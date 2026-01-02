Prisma Seppälässä alkaa mittava uudistus – myymälä uudistuu, verkkokauppa kasvaa ja energiatehokkuus paranee
Osuuskauppa Keskimaa käynnistää Prisma Seppälässä mittavan uudistuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa myymälän asemaa Jyväskylän ja Keski-Suomen suurimpana kauppapaikkana. Uudistuksen myötä myymälä uudistuu kokonaisvaltaisesti, verkkokaupan palvelut laajenevat ja energiatehokkuus paranee. Remontti toteutetaan vaiheittain vuoden 2026 aikana, ja myymälä palvelee asiakkaita normaalisti koko uudistuksen ajan. Investoinnin arvo on noin 7,5 miljoonaa euroa.
Prisma Seppälä, jonka myymäläpinta-ala on yli 12 000 neliömetriä, valmistautuu tammikuussa alkavaan laajamittaiseen myymäläuudistukseen. Uudistus tullaan toteuttamaan vaiheittain vuoden 2026 aikana. Keskimaa on aiemmin toteuttanut laajat uudistukset Prisma Keljossa vuonna 2025 sekä sitä ennen Prisma Palokassa.
− Prisma Seppälä on merkittävä kauppapaikka Jyväskylässä, ja haluamme varmistaa sen houkuttelevuuden myös tulevaisuudessa. Kymmenen vuoden iän saavuttava myymälämme on niin asiakasvirroiltaan kuin myynniltään Keskimaan suurin yksikkö ja samalla myös suurin kauppapaikka Keski-Suomessa, toteaa Prismajohtaja Mikko Lehtinen.
− Uudistuksen tavoitteena on kehittää toimivuutta kokonaisvaltaisesti siten, että myymäläpohja säilyy asiakkaille mahdollisimman tutunomaisena. Merkittävimpinä muutoksina toteutetaan myymälän yleisilmeen raikastus lattiapintoja myöten sekä kaikkien kylmä- ja pakastekalusteiden uusiminen ensi syksyn aikana, Lehtinen jatkaa.
Myymälän uudistus näkyy asiakkaille ja henkilökunnalle
Uudistuksen myötä myymälän lattia hiotaan vaiheittain ja uusi infopiste rakennetaan kukkakauppa Ilonan viereen alkuvuodesta. Sisäänkäynti siirtyy tilapäisesti Ilonan toiselle puolelle, ja lopullinen sisäänkäynti valmistuu S-Pankin palvelupisteen viereen. Kassapöydät uusitaan pääsiäisen jälkeen, ja itsepalvelukassa-alueesta muodostetaan yhtenäinen kokonaisuus päivittäistavaraosaston puolelle.
Myymälän ilme tullaan päivittämään vastaamaan uusinta Prisma-konseptia sekä päivittäis- että käyttötavaraosastoiden osalta. Uudet myymäläkalusteet asennetaan syksyllä 2026.
− Käyttötavarapuolelle tuodaan viimeisimmät konseptimuutokset, kuten lastenmaailma, joka kokoaa kaikki lastentarvikkeet tyylikkääksi kokonaisuudeksi. Päivittäistavarapuolelle saadaan lisää valikoimaa, käytännössä suurimmat valikoimat mitä Prismaan on saatavilla. Fazerin myymäläleipomo säilyy entisellä paikallaan, ja Itsudemon sushibaari siirtyy hedelmä- ja vihannesosaston reunaan, summaa Lehtinen.
Henkilökunnan työskentelyolosuhteet paranevat, kun toimistotiloja uudistetaan ja varastotilaa lisätään.
Verkkokauppa ja energiatehokkuus uudistuksen ytimessä
Yksi uudistuksen merkittävimmistä panostuksista on ruoan verkkokaupan kehittäminen. Prisman parkkihallin Vasarakadun puoleiseen päätyyn rakennetaan uusi S-kaupat.fi -noutopiste, joka mahdollistaa ostosten noutamisen vuorokauden ympäri ja tukee verkkokaupan kapasiteetin laajentamista. Lisäksi Prisma.fi:n noutolokerikot sijoitetaan tähän samaan yhteyteen.
− Uusi verkkokauppaostosten noutopisteen sijainti mahdollistaa tuotteiden noudon vaivattomasti säällä kuin säällä parkkihallin sisätilojen kautta. Parkkihallin ollessa suljettuna nouto onnistuu ulkokautta pysäköintialueelta. Uusi noutopiste valmistuu ensi kesään mennessä, Lehtinen tarkentaa.
Energiatehokkuus tehostuu uusien kylmäkalusteiden sekä varastotilojen käyttöönoton myötä. Myymälän taakse rakennetaan yli 200 neliömetriä lisätilaa kylmä- ja pakastevarastoille, jotka korvaavat nykyiset tilapäiset kylmäkontit. Taustatilojen muutokset parantavat olennaisesti logistiikan sujuvuutta ja mahdollistavat tuotevalikoiman monipuolistamisen.
Kesäpihan uudistus
Kesäpihan katettua osuutta laajennetaan, jotta kukka- ja kausituotteiden myyntikausi voidaan aloittaa aikaisemmin keväällä ja jatkaa pidempään syksyllä. Katetulla alueella kasvit säilyvät paremmin suojassa sääolosuhteiden vaihteluilta koko kesän ajan.
Kesäpihan uudistustyöt valmistuvat suunnitelmien mukaisesti huhtikuussa, ennen Kesäpihan avautumista. Myymälässä toteutettavan remontin vuoksi Kesäpiha palvelee asiakkaita tämän kesän heinäkuun loppuun saakka, kun taas Prisma Keljon kesäpiha jatkaa toimintaansa pidemmälle syksyyn.
Aikataulu ja asiakaspalvelu myymäläuudistuksen aikana
Uudistustyöt alkavat vuoden alussa ja valmistuvat joulukuun 2026 alkuun mennessä. Myymälä palvelee asiakkaita normaalisti koko remontin ajan, ja muutostyöt pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähäisin häiriöin.
− Edessämme on monivaiheinen uudistushanke, jonka toteutamme huolellisesti laaditun suunnitelman mukaisesti vaiheittain kuluvan vuoden aikana. Tällä järjestelyllä pyrimme minimoimaan mahdolliset häiriöt asiakkaidemme sujuvalle asioinnille, Lehtinen korostaa.
Prisma Seppälän muutostöiden kokonaiskustannukset ovat noin 7,5 miljoonaa euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko LehtinenPrismajohtajaOsuuskauppa KeskimaaPuh:010 767 3032mikko.lehtinen@sok.fi
Kuvat
