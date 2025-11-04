Santa’s Hotels -ketju on Arctic Lapland Rallyn virallinen yhteistyökumppani

Yhteistyösopimus mahdollistaa Arctic Lapland Rallylle tilat kilpailutoimistolle, tuomaristolle, lipputoimistolle sekä fanituotekaupalle Santa’s Hotelsin kiinteistöstä Rovaniemen keskustassa sijaitsevasta Kalotinlinnasta.

Ralliyleisö ja -henkilöstö löytävät helposti tiensä Santa’s Hotelsin majoitukseen, ravintoloihin ja tapahtumien pariin, sillä yhteistyö mahdollistaa sujuvan palvelun ja lämminhenkisen tunnelman, joka tekee Tunturirallin viikonlopusta unohtumattoman.

Santa’s Hotels tuo rallitunnelmaan mukaan paitsi laadukkaan majoituksen ja herkullisen rallimenun ravintola Gaissassa, myös ainutlaatuisia elämyksiä Rovaniemen ytimessä – muun muassa kisastudion Nook Loungessa yksinoikeudella ja tietenkin kaupungin parhaat rallibileet.

”Hienoa, että löysimme kumppanin, joka aidosti haluaa yhdessä tehdä tapahtumasta kokonaisvaltaisen kokemuksen!” kommentoi Arctic Lapland Rallyn järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Heikki Poranen.

”On ilo olla jälleen mukana Tunturirallin yhteistyökumppanina ja rakentaa yhdessä monipuolista tapahtumaa”, sanoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren.

Tunturirallin 29.–31.1.2026 ohjelma löytyy nyt Santa’s Hotelsin verkkosivuilta ja somekanavista sekä Arctic Lapland Rallyn omista viestintäkanavista.