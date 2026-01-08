Alkon trendikatsaus 2026: seepran raitoja, kirsikkaa, helppoutta ja makujen leikkiä
Juomamaailmassa kuplii uusia ilmiöitä. Alkon trendikatsaus 2026 paljastaa, että kuluttajat etsivät elämyksiä, helppoutta ja raikkaita makuja. Mukana on myös yllättäjä: seepran raidat.
Mitkä juomatrendit näkyvät kuluttajien valinnoissa juuri nyt? Alkon trendikatsaus nostaa jälleen ajankohtaisia ilmiöitä juomien maailmasta. Vuoden 2026 trendit tuovat uusia painotuksia ilmiöihin, jotka ovat jyllänneet jo jonkin aikaa.
”Tänä vuonna kuluttajan juomavalinnoissa painaa myös helppous, joka näkyy esimerkiksi valmiiden juomasekoitusten suosiossa. Samalla raikkaat maut ovat valttia kautta linjan. Monelle kuluttajalle juoman sopiminen omaan arvomaailmaan on myös tärkeä tekijä”, taustoittaa valikoima- ja hankintajohtaja Anu Koskinen.
Vuoden 2026 juomatrendit seeprasta kirsikkaan
Trendit kertovat juomakulttuurista ja siitä, miten ja millaiset kuluttajien arvot näkyvät lasissa.
- Trendi 1: Juomatapana seepran raidat
- Trendi 2: Valmiita drinkkejä valitaan kuin karkkeja
- Trendi 3: Viiniltä halutaan ainutlaatuisuutta
- Trendi 4: Viinillä saa leikkiä
- Trendi 5: Zetat panostavat elämyksiin
- Trendi 6: Rommipullosta pyyhitään pölyt
- Trendi 7: Vastuullisuus painaa mutta myös puuduttaa
- Trendi 8: Kirsikkana kakussa on… kirsikka
Trendi 1: Juomatapana seepran raidat
Zebra striping eli suomeksi seeprajuominen yleistyy. Kyseessä on juomatapa, jossa samassa tilanteessa nautitaan välillä alkoholittomia, välillä alkoholillisia juomia.
Alkoholittomat ovat vakiintuneet valtavirtaan niin arjessa kuin juhlassa. Premium-tason tuotteet nousevat, sillä alkoholittomalta juomalta halutaan laatua. Elämys voi syntyä myös viimeistellystä tarjoilutavasta, esimerkiksi erikoisesta lasista tai juoman koristeista.
Trendi 2: Valmiita drinkkejä valitaan kuin karkkeja
Juomasekoituksissa valmiit drinkit monipuolistuvat. Niistä käytetään myös termiä RTD, ready to drink. Juomasekoitukset ovat nousseet lonkeroiden tapaan koko kansan tuotteiksi.
Valmiissa drinkeissä on kirjoa spritzeistä ja muista baareista tutuista drinkeistä aina hard seltzereihin eli alkoholilisiin kuplavesiin. Mukana on myös aivan uusia, yllättäviä makuja.
Erilaiset maut kiinnostavat, joten juomasekoitusten hyllyä tutkitaan irtokarkkikaupan laatikoiden tapaan.
Trendi 3: Viiniltä halutaan ainutlaatuisuutta
Viinitrendeissä painottuvat kokeilunhalu ja uniikit elämykset.
Määrän sijaan panostetaan usein laatuun, mikä lisää osaltaan mielenkiintoa klassikkoalueiden ja -tyylien viineihin. Kiinnostus kupliviin juomiin tulee kasvamaan.
Trendi nostaa esimerkiksi oranssiviinejä, roseita ja viilennettäväksi sopivia keveitä punaviinejä, kuten Alkon marjaisa ja raikas -makutyypin viinejä. Esimerkiksi pinot noir, beaujolais, zweigelt ja lambrusco kiinnostavat. Samoin pet natit eli pétillant naturel -perinnemenetelmän pirskahtelevat viinit puhuttelevat yhä useampaa.
Trendi 4: Viinillä saa leikkiä
Viinin nauttimiseen ei suhtauduta ryppyotsaisesti, vaan myös epäortodoksiset käyttötavat saavat kukkia. Hyvän maun lisäksi halutaan huomioarvoa, väriä ja leikkisyyttä esimerkiksi kuohuviineissä.
