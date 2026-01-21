Business life decision makers rank Helsinki Expo and Convention Centre as Finland’s best trade fair and event organiser
Helsinki Expo and Convention Centre has been ranked Finland’s best trade fair and event organiser in the market research company Taloustutkimus’ Business Life Decision-Makers – TEP 2025 survey. According to the study, decision makers particularly value the functionality of Helsinki Expo and Convention Centre’s exhibition and event spaces, the diversity of its service offering, the professionalism of its staff, the variety of additional services, and its ability to innovate.
The market research company Taloustutkimus’ annual Business Life Decision-Makers – TEP 2025 (Työelämän päättäjät – TEP 2025) survey gathered responses from 2,959 decision makers, 412 of whom evaluated the trade fair and event sector. Respondents represented senior executives, middle management and other decision-makers across a wide range of industries. The survey was conducted in October 2025.
Helsinki Expo and Convention Centre received the highest ratings in the comparison for the functionality of its exhibition and event spaces, the diversity of its service offering, staff professionalism, the variety of additional services, and its capacity for renewal. Helsinki Expo and Convention Centre also received excellent evaluations for reliability and delivery performance, marketing communications and overall impact, and achieved the highest Net Promoter Score (NPS) in the industry.
“These results reflect above all the commitment and professionalism of our people. We nurture the customer experience in every encounter and develop our operations with determination, listening closely to our customers’ needs. Our ability to renew ourselves enables us to offer even more impactful and seamless event experiences in the future,” says Veronica Lindholm, CEO of Helsinki Expo and Convention Centre.
The Business Life Decision-Makers – TEP 2025 survey covered 12 industries and 155 companies.
Veronica Lindholm, CEO, Helsinki Expo and Convention Centre, tel. +358 040 676 3443, veronica.lindholm@messukeskus.com
Lumia Ankkuri, Marketing and Communications Director, Helsinki Expo and Convention Centre, tel. +358 50 387 0023, lumia.ankkuri@messukeskus.com
Paula Lehto, Senior Insight Manager, Taloustutkimus, tel. +358 10 758 5275, paula.lehto@taloustutkimus.fi
Helsinki Expo and Convention Centre is Finland’s largest event organiser, which produces high-quality events and rents out its facilities and services as venues for various events.
The Finnish Fair Group includes, in addition to Helsinki Expo and Convention Centre, the trade fair organiser Expomark Oy and the AV technology company SVV Oy. In 2024, the Group’s revenue was 58.4 million euros. The economic impact of Helsinki Expo and Convention Centre on the surrounding area was 245 million euros, and its employment impact was 3,335 person-years. I Messukeskus. The real social media. I messukeskus.com I @messukeskus
Helsingfors Mässcentrum utsågs till Finlands bästa mäss- och evenemangsarrangör i undersökningen Työelämän päättäjät21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helsingfors Mässcentrum har valts till Finlands bästa mäss- och evenemangsarrangör i marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus’ undersökning Työelämän päättäjät – TEP 2025. Enligt undersökningen uppskattar beslutsfattare särskilt funktionaliteten i Mässcentrums mäss- och utställningslokaler, det mångsidiga tjänsteutbudet, personalens yrkesskicklighet, de mångsidiga sidotjänsterna samt förmågan att förnya sig.
Helsingin Messukeskus arvioitiin Suomen parhaaksi messu- ja tapahtumajärjestäjäksi Työelämän päättäjät -tutkimuksessa21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helsingin Messukeskus valittiin Suomen parhaaksi messu- ja tapahtumajärjestäjäksi Taloustutkimuksen Työelämän päättäjät – TEP 2025 -tutkimuksessa. Sen mukaan päättäjät arvostavat Messukeskuksessa erityisesti messu- ja näyttelytilojen toimivuutta, monipuolista palvelutarjontaa, henkilöstön ammattitaitoa, monipuolisia oheispalveluita ja uudistumiskykyä.
