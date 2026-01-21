Helsingin Messukeskus arvioitiin Suomen parhaaksi messu- ja tapahtumajärjestäjäksi Työelämän päättäjät -tutkimuksessa

Taloustutkimuksen vuosittaiseen Työelämän päättäjät – TEP 2025 -tutkimukseen osallistui 2959 päättäjää, joista 412 arvioi messu- ja tapahtuma-alaa. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt edustivat eri toimialojen yritysten ylintä johtoa, keskijohtoa ja muita päättävässä asemassa olevia henkilöitä. Tutkimus toteutettiin lokakuussa 2025.

Helsingin Messukeskus sai vertailussa parhaat pisteet messu- ja näyttelytilojen toimivuudesta, monipuolisesta palvelutarjonnasta, henkilöstön ammattitaidosta, monipuolisista oheispalveluista ja uudistumiskyvystä. Messukeskus sai erinomaiset arviot myös luotettavuuden ja toimitusvarmuuden, markkinointiviestinnän ja vaikuttavuuden osalta sekä korkeimman NPS-arvosanan.

”Tulokset kertovat ennen kaikkea henkilöstömme sitoutuneisuudesta ja ammattitaidosta. Vaalimme asiakaskokemusta jokaisessa kohtaamisessa ja kehitämme toimintaamme määrätietoisesti asiakkaidemme tarpeita kuunnellen. Uudistumiskyky mahdollistaa entistä vaikuttavampien ja sujuvampien tapahtumakokemusten tarjoamisen myös tulevaisuudessa”, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Veronica Lindholm sanoo.

Työelämän päättäjät – TEP 2025 -tutkimuksessa oli mukana 12 toimialaa ja 155 yritystä.