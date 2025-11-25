KUTSU Naantalin Musiikkijuhlien 2026 ohjelmiston julkistukseen

NAANTALIN MUSIIKKIJUHLAT PALJASTAA NELJÄ KONSERTTIA KESÄN 2026 OHJELMASTA 25.11.2025 09:30:00 EET | Tiedote

Naantalin Musiikkijuhlat aloittaa jälleen kotimaisen festivaalikesän 4.-13.6.2026. Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Elina Vähälä on suunnitellut värikkään ohjelman, jossa kuullaan eri mannerten musiikkia, merellisiä sointeja ja juhlitaan Euroopan kulttuuripääkaupunkia. -Nyt julkaistavat konsertit edustavat herkullista läpileikkausta koko tulevan kesän ohjelmistosta. Naantalin poikkeuksellisen kauniissa saaristomiljöössä on inspiroivaa työskennellä upeiden taiteilijoiden kanssa, kuvailee Vähälä tunnelmiaan. Konserteista julkaistaan nyt neljä ja koko festivaaliohjelma julkistetaan 7.1.2026.