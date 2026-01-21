Helsingfors Mässcentrum utsågs till Finlands bästa mäss- och evenemangsarrangör i undersökningen Työelämän päättäjät

Marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus’ årliga Työelämän päättäjät – TEP 2025 undersökning besvarades av 2 959 beslutsfattare, varav 412 utvärderade mäss- och evenemangsbranschen. Respondenterna representerade högsta ledningen, mellanchefer och andra personer i beslutsfattande ställning inom olika branscher. Undersökningen genomfördes i oktober 2025.

Helsingfors Mässcentrum fick de bästa betygen i jämförelsen för funktionaliteten i mäss- och utställningslokalerna, mångsidigheten i tjänsteutbudet, personalens yrkesskicklighet, de mångsidiga sidotjänsterna samt förmågan att förnya sig. Mässcentrum fick även utmärkta omdömen för pålitlighet och leveranssäkerhet, marknadskommunikation och genomslagskraft samt det högsta NPS-värdet.

”Resultaten visar framför allt på våra medarbetares engagemang och yrkesskicklighet. Vi värnar om kundupplevelsen i varje möte och utvecklar vår verksamhet målmedvetet genom att lyssna på våra kunders behov. Vår förmåga att förnya oss gör det möjligt att erbjuda ännu mer effektfulla och smidiga evenemangsupplevelser även i framtiden”, säger Veronica Lindholm, verkställande direktör för Helsingfors Mässcentrum.

Undersökningen Työelämän päättäjät – TEP 2025 omfattade 12 branscher och 155 företag.