Romaani yksinäisyydestä, yhteyden kaipuusta ja luonnon hiljaisesta puheesta

Mies löytää mökiltä päiväkirjan, jonka on kirjoittanut nainen, joka rakennutti mökin 1960-luvulla. Hän tietää, että nainen myi mökin pois vain parin vuoden kuluttua, mutta syy jää hämäräksi. Päiväkirjan sivuilla herää eloon kuvitteellinen yhteys menneisyyden ja nykyhetken välille, kun mies alkaa nähdä naisen vierellään ja elää hänen tarinaansa uudelleen.

Päiväkirjan teksteistä avautuu kertomus kiusaamisesta ja vaikenemisesta, ja samalla ympäröivä luonto, jossa männyt kuolevat pihapiirissä, saa symbolisen roolin. Mies yrittää ymmärtää, mitä on tapahtunut – niin metsälle kuin ihmisille.

Kultalyhty tutkii, kuinka helposti rakennamme kuvitelmia toisista ihmisistä ja kuinka vaikeaa on todella kohdata toinen, tai oma sisäinen maailmamme. Se on romaani katoavasta yhteydestä: toisiimme, menneisyyteemme ja luontoon, joka on ollut osa meitä mutta jota emme enää kuule.

Kultalyhty täydentää Toivo-trilogian: kaikissa Norhan kolmessa romaanissa on Toivo-niminen hahmo, ja jokaisessa toivo näyttäytyy erilaisessa valossa.

Teos ilmestyy tammikuussa 2026 Lector kustannus Oy:n julkaisemana.

Tomi Norha (s. 1969) on turkulainen kirjailija, opettaja ja kriitikko. Häneltä on julkaistu kaksi romaania, Naarasperho (2024) ja Lentotähti (2025). Kolmas romaani Kultalyhty ilmestyy tammikuussa 2026. Hän on opiskellut musiikin lisäksi kotimaista kirjallisuutta ja luovaa kirjoittamista Turun yliopistossa. Keväällä 2017 hänen novellinsa Tsaikovskissa meillä on ongelma voitti Type & Tellin novellikilpailun.

Kultalyhty

Kirjoittaja Tomi Norha

Kustantaja Lector Kustannus Oy

ISBN 9789527644171

Ilmestymisajankohta 25.1.2026

Norhan aiemmista kirjoista sanottua:

"Naarasperho on vahvatunnelmainen esikoisromaani, joka tekee kunniaa Frans Emil Sillanpään tuotannolle ja perinteiselle proosalle. Kertoja ei kiirehdi, ja teos sisältääkin sekä hienoja kuvauksia suomalaisesta maaseudusta että tarkkoja porauksia ihmismielen syvyyksiin."

Mari Viertola, Turun Sanomat

”Minua hiukan jännitti ruveta lukemaan tätä kirjaa [Lentotähti], koska Norhan esikoinen Naarasperho oli itselleni viiden tähden lukukokemus ja yritin olla asettamatta tälle liian suuria odotuksia. Aika pian tajusin, että pelkoni oli täysin turhaa, tämä on upea!”

@pahakirjakorppi, Instagram