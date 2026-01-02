Jämsän neuvolapalvelut, kuntoutus ja mielenterveys- ja päihdepalvelut muuttavat tammikuun puolessa välissä 2.1.2026 12:29:24 EET | Tiedote

Jämsän neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, perheneuvola, nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, puheterapia ja kuntoutus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksesta eli Jokilaakson sairaalasta uusiin tiloihin. Palvelut aloittavat uudessa osoitteessa eli Auvilan kampuksen terveydenhuolto-oppilaitoksella (Auvilantie 81) tammikuun puolessa välissä.