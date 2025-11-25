KUTSU Naantalin Musiikkijuhlien 2026 ohjelmiston julkistukseen
Lämpimästi tervetuloa Naantalin Musiikkijuhlien ohjelmiston julkistukseen pe 9.1. klo 11.30 Naantalin Kylpylän Katariina-saliin. 4.-13.6.2026 järjestettävän festivaalin ohjelmiston esittelee taiteellinen johtaja Elina Vähälä yhdessä toimitusjohtaja Emma Anttilan kanssa. Tilaisuudessa on tarjolla keittolounas ja kahvit.
Ilmoittautumislinkki: https://forms.gle/9hvVV5UDFvx9YkYz9
Yhteyshenkilöt
Naantalin Musiikkijuhlat
Emma Anttila
toimitusjohtaja
emma.anttila@naantali.fi
0453112236
Naantalin Musiikkijuhlat on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista musiikkifestivaaleista. Sen ohjelmiston keskiössä on kamarimusiikki kaikessa monimuotoisuudessaan. Vuosittain ohjelmaa täydentävät myös maailman huipputaiteilijoiden resitaalit sekä maineikkaiden orkesterien vierailut. Kamarimusiikkitapahtumana se tunnetaan korkeasta taiteellisesta tasostaan, idyllisistä konserttipaikoistaan sekä ajankohdastaan Suomen festivaalikesän avaajana. Juhlien korkeatasoisuus on monesti huomioitu myös kansainvälisesti. Musiikkijuhlat järjestetään kesäkuun alussa.
