Helsingin Messukeskus arvioitiin Suomen parhaaksi messu- ja tapahtumajärjestäjäksi Työelämän päättäjät -tutkimuksessa
Helsingin Messukeskus valittiin Suomen parhaaksi messu- ja tapahtumajärjestäjäksi Taloustutkimuksen Työelämän päättäjät – TEP 2025 -tutkimuksessa. Sen mukaan päättäjät arvostavat Messukeskuksessa erityisesti messu- ja näyttelytilojen toimivuutta, monipuolista palvelutarjontaa, henkilöstön ammattitaitoa, monipuolisia oheispalveluita ja uudistumiskykyä.
Taloustutkimuksen vuosittaiseen Työelämän päättäjät – TEP 2025 -tutkimukseen osallistui 2959 päättäjää, joista 412 arvioi messu- ja tapahtuma-alaa. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt edustivat eri toimialojen yritysten ylintä johtoa, keskijohtoa ja muita päättävässä asemassa olevia henkilöitä. Tutkimus toteutettiin lokakuussa 2025.
Helsingin Messukeskus sai vertailussa parhaat pisteet messu- ja näyttelytilojen toimivuudesta, monipuolisesta palvelutarjonnasta, henkilöstön ammattitaidosta, monipuolisista oheispalveluista ja uudistumiskyvystä. Messukeskus sai erinomaiset arviot myös luotettavuuden ja toimitusvarmuuden, markkinointiviestinnän ja vaikuttavuuden osalta sekä korkeimman NPS-arvosanan.
”Tulokset kertovat ennen kaikkea henkilöstömme sitoutuneisuudesta ja ammattitaidosta. Vaalimme asiakaskokemusta jokaisessa kohtaamisessa ja kehitämme toimintaamme määrätietoisesti asiakkaidemme tarpeita kuunnellen. Uudistumiskyky mahdollistaa entistä vaikuttavampien ja sujuvampien tapahtumakokemusten tarjoamisen myös tulevaisuudessa”, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Veronica Lindholm sanoo.
Työelämän päättäjät – TEP 2025 -tutkimuksessa oli mukana 12 toimialaa ja 155 yritystä.
Yhteyshenkilöt
Veronica Lindholm, toimitusjohtaja, Helsingin Messukeskus, p. 040 676 3443, veronica.lindholm@messukeskus.com
Lumia Ankkuri, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Helsingin Messukeskus, p. 050 387 0023, lumia.ankkuri@messukeskus.com
Paula Lehto, Senior Insight Manager, Taloustutkimus, p. 010 758 5275, paula.lehto@taloustutkimus.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi.
Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 58,4 miljoonaa euroa, Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölleen 245 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 3335 henkilötyövuotta. I Messukeskus. The real social media. I messukeskus.com I @messukeskus
Business life decision makers rank Helsinki Expo and Convention Centre as Finland’s best trade fair and event organiser21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helsinki Expo and Convention Centre has been ranked Finland’s best trade fair and event organiser in the market research company Taloustutkimus’ Business Life Decision-Makers – TEP 2025 survey. According to the study, decision makers particularly value the functionality of Helsinki Expo and Convention Centre’s exhibition and event spaces, the diversity of its service offering, the professionalism of its staff, the variety of additional services, and its ability to innovate.
Helsingfors Mässcentrum utsågs till Finlands bästa mäss- och evenemangsarrangör i undersökningen Työelämän päättäjät21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helsingfors Mässcentrum har valts till Finlands bästa mäss- och evenemangsarrangör i marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus’ undersökning Työelämän päättäjät – TEP 2025. Enligt undersökningen uppskattar beslutsfattare särskilt funktionaliteten i Mässcentrums mäss- och utställningslokaler, det mångsidiga tjänsteutbudet, personalens yrkesskicklighet, de mångsidiga sidotjänsterna samt förmågan att förnya sig.
