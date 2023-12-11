Ulla Poutiaisesta Oumanin uusi toimitusjohtaja
Kokenut myyntijohtaja Ulla Poutiainen aloittaa Ouman Oy:n toimitusjohtajana 9. maaliskuuta. Hän siirtyy Oumaniin Legrand Nordics & Balticsin myyntijohtajan tehtävästä, jossa hän on vastannut kiinteistöjen sähköistysratkaisujen myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä.
”Oumanilla on vahvasti innovatiivinen ja asiakaskeskeinen maine. Odotan lämmöllä yhteistyötä osaavan henkilöstön kanssa. Yhdessä viemme Oumanin kohti kansainvälistymistä ja seuraavaa kasvuvaihetta”, Poutiainen sanoo.
Ulla Poutiainen seuraa tehtävässä Oumanin pitkäaikaista toimitusjohtajaa Matti Lipsasta, joka luopui paikastaan elokuussa 2025.
”Olemme iloisia, että Ulla ottaa vastaan Oumanin toimitusjohtajan tehtävän ja auttaa meitä kohti jatkuvaa kannattavaa kasvua”, sanoo Oumanin hallituksen puheenjohtaja Magnus Thousgaard Terrvik.
Ouman on kiinteistöjen automaatioon ja energiatehokkuuteen erikoistunut suomalainen yritys. Yhtiö on Skandinavian suurin LVI-säätimien valmistaja, joka tuottaa 1,4 miljoonaa tuotetta vuodessa. Oumanin tehtaat sijaitsevat Kempeleessä ja Viron Kuressaaressa. Yhtiön liikevaihto on 45 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 300 henkilöä. Ouman on osa ruotsalaista Ernströmgruppen-konsernia.
Heikki Uurto
CFO, väliaikainen toimitusjohtaja
heikki.uurto@oumangroup.com
+358 40 7593605
