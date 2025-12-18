KUTSU: Tervetuloa Otavan kevätpressiin kuulemaan alkuvuoden uutuuskirjoista
Otavan kevätpressi kokoaa yhteen kustantamoperheemme mielenkiintoisia uutuusteoksia. Tule kuulemaan, kun kirjailijat kertovat uutuuskirjoistaan! Etäpressiin pääsee kätevästi osallistumaan omalta koneelta käsin.
Aika: keskiviikkona 21.1. klo 13–15
Paikka: Etäpressi. Osallistuminen omalta koneelta tai puhelimelta.
Ilmoittautuminen: Rekisteröidy mukaan tästä linkistä >>
Etäpressissä kuullaan seuraavat esittelyt:
Janette Back: Satunnaisten aaltojen teoria
Booktokista tutun esikoiskirjailijan ihastuttavassa surffiromanssissa tunteet tyrskyävät suurempina kuin aallot.
Katja Kettu: Brita-Kajsa
Mestarikertojan väkevä romaani nostaa esiin Lars Leevi Laestadiuksen vaimon Brita-Kajsan vaietun tarinan.
Paavo Huotari & Kirsi Valkama: Kuningas Daavidin pitkä varjo
Silmiä avaava kirja pyhänä pidetyn maan menneisyydestä.
Minna Maijala: Helvi Hämäläinen
Kauan odotettu, kriittinen elämäkerta kirjailija Helvi Hämäläisestä kuljettaa läpi kuohuvan 1900-luvun.
Juho Karhu & Sohvi Kangasluoma: Sitten purjehdimme pohjoiseen
Ihmeellinen purjehdusmatka merillä, jotka kartalla ovat vain jäätä.
Emma Alftan: Syteen tai saveen
Nautinnollisen kirpeä romaani keski-iästä ja keramiikasta osuu nauruhermon kautta sydämeen.
Veera Salmi: Veljeni Valentin
Kiehtovan kaunis ja jännittävä saturomaani Veljeni Leijonamielen hengessä.
Jyri Paretskoi: Sinä et tiedä minusta mitään
Toisen kokemuksia, haaveita ja vaikeuksia ei voi nähdä päällepäin. Vaikuttava tarinakokoelma nuorille.
Magdalena Hai: Kuunkehä
Palkitun kirjailijan upean fantasiatrilogian huipennus.
Tiina Raevaara: Kaupunki jonka keskellä on metsä
Ylistetyn jännityskirjailijan hyytävä sarjanavaus vie pikkukaupungin pimeyteen.
Evelin Kask: Hurmos
Pitelemätön nykyromaani vallan hurmiollisesta vaikutuksesta, kolmesta yksinäisestä ihmisestä ja yhdestä sinnikkäästä torakasta.
Niina Niskanen: Harakanmuna
Kaksi sisarta, yksi levoton kaupunki. Suomen itsenäistymisen kynnykselle sijoittuva, koskettava romaani aloittaa työläisnaisten elämää kuvaavan Palvelijattaret-sarjan.
Laura Arikka: Synkeä juhannus
Juhlaperinteitä ja kummallisia kuolemia idyllisessä lounaissaaristossa. Merituulentuoksuinen dekkarisarja alkaa.
Petra Bühler: Isän tyttö
Hersyvän hauska ja koskettava esikoisromaani rakastamisen vaikeudesta ja omilla jaloilla seisomisesta.
Liisa Louhela: Mies joka kantoi aurinkoa sylissään
Suuri rauhan romaani Suomen tunnetuimmasta aseistakieltäytyjästä Arndt Pekurisesta.
Hippo Taatila: A.W. Yrjänä – Alkemisti
Katsaus sukupolvensa merkittävimpiin kuuluvan taiteilijan ajattelun ja olemisen syviin pohjavireisiin ja niiden taustalla vaikuttaviin salattuihin aatevirtauksiin.
Elina Westinen: Jesse Markin – Käärmeitä ja perhosia
Tämän kirjan piti olla palkitun muusikon elämäkerta, mutta siitä tulikin myös kuvaus taistelusta oman syyttömyyden ja lapsen kotiinpaluun puolesta, suomalaista oikeusjärjestelmää vastaan.
Aika: keskiviikkona 21.1. klo 13–15
Ilmoittautuminen: Rekisteröidy mukaan tästä linkistä.
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Viihde, harrasteet, tietokirjat
Anni GullichsenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Lasten- ja nuortenkirjat,
Otavan kirjasto, sarjakuvat
Ilmo MuuronenMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0451325317ilmo.muuronen@otava.fi
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kaunokirjat
Kirsi TähjänjokiMarkkinointi- ja viestintäjohtajaPuh:040-7255374kirsi.tahjanjoki@otava.fi
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0503103038emma.koivula@otava.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Kirjailija Hanna Velling siirtyy Otavalle18.12.2025 08:58:00 EET | Tiedote
Kiitetty feelgoodkirjailija Hanna Velling siirtyy Otavan kirjailijaksi. Velling aloittaa kustantamossa uuden viihdesarjan, jonka ensimmäinen osa ilmestyy keväällä 2026.
Sarjayrittäjä Laura Strömberg kasvatti miljoonayrityksensä ideasta exitiin – uutuuskirjassaan hän neuvoo, kuinka menestyä hukkaamatta itseään15.12.2025 08:44:00 EET | Tiedote
Useimmat self help -kirjat neuvovat meitä hidastamaan, meditoimaan ja kontrolloimaan sinnikkäästi tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä. Mutta entä, jos rakastat sitä, mitä teet? Nautit vauhdista, tavoitteista ja aikaansaamisesta etkä kaipaa hidasta elämää – mutta et myöskään halua kadottaa itseäsi kaiken keskellä?
Tammikuu tuo mukanaan hauskoja ja jänniä seikkailuja alakouluikäisille15.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Alkuvuoden hurjimpiin uutuuskirjoihin lukeutuu tanskalaisen hittisarjan Mitä sinä tekisit? ensimmäinen osa Chilizombit. Luvassa on myös vanhoja tuttuja suosikkeja Keltaisesta lumimiehestä ja Maailman parhaasta puumajasta Mestarietsivä Peppusen isään, Dandy Peppuseen.
Annukka Salama ja Otava aloittavat yhteistyön – uusi romaani kesällä 202612.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Palkittu nuortenkirjailija Annukka aloittaa yhteistyön Otavan kanssa. Samalla Salama laajentaa tuotantoaan aikuisille suunnattuun viihdekirjallisuuteen.
Vauhdikas Linda ja avaruuskaverit on Aku Ankka -konkareiden helppolukuinen uutuusseikkailu11.12.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Jukka Heiskasen ja Cèsar Feriolin hauska avaruusseikkailu aloittaa uuden, upeasti kuvitetun sarjan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme