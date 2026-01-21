Business life decision makers rank Helsinki Expo and Convention Centre as Finland’s best trade fair and event organiser

Helsingfors Mässcentrum utsågs till Finlands bästa mäss- och evenemangsarrangör i undersökningen Työelämän päättäjät 21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote

Helsingfors Mässcentrum har valts till Finlands bästa mäss- och evenemangsarrangör i marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus’ undersökning Työelämän päättäjät – TEP 2025. Enligt undersökningen uppskattar beslutsfattare särskilt funktionaliteten i Mässcentrums mäss- och utställningslokaler, det mångsidiga tjänsteutbudet, personalens yrkesskicklighet, de mångsidiga sidotjänsterna samt förmågan att förnya sig.