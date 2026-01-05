Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi: Hallituksen tulokset puhuvat puolestaan – Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen

Häkkänen totesi haastattelussaan uskovansa kokoomuksen menestyksen löytyvän sosiaalidemokraattien ja keskustan onttoudesta.

Lohen mukaan on toisaalta ymmärrettävää, että jos omat politiikan keinot ovat vähissä ja kaikissa keskeisissä tavoitteissa on epäonnistuttu, katse kääntyy kavereihin.

Suomen kannalta on kuitenkin vahingollista, että talouden kuntoon laittamisessa hallitus on nostanut kädet pystyyn ja luovuttanut, vaikka vaaleihin on vielä yli vuosi aikaa.

Orpon hallitus lupasi lopettaa velaksi elämisen, mutta Suomi velkaantuu yhä kiihtyvällä tahdilla. Hallitus asetti tavoitteekseen 100 000 uutta työllistä, mutta onkin käynyt päinvastoin. Työttömyys on noussut Euroopan toiseksi pahimmaksi. Myös talouskasvun käynnistämisessä hallitus on epäonnistunut täydellisesti.

– Keskustan linja perustuu konkreettiseen vaihtoehtoon, joilla palautetaan luottamus suomalaisille kuluttajille ja yrityksille. Näin Suomi saadaan takaisin kasvu-uralle ja hyvinvointiyhteiskunnan perusta turvattua ilman jatkuvaa velkaantumista, Lohi toteaa.

– Keskustan keinovalikoimassa on yli 50 kasvutoimea. Keskusta esimerkiksi verottaisi yritysten sisään jätettäviä voittoja kevyemmin kuin ulos jaettavia. Elvyttäisimme rakennustoiminnan varainsiirtoveron väliaikaisella poistamisella. Sopeutuksissa jättäisimme lapsiperheet leikkausten ulkopuolelle, Lohi kertoo.

Lohen mukaan Suomi tarvitsee nyt suunnanmuutoksen. Politiikan tärkein tehtävä olisi nyt palauttaa suomalaisille luottamus talouteen ja tulevaisuuteen. Politiikka kaipaisi nyt johtajuutta, jossa näytetään selkeä suunta, mutta samalla luodaan toivoa.

Luovuttamisen ja keskinäisen nokittelun sijaan tarvitaan yhteistyötä.

– Keskustelu Suomen suunnasta on tervetullutta. Kansalaisten tehtävä on arvioida sitten vaihtoehtoja tulosten perusteella, Lohi päättää.