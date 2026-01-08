Yhdenmukaiset ruokalistat panostavat ravitsemukseen ja hyvinvointiin
Ruokalistojen periaatteet yhdenmukaistetaan 1.1.2026 alusta alkaen. Esimerkiksi puuro- ja keittoruokien määrä on jatkossa sama koko hyvinvointialueella. Ruokahävikkiä ehkäistään asiakaskohtaisella annoskoolla.
Ruokapalveluiden muutokset koskevat sekä osastohoitoa että asumisyksiköissä ja päivätoiminnassa tarjottavaa ruokaa. Ruokalistojen suunnittelussa on panostettu erityisesti ravitsemukseen. Suunnittelussa on huomioitu allergiat ja erityisruokavaliot. Etenkin sairaalaruoassa otetaan huomioon ruoan vaikutus hoitoon ja toipumiseen. Ruokalistojen uudistaminen vaikuttaa kaikkien kolmen hyvinvointialueelle ruokapalveluita tuottavan inhouse-yhtiön toimintaan. Yhtiöt suunnittelevat jatkossakin ruokalistojen yksityiskohdat.
Juhlapyhinä tarjotaan jatkossakin suomalaiseen perinteeseen liittyviä ruokia ja jälkiruokaa.
Osana asumisyksiköiden aktivoivaa toimintaa voidaan jatkossakin esimerkiksi leipoa.
Esimerkkejä ruokalistan muutoksista:
- Jokaisen aterian lisäkkeenä tarjotaan joko salaatti tai lämpimät vihannekset
- Jälkiruokaa tarjotaan torstaisin ja sunnuntaisin
- aiemmin paljon vaihtelua
- Ruokalistan suunnittelu ja asiakkaille tarjoiltava ruoka on suunniteltu Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen kansallisia ruokasuosituksia noudattaen.
- Ikäihmisten palveluissa "Vireyttä seniorivuosiin : ikääntyneiden ruokasuositus, 2020" ja sairaalan osastoilla Ravitsemushoitosuositus, 2023
- Yksiköiden tilattavissa olevien erilaisten välipalatuotteiden valikoimaa on rajattu
- Aiemmin tarjolla on ollut monia erikokoisia jogurttipurkkeja ja eri makuja kaikissa purkkikoissa. Samoin keksien, mehujen ja virvoitusjuomien valikoima on jatkossa pienempi.
Tavoitteena vähemmän ruokahävikkiä
Suuret valikoimat ja vakioidut annoskoot ovat aiemmin johtaneet ruokahävikkiin. Uusilla ohjeilla tavoitteena on vähentää hävikkiä. Hävikki on ollut suurta erityisesti sairaalapalveluissa, joissa ruoka annostellaan keittiöllä. Jatkossa potilaan tarvitseman annoksen koko arvioidaan sisäänkirjautumisen yhteydessä ja annoskokoa muutetaan tarpeen mukaan hoitojakson aikana.
Kotiaterioihin ei tule muutoksia.
Myös siivouspalvelut yhdenmukaistettu
Puhdistuspalveluissa siivoustaajuudet on harmonisoitu toimialoittain ja kunkin toiminnan mukaan. Muutosten vaikutus hygieniaan ja riittävään laatutasoon on arvioitu eri toiminnoissa. Jatkossa siivotaan harvemmin niitä tiloja, joissa muutos on ollut mahdollinen, kuten hallinnollisissa tiloissa.
Muutokset tapahtuvat asteittain 2025-2026.
Yhteyshenkilöt
Kirsti MylläripalvelupäällikköPuh:040 168 4084kirsti.myllari@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
