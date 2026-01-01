Vuodenvaihde toi mukanaan uuden aluehallinnon – Keski-Suomen elinvoimakeskus on aloittanut toimintansa

Suomen aluehallinto uudistui vuoden vaihtuessa. Alueelliset elinvoimakeskukset sekä valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto ovat aloittaneet toimintansa, ja samalla ELY-keskusten, Aluehallintovirastojen ja Valviran toiminta päättyi. Aiempien 15 ELY-keskuksen pohjalta perustettiin kymmenen elinvoimakeskusta, joista yksi on Keski-Suomen elinvoimakeskus.

Elinvoimakeskus jatkaa valtaosaa ELY-keskuksen tehtävistä

Elinvoimakeskusten tehtäviä

Uusi virasto palvelee keskisuomalaisia asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa ja kestävää kasvua edistävissä tehtävissä. Keski-Suomen elinvoimakeskus jatkaa monia ELY-keskuksesta tuttuja elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Ympäristöaiheiset lupa- ja valvontatehtävät puolestaan siirtyivät Lupa- ja valvontavirastoon, ja julkisen henkilöliikenteen tehtävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Keski-Suomen elinvoimakeskuksen laajan tehtäväkenttään lukeutuu paljon tehtäviä, joiden tavoitteena on edistää maakunnan elinvoimaa monialaisesti. Vaikutuspiiri on laaja, ja keskitettyjen tehtävien myötä se ulottuu myös Keski-Suomen maakunnan rajojen ulkopuolelle.

Elinkeinojen saralla elinvoimakeskus tukee mm. yritystoiminnan kehittämistä, työllisyyttä ja osaamisen vahvistamista, sekä edistää TKI-toimintaa. Liikenteen osalta elinvoimakeskus huolehtii mm. maanteiden hoidosta liikennejärjestelmän toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä maanteiden, siltojen ja kävely- ja pyöräteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Maaseudun ja ympäristön saralla uusi virasto toimii mm. maaseudun elinvoimaisuuden, luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, alueidenkäytön kestävyyden edistämisen, ympäristötiedon jakamisen ja ympäristöhankkeiden tukemisen parissa.

Kattavampi kuvaus Keski-Suomen elinvoimakeskuksen palveluista ja tehtävistä löytyy verkkosivuiltamme:

Väliaikaiset osastopäälliköt ovat aloittaneet tehtävissään

Keski-Suomen elinvoimakeskuksen johto

Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi nimitettiin marraskuussa myös Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtajana vuodesta 2020 saakka toiminut Jukka Lehtinen. Myös Keski-Suomen elinvoimakeskuksen kolmen osaston väliaikaiset päälliköt on nyt nimitetty tehtäviinsä.

Elinkeino-osaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on valittu LiTM Caius Forsberg. Forsberg työskenteli Keski-Suomen ELY-keskuksessa yritysten kehittämisasiantuntijana.

Liikenneosaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on valittu FM, insinööri (YAMK) Minna Jaatinen. Jaatinen työskenteli Keski-Suomen ELY-keskuksen liikennejärjestelmäyksikön päällikkönä.

Maaseutu- ja ympäristöosaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on valittu KTM, FM Tiia Rantanen. Rantanen työskenteli Keski-Suomen ELY-keskuksessa strategiapäällikkönä, ja toimi viime vuoden ajan myös alueellisena muutoskoordinaattorina.

Väliaikaiset päälliköt voivat jatkaa tehtävissään enintään kuusi kuukautta tai siihen asti, kun tehtävät on täytetty. Viisivuotiset tehtävät avataan ulkoiseen hakuun alkuvuodesta.

Myös elinvoimakeskusten uudistuneet viestintäkanavat ovat nyt käytössä

Keski-Suomen elinvoimakeskuksen henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi. Vanhoihin @ely-keskus.fi -loppuisiin sähköpostiosoitteisiin lähetetyt viestit kuitenkin ohjautuvat uusiin osoitteisiin vielä vuoden 2027 loppuun saakka. Keski-Suomen elinvoimakeskukseen siirtyneen henkilöstön puhelinnumerot säilyivät ennallaan, ja voit edelleen olla yhteydessä ennalta tuttuun asiantuntijaan.

Vireillä olevat asiat ja niihin liittyvät tiedot ja asiakirjat sekä käsittelyssä olevat hakemukset siirtyivät automaattisesti Keski-Suomen elinvoimakeskukseen, Lupa- ja valvontavirastoon tai Traficomiin.

Elinvoimakeskusten ensisijainen viestintä- ja asiointikanava on uusi www.elinvoimakeskus.fi -verkkosivusto. Sivustolta löydät tietoa elinvoimakeskusten palveluista ja tehtävistä.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Puhelinvaihde: 0295 036 100

Kirjaamo: kirjaamo.keski-suomi@elinvoimakeskus.fi

Viestintä: viestinta.keski-suomi@elinvoimakeskus.fi

Asiakaspalvelun palvelunumerot: https://elinvoimakeskus.fi/asiakaspalvelu

Lisäksi Keski-Suomen elinvoimakeskus viestii myös sosiaalisessa mediassa: