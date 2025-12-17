Paviljongin keväässä tribuutteja, stand uppia ja klassikoita
Paviljongin viihdekevät täyttyy monipuolisista tapahtumista. Kauden mittaan nähdään lukuisia konsertteja ja muita viihde-esityksiä. Lavalle nousee muun muassa Uriah Heep, Eppu Normaali, Neljä Ruusua ja Viivi. Jyväskylän kaupunginteatteri toimii vielä kevään ajan Paviljongin väistötiloissa.
Monipuolisia viihde-esityksiä elokuvamusiikista tubettajiin
Paviljongin viihdekevään aloittaa Jyväskylän Oopperan Gaetano Donizettin Lucia di Lammermoor, jonka johtaa kapellimestari Alberto Hold-Garrido. Ooppera sai ensi-iltansa uudenvuodenaattona ja esityksiä on tammikuussa vielä neljä.
Alkuvuodesta Keski-Suomen suurimmassa tapahtumakeskuksessa nähdään useampi tribuuttikonsertti. Paviljongin Encore-salissa komeilee muun muassa UK Pink Floyd Experience, Taylor Fever ja Majesty – The Ultimate Tribute to QUEEN.
Kevään mittaan Paviljongissa keikkailee myös tunnettuja artisteja kuten pitkän uran luonut hard rock -jätti Uriah Heep, Eppu Normaali ”Kaikki häipyy on vain nyt”- jäähyväiskiertueellaan, Neljä Ruusua sekä uuden pop-sukupolven kärkinimi VIIVI ensimmäisellä konserttisalikiertueellaan.
Stand upin ystäviä ilahduttaa huippusuosittu Köpi Kallio, Ilari Johansson ja Christoffer Strandberg. Suomalaista iskelmää Paviljongissa tarjoilevat tänä keväänä omilla kiertueillaan Markku Aro ja Arja Saijonmaa. Myös lapsille ja lapsenmielisille löytyy ohjelmaa, kun neljän dinosauruksen ja lohikäärmeen muodostama koko perheen suosikkiyhtye Hevisaurus esiintyy maailmankiertueellaan helmikuussa.
Paviljongissa nähdään myös balettia. Tammikuussa Kyiv Classic Ballet esittää rakastetun Joutsenlampi-balettinsa, Pjotr Tšaikovskin säveltämän klassikkoteoksen, joka on yhä monien mielestä kaunein baletti. Maaliskuussa nähdään arvostetun Szeged Contemporary Dance Companyn Carmina Burana -tuotanto, lumoava baletti, joka on rituaalin, vaikeuksien ja elämän traagisen kauneuden juhlaa.
”Perinteisempien esitysten lisäksi ohjelmistostamme löytyy muun muassa elokuvamusiikkia, taikashowta sekä tubettajia, eli todella mielenkiintoinen kevät tulossa”, kertoo Paviljongin viihdetapahtumien koordinaattori Hanna Mursunen-Oikari.
Suomen suurimmaksi magian ja illuusion show’ksi vakiintunut Maagikot nähdään helmikuussa Paviljongissa täysin uudella ohjelmistolla. Variety of Wonders on elämys, joka tarjoaa ihmetystä, iloa ja yllätyksiä koko perheelle.
Maaliskuussa kuullaan elokuvamusiikkia John Williamsilta La Chapelle Sauvage -orkesterin esittämänä sekä Sumio Shiratorin muumimusiikkia TV-sarjasta Muumilaakson tarinoita.
Supersuositun Olipa kerran otsikko –podcastin hostit, koko kansan tuntemat Shirly Karvinen ja Julianna Jokela esiintyvät ensimmäisellä livepodcast-kiertueellaan Paviljongissa maaliskuussa.
TubeTrio eli JuhoFlow, Satusetä ja Tiia Weckström tarjoavat huhtikuussa todellisen live-spektaakkelin. Luvassa on tajutonta viihdettä, sketsejä, musiikkia, yleisön osallistamista sekä tietysti meet & greet.
”Suosittelen tutustumaan myös ainakin itselle hieman uudempaan tuttavuuteen ja taiteenalaan, eli Puolangan Pessimistien Mitätön Show -esitykseen”, Mursunen-Oikari suosittelee.
Jyväskylä Sinfonian ohjelmistossa mestariteoksia ja viihdekonsertteja
Jyväskylä Sinfonian kevätkauden ohjelmassa kuullaan niin klassisen repertuaarin mestariteoksia kuin tuoreita sävellyksiä, intiimiä kamarimusiikkia ja svengaavia viihdekonsertteja. Kausi käynnistyy ylikapellimestari Lorenzo Passerinin johdolla 15.1., kun ohjelmassa on Francis Poulencin, Jacques Ibertin ja Igor Stravinskyn teoksia.
Maaliskuussa kapellimestari Jaan Ots luotsaa 16. kertaa järjestettävän Ilmari Hannikainen -pianokamarimusiikkikilpailun finaalikonsertit 4.–5.3. Encore-salissa ja maestro Okko Kamu jatkaa Jyväskylä Sinfonian Sibelius-sykliä. Muita kapellimestarivieraina kauden aikana nähdään muun muassa Félix Benati ja Giuseppe Mengoli.
Kevyemmän musiikin osalta kuullaan muun muassa Mikko Kuustosen rakastetuimpia lauluja 50 vuoden ajalta uusina sinfoniaorkesterisovituksina sekä Lauluyhtye Rajattoman uutta ohjelmaa, jossa soivat Bee Gees -yhtyeen unohtumattomat diskohitit 1970-luvulta.
Jyväskylän kaupunginteatteri viimeistä kautta Paviljongissa
Jyväskylän kaupunginteatteri toimii vielä kevään 2026 ajan väistötiloissa Paviljongissa, ennen takaisinmuuttoa peruskorjattuun teatteritaloon. Ohjelmistossa jatkaa syksyltä tutut Seitsemän veljestä, Peppi Pitkätossu, Kato mua kun mä puhun sulle sekä Rakkauden viisi vuotta.
Keväällä ensi-iltansa saavat kaksi uutta esitystä, Lou Salomé 7.2. ja Viettelyksen vaunu 14.2.
Lou Salomé on elämäniloinen ja vauhdikas näytelmä naisesta, joka rikkoi oman aikansa rajat. Aina Bergrothin käsikirjoitus ja Liila Jokelinin ohjaus tuovat katsojien eteen filosofi ja psykoanalyytikko Lou Andreas-Salomén, joka haastoi sovinnaisuuden, sukupuoliroolit ja perinteisen muusan aseman. Näytelmässä kohtaavat äly ja intohimo, vapauden kaipuu ja identiteetin etsintä.
Tennessee Williamsin vuonna 1947 kirjoittama Viettelyksen vaunu on yksi 1900-luvun merkittävimmistä amerikkalaisista näytelmistä, joka on säilyttänyt voimansa ja ajankohtaisuutensa vuosikymmenestä toiseen. Näytelmän keskushenkilö Blanche DuBois on menettänyt lähes kaiken, ja pakenee traumaattista menneisyyttään. Todellisuus, unelmat ja muistot tanssivat Blanchen mielessä polkkaa, kunnes rispaantunut säie katkeaa.
Kaikki Paviljongin kevään tapahtumat löytyvät Paviljongin tapahtumakalenterista.
