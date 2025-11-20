Työvuorossa Susani Mahaduran kanssa – podcastin toinen kausi tarjoaa toivoa
Kenellä on oikeus rakastaa? Ketkä pärjäävät sote-alan kilpailussa tulevaisuudessa? Entä miten jokainen meistä voi suojautua muistisairauksilta? Muun muassa näitä teemoja käsitellään Rinnekotien Työvuorossa-podcastin toisella kaudella. Työvuorossa-podcast antaa toivoa paremmasta huomisesta, sanoo podcastin juontaja, toimittaja Susani Mahadura.
Työvuorossa-podcastin toisen kauden aloittaa Rinnekotien liiketoimintajohtaja Annareetta Vaara, joka pohtii yhdessä toimittaja, ohjaaja Susani Mahaduran kanssa sote-alan tulevaisuutta.
”Sote-alan menestys perustuu hyvään johtamiseen ja hyvinvoivaan henkilöstöön. Tulevaisuuden menestyjät arvostavat työntekijöitä, mahdollistavat vahvuuksilla työskentelyn ja rakentavat kulttuurin, joka houkuttelee osaajia”, Vaara huomauttaa.
Rinnekotien tärkeäksi kilpailutekijäksi Vaara näkee rohkeuden.
”Me otamme vastaan erityisen erityisiä asiakkaita, jotka muuten ovat vaarassa pudota yhteiskunnan turvaverkoista. Tavoitteemme on myös ratkoa yhdessä kumppaneidemme, kuten hyvinvointialueiden, kanssa haastavia yhteiskunnallisia ongelmia. Tämä vaatii paljon myös henkilöstöltä, mutta juuri se on vahvuutemme – rohkeus ja yhteistyö”, Vaara kiteyttää.
Susanin matkassa kohti uutta
Työvuorossa-podcastin ensimmäinen kausi julkaistiin keväällä 2025. Tänään torstaina käynnistyvä toinen kausi johdattaa meidät yhä syvemmälle tulevaisuuden visioihin, kohtaamisen taitoihin, rakkauteen ja itsemääräämisoikeuteen, mielen hyvinvointiin, aivoterveyteen ja turvallisuuteen. Podcastissa Susani Mahaduran johdolla ääneen pääsevät Rinnekotien ja Diakonissalaitoksen asiantuntijat.
Toinen kausi tarjoaa myös yllätyksen: Aihetta laajennetaan lyhyillä inserttivideoilla. Näemme, kun Mahadura vierailee muun muassa muistisairaiden ikäihmisten kotona, tekee naapurustotyötä siivoamalla Helsingin katuja yhdessä asunnottomuutta kokeneiden kanssa ja keskustelee rakkaudesta pariskunnan kanssa, jossa molemmat puolisot ovat kehitysvammaisia.
Millainen kokemus Työvuorossa-podcastin tekeminen oli media-alan konkarille?
”Rinnekotien yhteiskunnallinen työ on tehnyt minuun syvän vaikutuksen. Käsi sydämellä voin sanoa, että tämän projektin parissa työskenteleminen on yksi tärkeimpiä kokemuksia koko urani ajalta. Sain nähdä ja kokea jotain sellaista, mikä antaa minulle valtavasti toivoa paremmasta huomisesta”, Mahadura sanoo.
Työvuorossa-podcastin ensimmäinen jakso ilmestyy tänään torstaina 8. tammikuuta. Yhteensä julkaisemme kuusi jaksoa, parin viikon välein. Podcast on kuunneltavissa Spotifyssa. Videot voit katsoa Rinnekotien Youtube-kanavalla sekä osoitteessa rinnekodit.fi/tyovuorossa-podcast. Seuraa myös somessa tunnisteella #työvuorossapodi sekä #SusaninKanssa.
Tietoja julkaisijasta
Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti.
Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 200:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys ja osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi
