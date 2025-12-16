KUTSU medialle: Ars Fennica 2025 -palkinnonsaajan julkistamistilaisuus
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Ars Fennica 2025 -palkinnonsaajan julkistamistilaisuuteen HAM Helsingin taidemuseoon tiistaina 10.2.2026 klo 11.30. Tilaisuudessa julkistetaan myös yleisöäänestyksen voittaja. Voittaja tai voittajat ovat läsnä tilaisuudessa.
Ars Fennica on joka toinen vuosi jaettava nykytaidepalkinto, yksi Pohjoismaiden suurimmista. 50 000 euron palkintoa voivat tavoitella suomalaiset, pohjoismaalaiset ja baltialaiset kuvataiteilijat. Palkinnon jakaa Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö – ARS FENNICA sr, ja se myönnetään taiteilijalle tunnustuksena korkeatasoisesta ja omaleimaisesta taiteellisesta työstä.
Ehdokkaat Ars Fennica 2025 -palkinnon saajaksi ovat Ragna Bley, Roland Persson, Jani Ruscica ja Hanna Vihriälä. Valinnan tekee kansainvälinen taideasiantuntija, Mori Art Museumin johtaja Mami Kataoka. Yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan 18.1.2026 asti.
Ars Fennica 2025 -palkinnonsaajan julkistamistilaisuus
Aika: Tiistai 10.2. klo 11.30
Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8
Ilmoittautumiset: Maanantaihin 9.2. klo 12 mennessä: maarit.kivisto@hamhelsinki.fi
Julkistustilaisuudessa ovat paikalla palkinnonsaaja, yleisöäänestyksen voittaja, palkintolautakunnan puheenjohtaja Leena Niemistö ja HAM Helsingin taidemuseon johtaja Arja Miller.
Ehdokkaiden töitä esittelevä yhteisnäyttely on esillä HAM Helsingin taidemuseossa 24.10.2025–29.3.2026.
Yhteyshenkilöt
Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö ARS FENNICA sr:
toiminnanjohtaja Camilla Granbacka, camilla.granbacka@arsfennica.fi, 044 308 7931
HAMin viestintä:
Maarit Kivistö, maarit.kivisto@hamhelsinki.fi, 040 485 5687
Avainsanat
Kuvat
Linkit
HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omaa taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. HAM on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva säätiö.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HAM Helsingin taidemuseo
Nya konstverk färdigställda i Helsingforsskolor – Love Helsinki tillbaka på Banan16.12.2025 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Två nya procentkonstverk kuraterade av HAM Helsingfors konstmuseum har färdigställts för skolbyggnader i Helsingfors. Anu Tuominens konsthelhet skapad av återvunnet material livar upp Kottby finska grundskola, och Jussi Valtakaris och Antti Ylönens ”Det var en gång...”, som leder in i sagornas värld, tar konsten till daghemmet Aurinkokallio i Gamlas. Jämte de verk som skolorna har fått, har även Janne Siltanens Love Helsinki återbördats till Banan.
Uusia taideteoksia valmistui helsinkiläisiin oppilaitoksiin – Love Helsinki palasi Baanalle16.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Kaksi uutta HAM Helsingin taidemuseon kuratoimaa prosenttitaideteosta on valmistunut helsinkiläisiin oppilaitoksiin. Anu Tuomisen kierrätysmateriaaleista rakentuva teoskokonaisuus ilahduttaa Käpylän peruskoulussa, ja Jussi Valtakarin ja Antti Ylösen satumaailmaan johdattava Olipa kerran… tuo taidetta Kannelmäen Aurinkokallion päiväkotiin. Oppilaitoksiin sijoittuvien teosten ohella myös Janne Siltasen uudistunut Love Helsinki on tehnyt paluun Baanalle.
New art for educational institutions in Helsinki – Love Helsinki returns to Baana16.12.2025 10:00:00 EET | Press release
Curated by HAM Helsinki Art Museum under the Percent for Art Principle, two new artworks have been installed in Helsinki’s educational institutions. A series of artworks created by Anu Tuominen from recycled materials delights pupils, staff and visitors at Käpylä Comprehensive School, while ‘Once upon a time...’ by Jussi Valtakari and Antti Ylönen brings art to Daycare Aurinkokallio in Kannelmäki, transporting viewers to a world of fairytales. In addition to the works for educational institutions, Janne Siltanen’s renewed Love Helsinki has returned to Baana.
Marguerite Humeau utforskar existensens grundläggande frågor i sin utställning på HAM20.11.2025 12:30:00 EET | Pressmeddelande
Den franska konstnären Marguerite Humeau förvandlar den ena av HAM:s stora, välvda salar till en helt ny form. Humeau är en stigande stjärna på den internationella konstscenen och det här är första gången hennes konst visas i Finland. Utställningen Facklor är öppen från den 21 november 2025 till den 15 mars 2026.
Marguerite Humeau tutkii olemassaolon perimmäisiä kysymyksiä HAMissa20.11.2025 12:30:00 EET | Tiedote
Ranskalainen Marguerite Humeau muuntaa toisen HAMin suurista kaarihalleista ennennäkemättömään muotoon. Kyseessä on kovassa kansainvälisessä nosteessa olevan ranskalaisen taiteilijan ensiesiintyminen Suomessa. Soihdut-näyttely on avoinna 21.11.2025–15.3.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme