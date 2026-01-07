Vuoden 2026 kymmenen suurinta matkailutrendiä

Matkailuvuosi 2026 on käynnistynyt, ja matkailun johtavat toimijat näkevät selkeää muutosta siinä, miten haluamme kokea maailman: haluamme kokea enemmän – mutta omalla tavallamme. Kyse on merkityksellisyydestä, omasta rytmistä ja pienistä unohtumattomista hetkistä, olipa kyse sitten portugalilaisesta ruokakaupasta tai kreikkalaisesta vuorenhuipusta.

– Vuonna 2026 matkustamme sydämellä, ja elämykset ohjaavat lomavalintoja. Matkalle ei lähdetä ainoastaan pakoon arkea, vaan tuntemaan, oppimaan, maistamaan ja elämään eri tavalla, sanoo Satu Kontulainen, Apollomatkojen viestintävastaava.

Tässä vuoden 2026 kymmenen matkailutrendiä



Hotellihyppely

Haluamme kokea enemmän yhdessä kohteessa ja yhden loman aikana. Majoittuminen eri hotelleissa antaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin alueisiin ja tunnelmiin. Apollomatkojen yhdistelmälomien kysyntä on kasvanut selvästi verrattuna vuoteen 2024.

Pakettimatkojen paluu

Tehokasta, vaivatonta ja sujuvaa – valmiiksi järjestetyt matkapaketit kasvattavat suosiotaan. Matka on iso satsaus, ja moni pitää tärkeänä sitä asiantuntijat hoitavat suunnittelun ja että apua on saatavilla aina tarvittaessa. Nuorten aikuisten odotetaan olevan seuraava merkittävä pakettimatkojen kohderyhmä.

Ruoka etusijalla

Ruoka on elämys itsessään. Supermarket-safarit ja paikalliset ravintolat nousevat matkailijoiden toivelistojen kärkeen ja ovat monelle jopa matkan päätarkoitus.

Loma omilla ehdoilla

Seuraamme omia kiinnostuksen kohteitamme lomalle ja käytämme lomapäivät lempipuuhiin – urheilu, hyvinvointi, taide tai kulttuuri ohjaavat valintoja. Apollomatkojen asiakkaista naiset ovat erityisen aktiivisia treenilomailijoita: jopa 80 % treenimatkojen osallistujista on naisia.

Yksin mutta yhdessä

Yhä useampi asuu yksin ja matkustaa yksin, mutta kaipaa yhteisöllisyyttä loman aikana. PR Wiren mukaan hotellihakujen “solo”-suodattimen käyttö on kasvanut maailmanlaajuisesti 83 %.

Suvun yhteiset lomat

Perheporukat kokoontuvat yhteen matkan merkeissä. Isovanhemmat, sisarukset ja ystävät matkustavat yhä useammin isommissa porukoissa – majoitukseksi valikoituu usen lomahuvila tai villa.

Rauhallisia luontoelämyksia

Kaipaamme hiljaisuutta ja luontoa. Patikointi, pyöräily ja muut rauhalliset luontoelämykset tarjoavat täydellisen vastapainon kiireiselle arjelle.

Hotelli matkakohteena

Kyse ei ole enää vain siitä, minne matkustamme, vaan myös siitä missä yövymme. Uniikit hotellit – design-helmistä treenihotelleihin ovatkin matkan kohokohta.

Lomailu sesongin ulkopuolella

Perinteiset kohteet löydetään uudelleen ilman jonoja, helleaaltoja tai turistimassoja. Peinteinen lomasesonki saa jatkoa – kuinka ihanaa onkaan Kreetalla syyskuussa?

“Glowcation”

Hyvinvointipalvelut ja ihonhoito eivät kuulu enää vain lomaan valmistautumiseen – ne ovat syy matkustaa. Korealaisesta ihonhoidosta italialaisiin oliiviöljyhierontoihin ja Madeiran luonnonmukaisiin spakokemuksiin: ”glowcation” on lomailun uusi muoto.

– Vuodesta 2026 tulee uteliaisuuden ja leikkisyyden vuosi. Haluamme tutkia, mutta myös hengähtää. Matkustaa hitaammin ja kokea enemmän. Enää ei mitata käytyjen maiden määrää, vaan sitä, kuinka paljon saamme irti jokaisesta hetkestä, Kontulainen summaa.

Lähteet: Expedia Group (Unpack ’26), Skyscanner (Future of Travel 2026), Booking.com (Travel Predictions 2026), Marriott Bonvoy Research, Forbes Travel Guide.