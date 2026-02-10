Lavalle astuvat lähes kaikki Sibelius-Akatemian pianonsoiton opiskelijat nuorisokoulutuksesta maisterivaiheeseen – yhteensä 33 nuorta taituria. Kilpailu käydään yhdessä erässä. Jokainen kilpailija esittää 25–30 minuutin mittaisen ohjelman, joka sisältää vähintään kaksi Domenico Scarlattin sonaattia ja vähintään viiden minuutin verran Franz Lisztin musiikkia. Koko ohjelmisto esitetään ulkoa.

Ainutlaatuinen katsaus tulevaisuuden tähdistöön ja pianonsoiton nykyosaamiseen Suomessa





Helmi Vesa -kilpailun taustalla on pianonsoitonopettaja, professorinrouva Helmi Maria Vesan (1895–1971) testamentillaan perustama muistorahasto, jonka tarkoitus on tukea lahjakkaita pianisteja stipendeillä. Ensimmäinen kilpailu järjestettiin 1980-luvulla, ja palkinnot rahoitetaan edelleen tästä rahastosta.

Kilpailu tarjoaa tuleville ammattilaisille mahdollisuuden intensiiviseen taiteelliseen työskentelyyn ja turvallisen väylän kokeilla kilpailutilanteen paineita. Siinä ei jaetakaan varsinaisia palkintosijoja vaan tuomaristo myöntää stipendejä ansioista ilman paremmuusjärjestystä. Kilpailu on opiskelijoille arvokas tilaisuus valmistaa laaja ohjelma ja saada kansainvälisen tason palautetta. Jo kilpailuun valmistautuminen on taiteellisesti kehittävä prosessi, joka parhaimmillaan vahvistaa nuoren muusikon itseluottamusta ja taiteellista identiteettiä. Helmi Vesa onkin vuosikymmenten aikana toiminut ponnahduslautana monille pianistisukupolville.

Tuomaristossa kansainvälisiä huippunimiä

Vuoden 2026 kilpailun tuomaristossa on neljä kansainvälisesti arvostettua pianistia ja pedagoga, joilla on pitkä kokemus kilpailutoiminnasta ja pianismin korkeimmista ammatillisista yhteisöistä.

Vanessa Cunha on Brasiliassa syntynyt Oulun ammattikorkeakoulun musiikin ja kulttuurin päätoiminen lehtori. Hänet tunnetaan muun muassa virtuoosisesta ja ilmaisuvoimaisesta soitostaan. Cunha on esiintynyt laajasti Etelä-Amerikassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja toimii myös Madetojan pianokilpailun taiteellisena johtajana. Hänellä on City University of New Yorkin tohtorintutkinto ja vahva erityisosaaminen myös latinalaisamerikkalaisesta pianomusiikista.

Kansainvälisissä kilpailuissa loistanut ja Belgradissa syntynyt Aleksandr Madžar on yksi Euroopan kysytyimmistä pianisteista. Hän on esiintynyt johtavien orkesterien kanssa Berliinin filharmonikoista BBC Philharmoniciin ja toimii professorina sekä Brysselissä että Bernissä. Madžar tunnetaan erityisesti hienostuneesta musiikillisesta älykkyydestään ja laaja-alaisesta ohjelmistostaan.

Lontoon Guildhall School of Music & Draman Head of Keyboard Studies -tehtävää hoitava Ronan O’Hora on esiintynyt lähes kaikkien Britannian ja Euroopan merkittävien orkestereiden solistina ja levyttänyt laajan, yli 30 levyn diskografian. Hänen muusikkouttaan on kiitetty erityisesti lyyrisyydestä, selkeydestä ja tyylillisestä hienostuneisuudesta.

Clevelandin kansainvälisen pianokilpailun voittajana ja Van Cliburn -finalistina tunnettu Roberto Plano on esiintynyt lukuisilla maailman merkittävimmillä konserttilavoilla, kuten Lincoln Centerissä, Wigmore Hallissa ja Salle Cortot’ssa. Hänen monipuolinen taiteilijauransa ulottuu orkesterisolistitehtävistä kamarimusiikkiin ja laajaan levytystuotantoon.





Helmi Vesa -pianokilpailu 5.-8.3.2026



Konserttisali, Sibelius-Akatemia, Pohjoinen Rautatiekatu 9, Helsinki

Kilpailutapahtumiin on vapaa pääsy. Tarkempi aikataulu ja kilpailijoiden nimet löytyvät kilpailun kotisivuilta.