Sosiaalinen media nostaa uusia rajoja rikkovia käyttökokemuksia, kuten jalapeño-chilien nakkaaminen sauvignon blanc -valkoviinilasiin tai punaviinin kaataminen jäätelöannokseen. Toisaalta vaikkapa roseeviinin voi hyvin viilentää tiputtamalla lasiin jääpaloja – viinejä lähestytään rennosti.
Trendi 5: Zetat panostavat elämyksiin
Jos joku ikäryhmä haluaa elämyksiä aivan erityisesti, se on Z-sukupolvi* eli nuoret aikuiset. Sosiaalinen media antaa zetoille ideoita muun muassa trendaavien cocktailien sekoittamiseen. Liköörit ja shotit voivat olla mukana illanvietossa.
Tarinat brändien takana vaikuttavat ostopäätöksiin. Esimerkiksi juomat, joilla on yhteys populaarikulttuuriin, herättävät kiinnostusta.
Natuviinit eli alkuviinit sekä oranssiviinit kiehtovat. Jos zeta valitsee oranssiviinin, sekin saa usein olla natuviini tai maultaan persoonallisimmasta päästä.
Trendi 6: Rommipullosta pyyhitään pölyt
Rommi nousee väkevien trendinä viski- ja ginibuumien vanavedessä.
Osin ilmiö liittyy klassikkococktailien suosioon. Esimerkiksi daiquiri ja mai tai vievät ajatuksen trooppisten tiki-baarien tunnelmaan.
Kypsytetyn rommin pehmeät aromit tekevät siitä kiinnostavan juoman ihan sinällään. Rommien maisteleminen on kuitenkin leikkisän rentoa. Joskus valintaan vaikuttaa rommien moniin muihin kypsytettyihin tisleisiin nähden edullinen hinta.
Trendi 7: Vastuullisuus painaa mutta myös puuduttaa
Kuluttajien vaatimustaso juomien vastuullisuudelle on korkea. Alkuperä, sen jäljitettävyys ja ekologisuus ovat tärkeitä.
Osin vastuullisuuden punnitsemiseen on kuitenkin väsytty, joten siihen ei välttämättä jakseta perehtyä, ja vastuullisuutta pidetään itseisarvona. Nyt etuna on, jos juoman tuottaja antaa aitoja näyttöjä omasta vastuunkannostaan.
Alkossa vastuullisten valintojen tekemistä helpottavat hintalappujen sertifiointimerkinnät.
Trendi 8: Kirsikkana kakun päällä on… kirsikka
Kirsikka on kansainvälinen makutrendi, joka antaa pientä luksusta niin juomiin, ruokiin kuin leivonnaisiin. Se on nosteessa esimerkiksi cocktaileissa ja mocktaileissa. Kirsikka antaa mahdollisuuksia happaman ja makean mielenkiintoisiin kontrasteihin.
Kirsikanmakuiset tuotteet alkavat maistua Suomessakin, vaikka kirsikka ei meillä ole kuulunut perinteisiin suosikkimakuihin.
Marjaisat maut ovat trendikkäitä ylipäätään. Muun muassa karhunvatukan, vadelman ja mustaherukan vivahteet viehättävät.
Mitä seuraavaksi?
Juomatrendit jatkavat kehittymistään ja erityisesti somen myötä nähdään nopeitakin trendejä, jotka tulevat ja menevät.
”Ehkä jo nyt kupliva nostalgian nälkä kasvaa entisestään. Toisaalta uusia tuulia saatetaan nähdä esimerkiksi viinien käytössä ja tyyleissä. Kenties seuraavaksi nousee enemmän vaikkapa uusia viinipohjaisia cocktaileja tai maustettuja viinejä”, ennustaa tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindström.
”Kuluttajat janoavat juomilta tarinoita ja merkityksiä. Vastuullisuus on edelleen tärkeää, mutta sen rinnalle nousee nautinto ja leikkisyys. Juomien pitää tuottaa iloa ja elämyksiä,"
*Z-sukupolveen kuuluvat vuosina 1997–2012 syntyneet. Heitä kutsutaan usein diginatiiveiksi, koska he ovat kasvaneet internetin, älypuhelimien ja sosiaalisen median maailmassa, eivätkä he ole kokeneet aikaa ilman niitä.
