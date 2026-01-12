Historiallinen yrityskauppa: Suomalainen perheyritys nousee Pohjoismaiden markkinajohtajaksi
Kaupunkiemme katukalusteista tuttu Lehtovuori Oy on ostanut ruotsalaisen Team Tejbrant AB:n. Kauppa tuplaa Lehtovuoren liikevaihdon noin 30 miljoonaan euroon, kasvattaa henkilöstömäärän 150:een ja tuo Lehtovuorelle uudet tehtaat Ruotsiin sekä Puolaan ja myyntiyksikön Saksaan. Myös Ylöjärvelle on luvassa lisää työpaikkoja.
Kaupan myötä Lehtovuori saavuttaa Pohjoismaiden markkinajohtajuuden katosratkaisuissa ja vahvistaa asemaansa johtavana kokonaisvaltaisten kaupunkikalusteratkaisujen toimittajana.
Toiminta laajenee merkittävästi. Kaupan seurauksena konserniin kuuluvat Ylöjärven tehtaan ja hallinnon lisäksi tuotantolaitokset Ruotsissa ja Puolassa. Omia maayhtiöitä on Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.
– Tämä on tärkeä askel kasvussamme kaupunkikalusteiden toimittajasta asiakkaan strategiseksi kumppaniksi koko kaupunkikuvan rakentamisessa. Oli hienoa, että Team Tejbrantin omistajat valitsivat sijoitusyhtiöiden sijaan juuri meidät, toisen perheyrityksen, jatkamaan elämäntyötään, toimitusjohtaja Eero Ojanen sanoo.
Kauppa tuo uuden kilpailuvaltin – alumiiniprofiilirakenteet
Yrityskauppa tuo teräsrakenteisiin kaupunkikalusteisiin erikoistuneelle Lehtovuorelle merkittävän strategisen kilpailuedun: alumiiniprofiilirakenteiden osaamisen ja oman tuotannon. Alumiiniprofiloidut katokset ovat erittäin kysyttyjä ja usein ratkaiseva kriteeri kansainvälisissä infrahankkeissa.
Ruotsalainen Team Tejbrant AB on myynyt pysäkkikatoksia ja erilaisia katettuja ratkaisujaan yli 20 maahan. Yhtiö valmistanut esimerkiksi suurimman osan Berliinin, Tukholman ja Varsovan pysäkkikatoksista, ja on markkinajohtaja Ruotsissa sekä Puolassa.
– Voimme jatkossa tarjota katosratkaisuja kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi integroimme älykkäät jäteastiat ja pilvipalvelumme katoskokonaisuuksiin, Eero Ojanen kertoo.
Tekoäly optimoi logistiikkaa ja vähentää ympäristökuormitusta
Lehtovuori tunnetaan perinteisten kaupunkikalusteiden kuten lajitteluastioiden ja katosten lisäksi Euroopassakin hyvän jalansijan saaneesta City Solar -älyroska-astiastaan, joka puristaa roskat, ilmoittaa täyttöasteestaan Finbin Connect -pilvipalvelun kautta jätehuoltoon ja optimoi jätekuljetusreitit.
Jatkossa myös Lehtovuoren muut jäte- ja kierrätysastiaratkaisut voidaan integroida sensoreilla pilvipalveluun. Tekoälykin on jo hyötykäytössä. Pilvijärjestelmä ennustaa astioiden tulevia täyttöasteita ja optimoi keräysreittejä ajantasaisen datan avulla.
Tämä tuo jätehuoltoon merkittäviä kustannussäästöjä, muuttaa toimintaa ympäristöystävällisemmäksi ja parantaa kaupunkiympäristöjen siisteyttä.
Uusia työpaikkoja Ylöjärvelle
Lehtovuori on alan trendistä poiketen kasvanut myös viime vuosina, ja seuraava kasvuloikka haluttiin toteuttaa nyt, markkinoiden epävarmuudesta huolimatta.
– Kun muut pelkäävät, kannattaa olla rohkea. Organisaatiotamme on kehitetty viime vuosina tätä liikettä varten etupainotteisesti. Toimintamme jatkuu ja vahvistuu myös Suomessa: konsernin pääkonttorin keskittäminen Ylöjärvelle luo monia uusia työpaikkoja lähitulevaisuudessa.
Kaupan jälkeen noin 70 % Lehtovuori Groupin liikevaihdosta tulee viennistä, ja Lehtovuoren tulevien vuosien kasvutavoitteet saavat vahvan selkänojan. Erityisesti Saksan markkina ja Keski-Euroopan kasvu ovat nyt entistä vahvemmin tuettuja.
Lehtovuori Group ja Team Tejbrant
Lehtovuori Oy
- Perustamisvuosi: 1945
- Liikevaihto (2025): 15,2 miljoonaa euroa (vahvistamaton)
- Henkilöstömäärä (2025): 82 henkilöä
- Toimipaikat: Lehtovuoren päätoimipaikka ja tehdas sijaitsevat Ylöjärvellä. Lehtovuorella on maayhtiöt lisäksi Ruotsissa (Finbin Sverige Ab) ja Yhdysvalloissa (Finbin USA).
- Päätuotteet: Teräsrakenteiset kaupunkikalusteet, älykkäät jätehuollon ratkaisut, roska- ja lajitteluastiat sekä katokset.
- Asiakkaat: Yksi pohjoismaiden johtavista kaupunkikalustajista ja älykkään jätehuollon edelläkävijä. Lehtovuoren tuotteet näkyvät kotimaan lisäksi monien suurten Euroopan kaupunkien katukuvassa. Toimituksia yli 40 eri maahan Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.
Team Tejbrant AB
- Perustamisvuosi: 1982.
- Liikevaihto 2025: Noin 142 miljoonaa kruunua (SEK), eli noin 13,2 miljoonaa euroa.
- Henkilöstömäärä 2025: Noin 70 henkilöä
- Toimipisteet: Pääkonttori sijaitsee Tukholmassa ja tehdas sijaitse Hultsfredissä, Ruotsissa. Lisäksi yhtiöllä on tehdas Puolassa Varsovassa, ja myyntiyhtiö mm. Saksassa (Berliini).
- Päätuotteet: Alumiinirakenteiset ulkokalusteet. Monipuolinen katostuotanto linja-autopysäkkien ja juna-asemien katoksista mm. sisäänkäyntikatoksiin, sähköautojen latausasemien katoksiin, ostoskärrykatoksiin ja erilaisiin suojakatoksiin. Lisäksi pyöräpysäköinnin katokset ja telineet, ulkotilojen mainostaulut ja puistokalusteet.
- Asiakkaat: Alumiinikatosten ja muiden kaupunkikalusteiden toimituksia useimpiin Euroopan maihin. Asiakkaina myös suuret kauppaketjut, kuten IKEA, joille toimitetaan ostoskärrysuojia ja sisäänkäyntiratkaisuja. Tekee tiivistä yhteistyötä mm. JCDecaux’n ja Clear Channelin kanssa valaistujen mainoslaitteiden osalta.
