhteisöllisyyttä loman aikana. PR Wiren mukaan hotellihakujen “solo”-suodattimen käyttö on kasvanut maailmanlaajuisesti 83 %.
Suvun yhteiset lomat
Perheporukat kokoontuvat yhteen matkan merkeissä. Isovanhemmat, sisarukset ja ystävät matkustavat yhä useammin isommissa porukoissa – majoitukseksi valikoituu usen lomahuvila tai villa.
Rauhallisia luontoelämyksia
Kaipaamme hiljaisuutta ja luontoa. Patikointi, pyöräily ja muut rauhalliset luontoelämykset tarjoavat täydellisen vastapainon kiireiselle arjelle.
Hotelli matkakohteena
Kyse ei ole enää vain siitä, minne matkustamme, vaan myös siitä missä yövymme. Uniikit hotellit – design-helmistä treenihotelleihin ovatkin matkan kohokohta.
Lomailu sesongin ulkopuolella
Perinteiset kohteet löydetään uudelleen ilman jonoja, helleaaltoja tai turistimassoja. Peinteinen lomasesonki saa jatkoa – kuinka ihanaa onkaan Kreetalla syyskuussa?
“Glowcation”
Hyvinvointipalvelut ja ihonhoito eivät kuulu enää vain lomaan valmistautumiseen – ne ovat syy matkustaa. Korealaisesta ihonhoidosta italialaisiin oliiviöljyhierontoihin ja Madeiran luonnonmukaisiin spakokemuksiin: ”glowcation” on lomailun uusi muoto.
– Vuodesta 2026 tulee uteliaisuuden ja leikkisyyden vuosi. Haluamme tutkia, mutta myös hengähtää. Matkustaa hitaammin ja kokea enemmän. Enää ei mitata käytyjen maiden määrää, vaan sitä, kuinka paljon saamme irti jokaisesta hetkestä, Kontulainen summaa.
Lähteet: Expedia Group (Unpack ’26), Skyscanner (Future of Travel 2026), Booking.com (Travel Predictions 2026), Marriott Bonvoy Research, Forbes Travel Guide.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
Lue lisää julkaisijalta Apollomatkat
Apollo aloittaa yhteistyön Solmar Villasin kanssa7.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Matkanjärjestäjä tuo valikoimaansa 1300 villaa yli 20 lomakohteessa
Naiset suuntaavat nyt treenilomille18.11.2025 15:27:42 EET | Tiedote
Treenilomat ovat nousseet suosioon erityisesti naisten keskuudessa, ja yhä useampi valitsee nyt loman jonka keskiössä on hyvinvointi. Trendissä ei ole kyse ei ole vain matkailusta – vaan siitä, että naiset haluavat tehdä asioita itsensä vuoksi.
Uutuuskohde Kreikan ystäville14.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Apollomatkat vie lomalaiset ensi kesänä pienelle ja autenttiselle Limnoksen saarelle.
Apollomatkojen Espanjan lomavalikoima kasvaa22.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Apollomatkat panostaa Espanjan kohdevalikoimaan - tarjolla on pian matkoja jo yli 30 kohteeseen Espanjassa!
HYROX saapuu Apollo Sports -hotelleihin20.10.2025 11:58:30 EEST | Tiedote
Aktiivilomien edelläkävijä Apollo Sports tuo huippusuositun HYROX-treenikonseptin valikoituihin hotelleihin.
