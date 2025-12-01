Wulff laajentaa yhteiskunnallisesti vaikuttaviin työllisyyspalveluihin: uusi yhtiö Wulff Pro

Wulff Pro Oy:n tavoitteena on nousta markkinoiden vaikuttavimmaksi työllisyyspalveluiden tuottajaksi vuoteen 2030 mennessä. ”Uskomme, että saavutamme tavoitteemme, kun onnistumme olemaan paras työpaikka alan tekijöille. Ihmisten arvostaminen ja inhimillinen kohtaaminen siirtyvät eteenpäin. Kovaa vauhtia digitalisoituvassa ja tekoälyistyvässä maailmassa tarvitaan ihmisyyttä ehkä enemmän kuin koskaan”, sanovat toimintaa luotsaavat Tiia Kantanen ja Pia Palotie.

Kokeneet vetäjät tietävät, millaisia palveluja tarvitaan

Wulff Works Pro Oy:tä vetävät työllisyyspalveluiden kokeneet ammattilaiset. Tiia Kantasella ja Pia Palotiellä on molemmilla yli kymmenen vuoden kokemus työllisyyspalveluiden tuottamisesta ja johtamisesta. Heillä on myös huomattavat verkostot kuntakentässä ja hankintaympäristössä.

”Wulff Pro Oy syntyi ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen tarpeeseen: vuoden 2025 alusta työllisyyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnille, ja palvelukenttä elää yhä voimakkaassa murroksessa. Julkisen sektorin kasvavat odotukset edellyttävät kumppaneita, jotka yhdistävät inhimillisen otteen, mitattavan vaikuttavuuden ja liiketoiminnallisen tehokkuuden. Meillä on paloa ja osaamista vastata tähän tarpeeseen”, kaksikko toteaa.

”Kuntien on helppo sanoa meille kyllä”

Kunnilla on nyt painetta löytää toimivia, vaikuttavia ja ripeästi käynnistyviä työllisyyspalveluratkaisuja. Wulff Pro vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla muun muassa yksilö- ja ryhmämuotoista työhönvalmennusta, uravalmennusta, muutosturvavalmennuksia sekä työvoimakoulutuksia. Palvelut räätälöidään paikallisten tarpeiden ja asiakasryhmien mukaan.

”Kuntien on helppo sanoa meille kyllä”, uskoo Wulff-konsernin henkilöstöpalveluista vastaava, ja myös Wulff Pro Oy:n toimitusjohtaja Sami Asikainen. ”Wulff Pro on meille luonteva askel laajentaa palveluitamme yhteiskunnallisesti merkittävälle alueelle. Uusi yhtiömme yhdistää vahvan liiketoimintaosaamisen, vaikuttavat palveluprosessit ja kokeneen johdon. Toimintamme ytimessä ovat henkilökohtainen ohjaus, yksilölliset palvelupolut sekä tiivis yhteistyö kuntien, työllisyysalueiden ja työnantajien kanssa. Eli juuri ne asiat, mitä kunnissa kaivataan”, Asikainen jatkaa.

Valtakunnallinen toimija, paikallinen sydän

Wulff Pro toimii valtakunnallisesti, painottaen samalla vahvaa paikallistuntemusta ja läsnäoloa. Konsernilla on jo entuudestaan laajat palvelut rekrytoinnista henkilöstövuokraukseen ja henkilöarviointeihin. Uuden yhtiön myötä Wulff vahvistaa asemaansa uudistuvana kestävän työelämän rakentajana.

”Yhtiönä Wulffilla on jo vahva ymmärrys paikallisista työnantajista ja heidän tarpeistaan. Wulff tunnetaan ja Wulffiin luotetaan työelämän monipuolisena asiantuntijana. Kun tähän yhdistää minun ja Tiian kokemuksen työllisyyspalveluista ja intohimon tehdä merkityksellistä työtä, uskomme olevamme paras kumppani työllisyyden tukemiseen”, Palotie tiivistää.

**********************************************

Työelämän asiantuntija, 1890 perustettu ja pörssilistattu Wulff tekee maailmasta parempaa kohtaaminen kerrallaan. Wulff Pro täydentää Wulffin henkilöstöpalveluja, jotka yhdistävät työn ja tekijät sekä asiantuntijuuden, palvelun ja välittämisen.

WULFF HENKILÖSTÖPALVELUT – FAKTAT