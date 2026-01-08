Yhdenmukaiset ruokalistat panostavat ravitsemukseen ja hyvinvointiin

Ruokapalveluiden muutokset koskevat sekä osastohoitoa että asumisyksiköissä ja päivätoiminnassa tarjottavaa ruokaa. Ruokalistojen suunnittelussa on panostettu erityisesti ravitsemukseen. Suunnittelussa on huomioitu allergiat ja erityisruokavaliot. Etenkin sairaalaruoassa otetaan huomioon ruoan vaikutus hoitoon ja toipumiseen. Ruokalistojen uudistaminen vaikuttaa kaikkien kolmen hyvinvointialueelle ruokapalveluita tuottavan inhouse-yhtiön toimintaan. Yhtiöt suunnittelevat jatkossakin ruokalistojen yksityiskohdat.

Juhlapyhinä tarjotaan jatkossakin suomalaiseen perinteeseen liittyviä ruokia ja jälkiruokaa.

Osana asumisyksiköiden aktivoivaa toimintaa voidaan jatkossakin esimerkiksi leipoa.

Esimerkkejä ruokalistan muutoksista:

Jokaisen aterian lisäkkeenä tarjotaan joko salaatti tai lämpimät vihannekset

Jälkiruokaa tarjotaan torstaisin ja sunnuntaisin aiemmin paljon vaihtelua

Ruokalistan suunnittelu ja asiakkaille tarjoiltava ruoka on suunniteltu Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen kansallisia ruokasuosituksia noudattaen.

Ikäihmisten palveluissa "Vireyttä seniorivuosiin : ikääntyneiden ruokasuositus, 2020" ja sairaalan osastoilla Ravitsemushoitosuositus, 2023

Yksiköiden tilattavissa olevien erilaisten välipalatuotteiden valikoimaa on rajattu Aiemmin tarjolla on ollut monia erikokoisia jogurttipurkkeja ja eri makuja kaikissa purkkikoissa. Samoin keksien, mehujen ja virvoitusjuomien valikoima on jatkossa pienempi.



Tavoitteena vähemmän ruokahävikkiä

Suuret valikoimat ja vakioidut annoskoot ovat aiemmin johtaneet ruokahävikkiin. Uusilla ohjeilla tavoitteena on vähentää hävikkiä. Hävikki on ollut suurta erityisesti sairaalapalveluissa, joissa ruoka annostellaan keittiöllä. Jatkossa potilaan tarvitseman annoksen koko arvioidaan sisäänkirjautumisen yhteydessä ja annoskokoa muutetaan tarpeen mukaan hoitojakson aikana.

Kotiaterioihin ei tule muutoksia.

Myös siivouspalvelut yhdenmukaistettu

Puhdistuspalveluissa siivoustaajuudet on harmonisoitu toimialoittain ja kunkin toiminnan mukaan. Muutosten vaikutus hygieniaan ja riittävään laatutasoon on arvioitu eri toiminnoissa. Jatkossa siivotaan harvemmin niitä tiloja, joissa muutos on ollut mahdollinen, kuten hallinnollisissa tiloissa.

Muutokset tapahtuvat asteittain 2025-2026.