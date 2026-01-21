Helsingfors Mässcentrum utsågs till Finlands bästa mäss- och evenemangsarrangör i undersökningen Työelämän päättäjät
Helsingfors Mässcentrum har valts till Finlands bästa mäss- och evenemangsarrangör i marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus’ undersökning Työelämän päättäjät – TEP 2025. Enligt undersökningen uppskattar beslutsfattare särskilt funktionaliteten i Mässcentrums mäss- och utställningslokaler, det mångsidiga tjänsteutbudet, personalens yrkesskicklighet, de mångsidiga sidotjänsterna samt förmågan att förnya sig.
Marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus’ årliga Työelämän päättäjät – TEP 2025 undersökning besvarades av 2 959 beslutsfattare, varav 412 utvärderade mäss- och evenemangsbranschen. Respondenterna representerade högsta ledningen, mellanchefer och andra personer i beslutsfattande ställning inom olika branscher. Undersökningen genomfördes i oktober 2025.
Helsingfors Mässcentrum fick de bästa betygen i jämförelsen för funktionaliteten i mäss- och utställningslokalerna, mångsidigheten i tjänsteutbudet, personalens yrkesskicklighet, de mångsidiga sidotjänsterna samt förmågan att förnya sig. Mässcentrum fick även utmärkta omdömen för pålitlighet och leveranssäkerhet, marknadskommunikation och genomslagskraft samt det högsta NPS-värdet.
”Resultaten visar framför allt på våra medarbetares engagemang och yrkesskicklighet. Vi värnar om kundupplevelsen i varje möte och utvecklar vår verksamhet målmedvetet genom att lyssna på våra kunders behov. Vår förmåga att förnya oss gör det möjligt att erbjuda ännu mer effektfulla och smidiga evenemangsupplevelser även i framtiden”, säger Veronica Lindholm, verkställande direktör för Helsingfors Mässcentrum.
Undersökningen Työelämän päättäjät – TEP 2025 omfattade 12 branscher och 155 företag.
Yhteyshenkilöt
Veronica Lindholm, verkställande direktör, Helsingfors Mässcentrum, tel. 040 676 3443, veronica.lindholm@messukeskus.com
Lumia Ankkuri, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Helsingfors Mässcentrum, tel. 050 387 0023, lumia.ankkuri@messukeskus.com
Paula Lehto, Senior Insight Manager, Taloustutkimus, tel. 010 758 5275, paula.lehto@taloustutkimus.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingfors Mässcentrum är Finlands största evenemangsarrangör och erbjuder högkvalitativa evenemang samt hyr ut sina lokaler och tjänster för olika typer av evenemang.
Koncernen Finlands Mässa Abp omfattar, förutom Mässcentrum, även mässarrangören Expomark Oy och AV-teknikföretaget SVV Oy. Koncernens omsättning uppgick till 58,4 miljoner euro, Mässcentrum ekonomiska påverkan på omgivningen till 245 miljoner euro och sysselsättningseffekten till 3 335 årsverken år 2024. I Messukeskus. The real social media. I messukeskus.com I @messukeskus
