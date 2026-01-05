Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi: Hallituksen tulokset puhuvat puolestaan – Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen IS:n haastattelussa 6.1. esittämä väite Keskustan vaihtoehdon onttoudesta on erikoinen, kun sitä peilaa nykyhallituksen omien tavoitteiden toteutumiseen.
Häkkänen totesi haastattelussaan uskovansa kokoomuksen menestyksen löytyvän sosiaalidemokraattien ja keskustan onttoudesta.
Lohen mukaan on toisaalta ymmärrettävää, että jos omat politiikan keinot ovat vähissä ja kaikissa keskeisissä tavoitteissa on epäonnistuttu, katse kääntyy kavereihin.
Suomen kannalta on kuitenkin vahingollista, että talouden kuntoon laittamisessa hallitus on nostanut kädet pystyyn ja luovuttanut, vaikka vaaleihin on vielä yli vuosi aikaa.
Orpon hallitus lupasi lopettaa velaksi elämisen, mutta Suomi velkaantuu yhä kiihtyvällä tahdilla. Hallitus asetti tavoitteekseen 100 000 uutta työllistä, mutta onkin käynyt päinvastoin. Työttömyys on noussut Euroopan toiseksi pahimmaksi. Myös talouskasvun käynnistämisessä hallitus on epäonnistunut täydellisesti.
– Keskustan linja perustuu konkreettiseen vaihtoehtoon, joilla palautetaan luottamus suomalaisille kuluttajille ja yrityksille. Näin Suomi saadaan takaisin kasvu-uralle ja hyvinvointiyhteiskunnan perusta turvattua ilman jatkuvaa velkaantumista, Lohi toteaa.
– Keskustan keinovalikoimassa on yli 50 kasvutoimea. Keskusta esimerkiksi verottaisi yritysten sisään jätettäviä voittoja kevyemmin kuin ulos jaettavia. Elvyttäisimme rakennustoiminnan varainsiirtoveron väliaikaisella poistamisella. Sopeutuksissa jättäisimme lapsiperheet leikkausten ulkopuolelle, Lohi kertoo.
Lohen mukaan Suomi tarvitsee nyt suunnanmuutoksen. Politiikan tärkein tehtävä olisi nyt palauttaa suomalaisille luottamus talouteen ja tulevaisuuteen. Politiikka kaipaisi nyt johtajuutta, jossa näytetään selkeä suunta, mutta samalla luodaan toivoa.
Luovuttamisen ja keskinäisen nokittelun sijaan tarvitaan yhteistyötä.
– Keskustelu Suomen suunnasta on tervetullutta. Kansalaisten tehtävä on arvioida sitten vaihtoehtoja tulosten perusteella, Lohi päättää.
Yhteyshenkilöt
Markus LohiKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 400 692 682markus.lohi@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on yli 110-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Keskustan Kurvinen: Omalääkäri jokaiselle suomalaiselle5.1.2026 08:04:07 EET | Tiedote
Keskusta esittää omalääkäriä jokaiselle suomalaiselle yhtenä ratkaisuna sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteen parantamiseksi.
Kaikkonen: Varainsiirtovero väliaikaisesti pois, rakentamisohjelma liikkeelle koko maassa2.1.2026 10:44:46 EET | Tiedote
Keskusta laittaisi vauhtia asunto- ja kiinteistökauppaan poistamalla varainsiirtoveron väliaikaisesti. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan varainsiirtovero olisi Keskustan vaihtoehdossa kuuden kuukauden ajan nolla prosenttia.
Kaikkonen: Nykyinen työnhaun malli tukahduttaa työpaikkojen syntyä – yrittäjät kärsivät hakemustulvista30.12.2025 14:00:00 EET | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii uudistusta nykyiseen työnhaun malliin, joka velvoittaa työttömiä työnhakijoita lähettämään neljä työhakemusta kuukaudessa. Hänen mukaansa malli aiheuttaa vakavia ongelmia työnantajille ja heikentää koko työnvälitysjärjestelmän toimivuutta.
Keskustan Kurvinen: Valtiolta ja pankeilta uuden vuoden lupaus - enemmän rahoitusta yrittäjille ja kodin ostajille30.12.2025 07:55:20 EET | Tiedote
Pienet ja keskikokoiset yritykset (pk) ovat taloutemme selkäranka, mutta liian moni investointi ja kasvuhanke jää toteutumatta rahoituksen saatavuuteen liittyvien haasteiden vuoksi. Rakennusalan jumi näyttää ennusteiden mukaan jatkuvan myös vuonna 2026.
Entinen ministeri ja kansanedustaja Taisto Tähkämaa on kuollut21.12.2025 13:28:36 EET | Tiedote
Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja, entinen ministeri maanviljelysneuvos Taisto Tähkämaa on kuollut 101-vuotiaana. Suru-uutisen vahvistanut tytär Sanna Tähkämaa kertoi isänsä nukkuneen ikiuneen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Kaarinan hoitokodissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme