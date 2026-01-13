Marttojen Kotikeittiön seikkailijat -kampanja kutsuu lapsiperheitä makujen löytöretkelle

Martoille kestävä ruoka ja arjen ruokataidot ovat tärkeitä. Kotikeittiön seikkailijat kutsuu perheet mukaan tutkimaan uusia ja tuttuja makuja, tekemään ruokaa yhdessä ja löytämään juuri omaan arkeen sopivia tapoja syödä herkullisesti, terveyttä edistävästi ja kestävästi.

– Arjen ei tarvitse olla monimutkaista. Pienillä oivalluksilla ja käytännön vinkeillä voi tarjota koko perheelle maistuvaa ruokaa, joka tukee hyvinvointia ja ei kuormita budjettia, kertoo ruoan ja ravitsemuksen johtava asiantuntija Marjo Rantapusa Marttaliitosta.

Kampanjan ytimessä on ajatus siitä, että ruokahetket voivat olla yhteisiä seikkailuja. Lapsia kannustetaan mukaan niin kauppareissuille, ruoanlaittoon kuin uusien makujen kokeiluun. Tätä tukevat kampanjan leikkisät maskottihahmot: Helppoilija, Pihistelijä ja Fiilistelijä, jotka tarjoavat vinkkejä arjen helppouteen, edullisiin valintoihin ja maukkaisiin, ravitseviin ruokiin.

Kotikeittiön seikkailijat näkyy Marttojen sosiaalisessa mediassa ja kampanjasivulla. Kampanjaan kuuluu muun muassa helppoja reseptejä, vinkkejä hävikin vähentämiseen ja osallistavia elementtejä, kuten Aarrejahti-kauppaseikkailu, jossa lapsi otetaan mukaan kauppakierrokselle etsimään ruoka-aineksia yhdessä aikuisen kanssa ja lopulta toteuttamaan ja nauttimaan itse valmistettu ruoka.

– Kun oppii tekemään itse, arki muuttuu joustavammaksi. Voi valita, milloin tekee itse ja milloin ostaa valmista, ja molemmat voivat olla hyviä ratkaisuja. Osaaminen tuo hallinnan tunnetta ja tukee koko perheen hyvinvointia. Kun lapsi on mukana ruoanlaitossa alusta asti, myös uusien ruokien maistaminen on helpompaa, Marjo Rantapusa muistuttaa.

