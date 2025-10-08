Finess Energy Oy

Sähkökattila tuo joustavuutta ja tulevaisuuden varmuutta Haukivuoren kaukolämpöön

13.1.2026 08:54:34 EET | Finess Energy Oy | Artikkeli

Haukivuoren Lämpö Oy vahvistaa kaukolämmön tuotantoaan 1 MW sähkökattilalla, joka tuo joustavuutta, toimitusvarmuutta ja valmiutta tulevaisuuden energiatarpeisiin. Finess Energyn toimittama konttiratkaisu tukee siirtymää kohti vähäpäästöisempää ja modernimpaa lämmöntuotantoa.

Kaukolämpöjärjestelmä toimitettiin siirtokonttiin asennettuna lämpölaitoksen piha-alueelle. Finess Energy Oy

Haukivuoren Lämpö Oy vahvisti kaukolämmön tuotantoaan hankkimalla Finess Energyltä 1 MW sähkökattilan, joka toimitettiin siirtokonttiin asennettuna lämpölaitoksen piha-alueelle kesällä 2025. Sähkökattila toimii optimaalisesti yhdessä teknisen käyttöikänsä loppua lähestyvän hakekattilan kanssa ja tuo järjestelmään joustavuutta Mikkelin taajamassa sijaitsevan pienen kaukolämpöverkon vaihteleviin tarpeisiin.

“Halusimme modernin, pitkälle tulevaisuuteen toimivan ratkaisun, joka myös tukee polttoon perustumatonta lämmöntuotantoa uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä. Sähkökattilaa voimme ajaa yhdessä vanhan hakekattilan rinnalla, ja hallinta onnistuu miehittämättömällä laitoksella myös etäyhteydellä,” kertoo Haukivuoren Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Auli Haapiainen-Liikanen.

1 MW sähkökattila tuottaa lämpöä kaukolämpöverkon tarpeisiin yhdessä vanhan hakekattilan rinnalla. Finess Energy Oy

Finess Energy vastasi kokonaisuudesta toimittamalla 1 MW sähkökattilajärjestelmän konttitoimituksena. Kokonaistoimitus sisälsi laitekontin asennukset, automaatiojärjestelmän sekä sähkö- ja ohjauskeskuksen. Järjestelmä on yhteensopiva myös sähkön säätö- ja reservimarkkinoille, mikä tukee Haukivuoren Lämpö Oy:n tavoitteita energiatehokkuuden ja kustannusohjauksen osalta.

Uusi sähkökattila parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta, mahdollistaa joustavamman tuotannon ja tukee siirtymää kohti vähäpäästöisempää ja modernimpaa lämmöntuotantoa.

Uutta kaukolämpökattilajärjestelmää juhlistettiin avoimien ovien päivässä lokakuussa 2025. Finess Energy Oy

Tekoja energiankäytön tehostamiseksi

Ratkaisemme energiatehokkuuden haasteita tunnistamalla potentiaaliset energiakiertotalouden lähteet ja toimittamalla energiatehokkuutta parantavia laitteita, järjestelmiä ja asiantuntijapalveluita laaja-alaisesti eri toimialoille. Edistämme teollisuuden ja kiinteistöjen ympäristötavoitteiden toteutumista tehostamalla energiankäyttöä sekä tukemalla energiainvestointien onnistumista.

Finess Energy Oy

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye