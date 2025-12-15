Pirkanmaan suurin Prisma uudistuu vuonna 2026

Prisma Kaleva uudistetaan vuonna 2026. Uudistus alkaa tammikuussa ja sen on määrä valmistua kesän aikana. Prismaa uudistetaan noin 10 miljoonalla eurolla. Uudistuksia tehdään myymälätilojen lisäksi koko Prismakeskuksessa.

– Kalevan Prismakeskuksessa käy vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Tulevana vuonna emme avaa uusia Prismoja, mutta satsaamme siihen, että lippulaivamme heijastaa tätä aikaa. Uudistuksen keskiössä on energiatehokkuuden parantaminen, mutta kohennamme myös asiakkaiden palveluita ja myymälätilojen yleisilmettä. Uskomme alueen kehitykseen ja haluamme, että Pirkanmaan suurin Prisma palvelee asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla, Pirkanmaan Osuuskaupan Prisma-ketjujohtaja Asta Kantola sanoo.

– Valtaosa uudistuksen kolmestatoista urakoitsijasta on pirkanmaalaisia. Haluamme tehdä Pirkanmaasta parempaa paikkaa elää pienin teoin mutta suurella sydämellä ja paikallisten työpaikkojen turvaaminen on yksi askel tällä polulla.

Uudistuksessa kauppa saa uudet, energiatehokkaat kylmäkalusteet, jotka hyödyntävät luonnollista CO2-kylmäainetta. Lisäksi lauhdelämmön talteenotto muutetaan toimimaan uusien kylmäkalusteiden kanssa.

– Asiakkaille tämä tulee näkymään eniten varmasti siten, että vaihdamme vanhat kylmäkalusteet upouusiin, ovellisiin, jotta säästämme energiaa. Kun kylmäkalusteissa on ovet, myös koko kiinteistön lämmitystarve pienenee, Asta selittää.

S-ryhmän tavoite on saada tehtyä 90 prosentin päästövähennys vuoden 2015 lähtötasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Avainasemassa tähän pääsemiseen on muun muassa energiankäytön tehostaminen, päästöttömän energian osuuden kasvattaminen ja vanhojen kylmälaitteiden uusiminen hiilidioksidilaitteisiin.

Asiakkaille merkittäviä muutoksia tulee myös Ruokatorin ja Ravintolakadun palveluihin ja noutolokerikkojen määrään. Lisäksi infopiste muuttaa paikkaansa ja asiakkaiden vessatilojakin kohennetaan.

– Myymälän uudistustyö pyritään hoitamaan niin, että tavarat eivät vaihda paikkaansa moneen kertaan, jotta asiakaskokemus säilyy hyvänä. Myymälässä on myös uudistuksen ajan tehokas opastus ja henkilökunnaltamme voi aina kysyä apua, Prisma Kalevasta vastaava Pirkanmaan Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Heidi Numminen kertoo

Heidi paljastaa, että uudistusta varten Prismassa on nimetty oma henkilö, joka vastaa siitä, että asiakkaiden asiointikokemus ei häiriinny.

Uusi Ravintolamaailma auki jo tammikuussa

Yksi ensimmäisistä Prismakeskuksen uudistuksista kohdistuu Ravintolamaailmaan ja suoritetaan jo tammikuussa. Asiakkaat pääsevät nauttimaan uudistetusta Ravintolamaailmasta jo perjantaina 23. tammikuuta avajaisten ja tietysti avajaistarjousten merkeissä.

– Nykyinen Ravintolamaailma eli Hesburger, Presso ja Pizza & Buffa ovat ostoskeskuskäytävän varrella. Tämä aiheuttaa tiloihin hälyä ja tekee niistä rauhattomat. Meillä käy valtava määrä asiakkaita päivittäin ja haluamme tarjota heille entistä viihtyisämmän asiakaskokemuksen. Myös asiakkaamme ovat esittäneet toiveita, että satsaisimme tilojen rauhallisuuteen. Nyt pääsemmekin vastaamaan niihin, Pirkanmaan Osuuskaupan nopean syömisen ryhmäpäällikkö Mika Leivo kertoo.

Ravintolamaailman asiakastilat uusitaan täysin ja niistä tehdään entistä viihtyisämmät ja harmonisemmat. Tiloihin tuodaan esimerkiksi käytävä-ääniä vaimentavia lasiseiniä.

– Uudistusta suunniteltaessa olemme pitäneet myös perheet mielessä. Parannamme esimerkiksi leikkipaikkaa ja tuomme myös sinne mikron, jossa lapsille voi lämmittää ruokaa.

Ravintolamaailman supersuosittu Pizza & Buffa on kiinni 12.–22. tammikuuta uudistustöiden vuoksi. Hesburger ja Presso-kahvila palvelevat myös tällä välillä.

– Pizza & Buffa on asiakkaidemme kiistaton suosikki. Jos mielii saada vatsan täyteen tuoreilla salaateilla, maukkailla lounasruoilla ja juuri omiin toiveisiin vastaavalla pizzabuffetilla, Pizza & Buffia löytyy onneksi läheltä myös Linnainmaan Prismalta ja ABC Lahdesjärveltä, Mika vinkkaa.

Monikanavainen ostaminen on kasvanut räjähdysmäisesti

Monelle asiakkaalle on jo tuttua, että Sokos.fi:n ja Prisma.fi:n verkkokauppatilaukset voi nykyään noutaa maksutta Kalevan Prismasta.

– Pakettien noutaminen myymälästä kasvoi räjähdysmäisesti viime vuoden aikana. Kalevan uudistuksessa parannetaan myös monikanavaisten asiakkaiden palveluita, verkkokauppojen ja digitalisuuden kehityspäällikkö Petri Widgren kertoo.

Kasvaneen kysynnän vuoksi käyttötavaran noutolokerikkojen määrä kolminkertaistetaan.

– Itse asiassa tämän osan uudistusta me pääsimme tekemään jo vuoden 2025 lopulla, Petri iloitsee.

Uusi vaikuttava laivue noutolokerikkoja löytyy siis jo nyt uudelta paikaltaan, joka on asiakasta ajatellen otollisempi.

– Lokerikkojen välittömään läheisyyteen tulee rakentumaan myös uusi infopiste. Tulevaisuudessa asiakas voi noutaa pakettinsa yhdestä paikasta joko lokerikosta tai infopisteeltä.

Käyttötavaralokerikkojen lisäksi myös ruoan noutopisteen lokerikkojen määrä tuplattiin vuoden 2025 lopulla.

– Asiakkaalle se tarkoittaa parempia mahdollisuuksia saada ruoan verkkokaupan ostokset juuri haluamaansa aikaan.

Prismaan Ravintolakadulle lisää asiakaspaikkoja ja uusi kumppani

Prisman sisältä löytyvä Ravintolakatu on löytänyt paikkansa asiakkaiden sydämessä avaamisen jälkeen eli kolmessa vuodessa. Ravintola-ateria ostosreissun lomassa vapauttaa aikaa kiireisestä arjesta.

Uudistuksessa Ravintolakadun nykyiset asiakaspaikat tuplataan. Pystypöytien lisäksi paikalle tuodaan myös matalampia ruokailupöytiä.

Myös kumppanit lisääntyvät, joten Ravintolakadun valikoima on entistä runsaampi.

– Uusi kumppanimme Herkkumestarit tarjoaa Ravintolakadulta löytyvältä palvelutiskiltä asiakkaille loistavan valikoiman erikoisjuustoja, tapaksia ja leikkeleitä. Kehittelemme parhaillaan valikoimaan myös hodaria, jonka voi syödä paikan päällä tai ottaa mukaan. Sen täytteenä tulee olemaan esimerkiksi nyhtöpossua tai lihaisia herkkunakkeja, Jouni Vaarala, Pirkanmaan Osuuskaupan Master Chef mehustelee ja lisää:

– Mutta kehitystyö on vasta käynnissä, joten lopullista tuotetta ei ole vielä lyöty lukkoon. Sen asiakkaat pääsevät maistamaan sitten kesällä, hän lupaa.

Jouni kertoo myös, että uudistuksen jälkeen Prisman valmiiksi pakattujen aterioiden ja välipalojen valikoima tulee olemaan selvästi nykyistä parempi.

– Yhä useampi haluaa napata valmiiksi pakatun herkullisen lounaan, päivällisen tai välipalan mukaan Prismasta. Haluamme satsata siihen, että meillä on entistä enemmän houkuttelevia lämpimiä ja kylmiä vaihtoehtoja tarjolla mihin tahansa vuorokaudenaikaan.