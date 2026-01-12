Historiallinen yrityskauppa: Suomalainen perheyritys nousee Pohjoismaiden markkinajohtajaksi

Kaupan myötä Lehtovuori saavuttaa Pohjoismaiden markkinajohtajuuden katosratkaisuissa ja vahvistaa asemaansa johtavana kokonaisvaltaisten kaupunkikalusteratkaisujen toimittajana.



Toiminta laajenee merkittävästi. Kaupan seurauksena konserniin kuuluvat Ylöjärven tehtaan ja hallinnon lisäksi tuotantolaitokset Ruotsissa ja Puolassa. Omia maayhtiöitä on Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

– Tämä on tärkeä askel kasvussamme kaupunkikalusteiden toimittajasta asiakkaan strategiseksi kumppaniksi koko kaupunkikuvan rakentamisessa. Oli hienoa, että Team Tejbrantin omistajat valitsivat sijoitusyhtiöiden sijaan juuri meidät, toisen perheyrityksen, jatkamaan elämäntyötään, toimitusjohtaja Eero Ojanen sanoo.

Kauppa tuo uuden kilpailuvaltin – alumiiniprofiilirakenteet



Yrityskauppa tuo teräsrakenteisiin kaupunkikalusteisiin erikoistuneelle Lehtovuorelle merkittävän strategisen kilpailuedun: alumiiniprofiilirakenteiden osaamisen ja oman tuotannon. Alumiiniprofiloidut katokset ovat erittäin kysyttyjä ja usein ratkaiseva kriteeri kansainvälisissä infrahankkeissa.

Ruotsalainen Team Tejbrant AB on myynyt pysäkkikatoksia ja erilaisia katettuja ratkaisujaan yli 20 maahan. Yhtiö valmistanut esimerkiksi suurimman osan Berliinin, Tukholman ja Varsovan pysäkkikatoksista, ja on markkinajohtaja Ruotsissa sekä Puolassa.

– Voimme jatkossa tarjota katosratkaisuja kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi integroimme älykkäät jäteastiat ja pilvipalvelumme katoskokonaisuuksiin, Eero Ojanen kertoo.



Tekoäly optimoi logistiikkaa ja vähentää ympäristökuormitusta



Lehtovuori tunnetaan perinteisten kaupunkikalusteiden kuten lajitteluastioiden ja katosten lisäksi Euroopassakin hyvän jalansijan saaneesta City Solar -älyroska-astiastaan, joka puristaa roskat, ilmoittaa täyttöasteestaan Finbin Connect -pilvipalvelun kautta jätehuoltoon ja optimoi jätekuljetusreitit.

Jatkossa myös Lehtovuoren muut jäte- ja kierrätysastiaratkaisut voidaan integroida sensoreilla pilvipalveluun. Tekoälykin on jo hyötykäytössä. Pilvijärjestelmä ennustaa astioiden tulevia täyttöasteita ja optimoi keräysreittejä ajantasaisen datan avulla.



Tämä tuo jätehuoltoon merkittäviä kustannussäästöjä, muuttaa toimintaa ympäristöystävällisemmäksi ja parantaa kaupunkiympäristöjen siisteyttä.



Uusia työpaikkoja Ylöjärvelle



Lehtovuori on alan trendistä poiketen kasvanut myös viime vuosina, ja seuraava kasvuloikka haluttiin toteuttaa nyt, markkinoiden epävarmuudesta huolimatta.



– Kun muut pelkäävät, kannattaa olla rohkea. Organisaatiotamme on kehitetty viime vuosina tätä liikettä varten etupainotteisesti. Toimintamme jatkuu ja vahvistuu myös Suomessa: konsernin pääkonttorin keskittäminen Ylöjärvelle luo monia uusia työpaikkoja lähitulevaisuudessa.



Kaupan jälkeen noin 70 % Lehtovuori Groupin liikevaihdosta tulee viennistä, ja Lehtovuoren tulevien vuosien kasvutavoitteet saavat vahvan selkänojan. Erityisesti Saksan markkina ja Keski-Euroopan kasvu ovat nyt entistä vahvemmin tuettuja.