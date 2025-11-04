Hotel Santa Claus Oy

Santa’s Hotels -ketju on Arctic Lapland Rallyn virallinen yhteistyökumppani

9.1.2026 11:16:03 EET | Hotel Santa Claus Oy | Tiedote

Arctic Lapland Rally eli Tunturiralli, järjestetään jälleen Rovaniemellä tammikuun lopussa ja tuttuun tapaan Santa’s Hotels on mukana menossa virallisena yhteistyökumppanina. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja yhteiseen tekemiseen, jota molemmat osapuolet arvostavat.

Tunturirallien maaliintulo Korkalonkadulla Rovaniemellä
Juha Kauppinen

Yhteistyösopimus mahdollistaa Arctic Lapland Rallylle tilat kilpailutoimistolle, tuomaristolle, lipputoimistolle sekä fanituotekaupalle Santa’s Hotelsin kiinteistöstä Rovaniemen keskustassa sijaitsevasta Kalotinlinnasta.

Ralliyleisö ja -henkilöstö löytävät helposti tiensä Santa’s Hotelsin majoitukseen, ravintoloihin ja tapahtumien pariin, sillä yhteistyö mahdollistaa sujuvan palvelun ja lämminhenkisen tunnelman, joka tekee Tunturirallin viikonlopusta unohtumattoman.

Santa’s Hotels tuo rallitunnelmaan mukaan paitsi laadukkaan majoituksen ja herkullisen rallimenun ravintola Gaissassa, myös ainutlaatuisia elämyksiä Rovaniemen ytimessä – muun muassa kisastudion Nook Loungessa yksinoikeudella ja tietenkin kaupungin parhaat rallibileet.

”Hienoa, että löysimme kumppanin, joka aidosti haluaa yhdessä tehdä tapahtumasta kokonaisvaltaisen kokemuksen!” kommentoi Arctic Lapland Rallyn järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Heikki Poranen.

”On ilo olla jälleen mukana Tunturirallin yhteistyökumppanina ja rakentaa yhdessä monipuolista tapahtumaa”, sanoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren.

Tunturirallin 29.–31.1.2026 ohjelma löytyy nyt Santa’s Hotelsin verkkosivuilta ja somekanavista sekä Arctic Lapland Rallyn omista viestintäkanavista.

Santa's Hotels

Santa’s Hotels -ketju on osa perheomisteista Sava-Group-konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista.

Santa’s Hotelsilla on monipuolista majoitusta Rovaniemellä, Luostolla, Saariselällä, Kilpisjärvellä, Levillä sekä Kalajoella.

Santa's Hotels -logo

Santa’s Hotels on uudistanut henkilöstökäytäntöjään tuomalla perinteisten kehityskeskustelujen tilalle kohtaamishetket. Säännöllisesti käytävät kohtaamishetket ovat hetki työntekijän ja esihenkilön välillä, jossa käsitellään työntekijälle tärkeitä asioita keskittyen hänen kehittymiseensä ja tavoitteiden kirkastamiseen. Ne ovat myös tärkeitä paikkoja palautteen antamiselle ja arvojen mukaisen toiminnan vahvistamiselle.

