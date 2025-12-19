Kutsu: Helsingin Caravan 2026 -messuille jo torstaina 15.1.
Tervetuloa Helsingin Caravan 2026 -messuille torstaina 15.1. klo 9–18 Helsingin Messukeskukseen. Tänä vuonna toimittajilla on mahdollisuus tutustua tapahtumaan ja tavata alan edustajia jo ammattilaispäivänä, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa myös Caravan-messujen yhteydessä.
Caravan-messuilla pääsee tutustumaan noin 20 matkailuajoneuvomerkin uutuusmalleihin. Nähtävillä on yhteensä lähes 150 matkailuajoneuvoa – suurista matkailuautoista kompakteihin matkailuvaunuihin sekä useisiin retkeilyautoihin.
Tämän vuoden kiinnostavia uutuuksia ja ensiesittelyssä Suomessa ovat muun muassa uuden sukupolven Karoo-matkailuvaunu, joka edustaa raikasta ajattelua vaunusuunnittelussa, sekä LMC Cruiser-matkailuauto, jonka suunnittelussa on ollut mukana joukko loppukäyttäjiä.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Matkailuajoneuvoalan ajankohtaisesta tilanteesta vuonna 2025 sekä toimialan tulevaisuuden näkymistä antaa mielellään lisätietoja Matkailuajoneuvotuojat ry:n toiminnanjohtaja Mika Jokinen. Hän kommentoi alan kehitystä, markkinatilannetta sekä tulevia trendejä.
Mika Jokinen
Toiminnanjohtaja, Matkailuajoneuvotuojat (MAT) ry
puh. 045 189 1839
mika.jokinen@liikkuvakoti.fi
Haastattelupyynnöt toivotaan sovittavan etukäteen.
Helsingin Caravan -messujen aukioloajat:
– Ammattilaiset: to 15.1. klo 9–18
– Yleisö: pe 16.1. klo 10–19 sekä la–su 17.–18.1. klo 10–18
Samaan aikaan Messukeskuksessa järjestetään Helsingin kansainväliset Matkamessut.
**********
Nähdään messuilla!
Viestinnästä vastaavan Anna Kurkisen puolesta
Terveisin Teija
Lisätietoja: viestinnän asiantuntija Teija Armanto, Helsingin Messukeskus, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
www.caravanmessut.fi
Seuraa fb:ssa ja instagramissa @helsingincaravanmessut
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
