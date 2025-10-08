Sähkökattila tuo joustavuutta ja tulevaisuuden varmuutta Haukivuoren kaukolämpöön

Haukivuoren Lämpö Oy vahvisti kaukolämmön tuotantoaan hankkimalla Finess Energyltä 1 MW sähkökattilan, joka toimitettiin siirtokonttiin asennettuna lämpölaitoksen piha-alueelle kesällä 2025. Sähkökattila toimii optimaalisesti yhdessä teknisen käyttöikänsä loppua lähestyvän hakekattilan kanssa ja tuo järjestelmään joustavuutta Mikkelin taajamassa sijaitsevan pienen kaukolämpöverkon vaihteleviin tarpeisiin.

“Halusimme modernin, pitkälle tulevaisuuteen toimivan ratkaisun, joka myös tukee polttoon perustumatonta lämmöntuotantoa uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä. Sähkökattilaa voimme ajaa yhdessä vanhan hakekattilan rinnalla, ja hallinta onnistuu miehittämättömällä laitoksella myös etäyhteydellä,” kertoo Haukivuoren Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Auli Haapiainen-Liikanen.

1 MW sähkökattila tuottaa lämpöä kaukolämpöverkon tarpeisiin yhdessä vanhan hakekattilan rinnalla. Finess Energy Oy

Finess Energy vastasi kokonaisuudesta toimittamalla 1 MW sähkökattilajärjestelmän konttitoimituksena. Kokonaistoimitus sisälsi laitekontin asennukset, automaatiojärjestelmän sekä sähkö- ja ohjauskeskuksen. Järjestelmä on yhteensopiva myös sähkön säätö- ja reservimarkkinoille, mikä tukee Haukivuoren Lämpö Oy:n tavoitteita energiatehokkuuden ja kustannusohjauksen osalta.

Uusi sähkökattila parantaa kaukolämmön toimitusvarmuutta, mahdollistaa joustavamman tuotannon ja tukee siirtymää kohti vähäpäästöisempää ja modernimpaa lämmöntuotantoa.