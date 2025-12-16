KUTSU medialle: Ars Fennica 2025 -palkinnonsaajan julkistamistilaisuus

Ars Fennica on joka toinen vuosi jaettava nykytaidepalkinto, yksi Pohjoismaiden suurimmista. 50 000 euron palkintoa voivat tavoitella suomalaiset, pohjoismaalaiset ja baltialaiset kuvataiteilijat. Palkinnon jakaa Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö – ARS FENNICA sr, ja se myönnetään taiteilijalle tunnustuksena korkeatasoisesta ja omaleimaisesta taiteellisesta työstä.

Ehdokkaat Ars Fennica 2025 -palkinnon saajaksi ovat Ragna Bley, Roland Persson, Jani Ruscica ja Hanna Vihriälä. Valinnan tekee kansainvälinen taideasiantuntija, Mori Art Museumin johtaja Mami Kataoka. Yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan 18.1.2026 asti.

Ars Fennica 2025 -palkinnonsaajan julkistamistilaisuus

Aika: Tiistai 10.2. klo 11.30

Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8

Ilmoittautumiset: Maanantaihin 9.2. klo 12 mennessä: maarit.kivisto@hamhelsinki.fi

Julkistustilaisuudessa ovat paikalla palkinnonsaaja, yleisöäänestyksen voittaja, palkintolautakunnan puheenjohtaja Leena Niemistö ja HAM Helsingin taidemuseon johtaja Arja Miller.

Ehdokkaiden töitä esittelevä yhteisnäyttely on esillä HAM Helsingin taidemuseossa 24.10.2025–29.3.2026.

Yhteyshenkilöt

Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö ARS FENNICA sr:

toiminnanjohtaja Camilla Granbacka, camilla.granbacka@arsfennica.fi, 044 308 7931

HAMin viestintä:

Maarit Kivistö, maarit.kivisto@hamhelsinki.fi, 040 485 5687