Marttaliitto ry

Marttojen Kotikeittiön seikkailijat -kampanja kutsuu lapsiperheitä makujen löytöretkelle

15.1.2026 07:00:00 EET | Marttaliitto ry | Tiedote

Jaa

Mitä tehdä, kun perheelle pitäisi taas tänään laittaa maistuvaa ruokaa, mutta toiveita ja mieltymyksiä on yhtä monta kuin ruokailijoita? Marttojen uusi Kotikeittiön seikkailijat -kampanja kutsuu lapsiperheitä mukaan hauskoille löytöretkille kotikeittiöön uusien makujen sekä helppojen, terveyttä edistävien ja edullisten arkireseptien ja yhteisten ruokahetkien äärelle.

Kotikeittiön seikkalijat -materiaalipaketti: https://martat.kuvat.fi/kuvat/Muutos+lautasella+-kampanja/Kotikeitti%C3%B6n+seikkailijat+-kampanja/
Kotikeittiön seikkalijat -materiaalipaketti: https://martat.kuvat.fi/kuvat/Muutos+lautasella+-kampanja/Kotikeitti%C3%B6n+seikkailijat+-kampanja/

Martoille kestävä ruoka ja arjen ruokataidot ovat tärkeitä. Kotikeittiön seikkailijat kutsuu perheet mukaan tutkimaan uusia ja tuttuja makuja, tekemään ruokaa yhdessä ja löytämään juuri omaan arkeen sopivia tapoja syödä herkullisesti, terveyttä edistävästi ja kestävästi.

– Arjen ei tarvitse olla monimutkaista. Pienillä oivalluksilla ja käytännön vinkeillä voi tarjota koko perheelle maistuvaa ruokaa, joka tukee hyvinvointia ja ei kuormita budjettia, kertoo ruoan ja ravitsemuksen johtava asiantuntija Marjo Rantapusa Marttaliitosta.

Kampanjan ytimessä on ajatus siitä, että ruokahetket voivat olla yhteisiä seikkailuja. Lapsia kannustetaan mukaan niin kauppareissuille, ruoanlaittoon kuin uusien makujen kokeiluun. Tätä tukevat kampanjan leikkisät maskottihahmot: Helppoilija, Pihistelijä ja Fiilistelijä, jotka tarjoavat vinkkejä arjen helppouteen, edullisiin valintoihin ja maukkaisiin, ravitseviin ruokiin.

Kotikeittiön seikkailijat näkyy Marttojen sosiaalisessa mediassa ja kampanjasivulla. Kampanjaan kuuluu muun muassa helppoja reseptejä, vinkkejä hävikin vähentämiseen ja osallistavia elementtejä, kuten Aarrejahti-kauppaseikkailu, jossa lapsi otetaan mukaan kauppakierrokselle etsimään ruoka-aineksia yhdessä aikuisen kanssa ja lopulta toteuttamaan ja nauttimaan itse valmistettu ruoka.

– Kun oppii tekemään itse, arki muuttuu joustavammaksi. Voi valita, milloin tekee itse ja milloin ostaa valmista, ja molemmat voivat olla hyviä ratkaisuja. Osaaminen tuo hallinnan tunnetta ja tukee koko perheen hyvinvointia. Kun lapsi on mukana ruoanlaitossa alusta asti, myös uusien ruokien maistaminen on helpompaa, Marjo Rantapusa muistuttaa.

Kotikeittiön seikkailijat – tee ruoasta maistuva seikkailu koko perheelle

Kampanjan sisällöt: martat.fi/kotikeittion-seikkailijat

Avainsanat

ruokaravitsemuslapsiperheetarkiruoka

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Marttaliitto

Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Marttaliitto ry

Miten paljon rahaa tarvitaan kohtuulliseen elämään vuonna 2025? Uudet kohtuullisen minimin viitebudjetit julkaistaan Suomen Pankin Rahamuseolla 19.11.202513.11.2025 06:30:00 EET | Tiedote

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus on julkaisemassa uudet, päivitetyt kohtuullisen minimin viitebudjetit. Kohtuullisen minimin viitebudjeteissa määritellään kotitalouksien välttämättömiksi koettuja hyödykkeitä ja kulutustaso, jolla ihminen tulee toimeen ja kokee voivansa osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan tämän päivän Suomessa.

Marttojen sienipäivä ja sieniviikot kutsuvat metsään – vuoden sieni on lampaankääpä26.8.2025 07:30:00 EEST | Tiedote

Kuivan kesän jälkeen syksyn sienisadon alkua odotetaan jännityksellä eri puolilla Suomea. Itä- ja Etelä-Suomesta on jo saatu ilahduttavia uutisia tattilöydöistä, ja syksyn edetessä myös muualla sieniä voi nousta runsaasti. Martat kannustavat suomalaisia lähtemään metsään nauttimaan syksyn sienirikkaudesta ja osallistumaan Marttojen sienipäivään 30.8. ja siitä alkaville sieniviikoille.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye