Wulff-Yhtiöt Oyj

Wulff ostaa Yrittäjäin Tilitiedon: lisää vahvaa tilitoimistotoimintaa Wulffin osaajaverkostoon Turkuun

9.1.2026 11:14:07 EET | Wulff-Yhtiöt Oyj | Tiedote

Jaa

Wulff Tilitoimistot vahvistavat palvelujaan strategisella yritysostolla, kun turkulainen Yrittäjäin Tilitieto Oy liittyy osaksi Wulff-konsernia. Osto kasvattaa Wulffin liikevaihtoa noin 1,1 miljoonalla eurolla ja tuo Wulff Tilitoimistoille kahdeksan uutta huippuosaajaa. Asiakkaita palvelee yritysoston jälkeenkin oma tuttu kirjanpitäjä, jonka tukena on Wulffin kokeneiden ammattilaisten tiimi.

Kolme miestä kokoushuoneessa keskustelemassa pöydän ääressä, jossa on kannettava tietokone ja muistiinpanovälineitä.
”Wulff on meille oikea kumppani ja omistaja, koska jaamme vahvasti samat asiakaskeskeiset arvot ja tavat toimia. Meille on tärkeää varautua ajoissa tulevaisuuteen, jossa oma roolimme aikanaan muuttuu. Näin varmistamme jatkumon, jossa henkilökohtainen palvelu on tärkeää jatkossakin”, sanovat Juhani Nummila (vas.), Seppo Österman (kesk.) ja Jari Tahila (oik.) Wulff

Tukea, näkemystä ja mielenrauhaa arkeen ja erikoistilanteisiin

Yrittäjäin Tilitiedon kolmen vuosikymmenen tarina

Yrittäjäin Tilitiedon perustajat Juhani Nummila, Jari Tahila ja Seppo Österman ovat tehneet töitä yhdessä yli 30 vuoden ajan. Yhteensä heillä on takanaan lähes sadan vuoden kokemus varsinaissuomalaisten yritysten arjesta, yhtä lailla kasvun paikoista kuin karikoistakin. Tämä kolmikko, niin kuin koko Yrittäjäin Tilitiedon tiimi, suhtautuu asiakkaisiinsa välittäen. Tilitoimistoammattilainen on yrittäjälle usein myös neuvonantaja, kuuntelija ja kumppani mitä erilaisemmissa tilanteissa.

”Tilitoimistoyrittäjyys on meille elämäntapa. Tässä yhdistyy työ, mielenkiinnon kohteet ja ihmiset, joiden kanssa jaetaan samat arvot”, sanoo Juhani Nummila. ”Haluamme ymmärtää yritysten toimintaa lukujen takana ja auttaa asiakkaita päätöksenteossa”, jatkaa Jari Tahila. ”Vaikutamme työllämme suoraan asiakkaan arjen sujuvuuteen sekä siihen, miten yritykset tulevaisuuttaan rakentavat, se tuntuu merkitykselliseltä”, täydentää Seppo Österman.

Miksi osaksi Wulffia?

”Olemme jo pitkään miettineet seuraavaa vaihetta yritystoiminnassa, jatkuvuuden varmistamista tulevaisuudessa koittavien omien eläkepäivien jälkeen. Jatkuvuus tarkoittaa meille sitä, että yhtiön johto arvostaa asiakkaiden tuntemista ja henkilökohtaista palvelua ja ymmärtää, että laatu koetaan aina henkilökohtaisella tasolla. Olemme yhtä onnistuneita kuin yksittäinen asiakaskokemus”, kolmikko toteaa.

”Ja asiakaskokemushan on yhtä kuin henkilöstökokemus. Kun henkilöstö viihtyy ja ihmiset kohdataan yksilöinä, välittyy se asiakkaillekin. Wulffin kanssa löysimme yhteisen kielen, kulttuurit ja arvot kohtasivat. On helppo nähdä, että voimme jatkaa asiakkaiden kanssa tutulla ja toimivalla tavalla”, kolmikko jatkaa.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n konsernijohtaja ja Wulff Tilitoimistojen toimitusjohtaja Elina Rahkonen kertoo kulttuurisen yhteensopivuuden olevan yritysostoissa Wulffille erityisen tärkeää: ”Tilitoimistopalveluissa luottamus, henkilökohtainen palvelu ja asiakasymmärrys rakentuvat ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Kun kulttuurit kohtaavat, varmistamme sekä asiakkaille tutun ja turvallisen jatkumon että henkilöstölle mielekkään ja motivoivan arjen. Yrittäjäin Tilitiedon liittyminen Wulffiin on upea aloitus uudelle wulffilaiselle kasvun vuodelle!”

Wulff Tilitoimistot 


Taidolla hoidettu talous rakentaa yrityksesi menestystä – meillä ihminen palvelee ihmistä 

Wulff Tilitoimistot on taloushallinnon kumppani, joka huolehtii yrittäjien taloudesta huippuosaamisella. Palvelemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Tarjoamme yrityksille aina nimetyn asiantuntijan. Nyt tehdyn yritysoston myötä Wulffin tilitoimistoammattilaisia on jo yli 100, asiakkaita on lähes 4 500 ja vuotuinen liikevaihto nousee noin 10 miljoonaan euroon.

Wulff Tilitoimistot palvelee asiakkaitaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi, ja paikallisia toimipisteitä on Espoossa, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Maalahdessa, Maarianhaminassa, Mustasaaressa, Nivalassa, Porvoossa, Raahessa, Sipoossa, Tampereella sekä Turussa.

Avainsanat

wulffwulff tilitoimistotyrityskauppakasvukasvuyhtiötaloushallinto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kasvokuva naisesta valkoisessa paidassa, pitkät ruskeat hiukset, keskittynyt ilme.
Wulff-Yhtiöt Oyj toimitusjohtaja Elina Rahkonen
Wulff
Lataa
Kolme miestä kokoushuoneessa keskustelemassa pöydän ääressä, jossa on kannettava tietokone ja muistiinpanovälineitä.
”Wulff on meille oikea kumppani ja omistaja, koska jaamme vahvasti samat asiakaskeskeiset arvot ja tavat toimia. Meille on tärkeää varautua ajoissa tulevaisuuteen, jossa oma roolimme aikanaan muuttuu. Näin varmistamme jatkumon, jossa henkilökohtainen palvelu on tärkeää jatkossakin”, sanovat Juhani Nummila (vas.), Seppo Österman (kesk.) ja Jari Tahila (oik.)
Wulff
Lataa
Miesoletettu henkilö, tumma puku, seisoo ja katsoo kohti kameraa.
Yrittäjäin Tilitieto Oy, Juhani Nummila
Wulff
Lataa
Miesoletettu henkilö, harmaat hiukset, silmälasit, tumma puku. Seisoo ja katsoo kameraan.
Yrittäjäin Tilitieto Oy, Jari Tahila
Wulff
Lataa
Miesoletettu, jolla yllään tumma puku. Seisoo ja katsoo kameraan. Vakuuttava ilme.
Yrittäjäin Tilitieto Oy, Seppo Österman
Wulff
Lataa
Wulff logo pysty musta
Wulff logo pysty musta
Wulff
Lataa
Wulff logo vaaka musta
Wulff logo vaaka musta
Wulff
Lataa

Mikä Wulff?

Työelämän palvelut henkilöstövuokrauksesta konsultointiin ja tilitoimistopalveluihin, tuotteet työympäristöön työpaikalle, etätyöpisteelle ja liikkuvaan työhön sekä messu- ja tapahtumapalvelut ja kaupallisten tilojen suunnittelu. Meiltä saat myös Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluita. Vuonna 1890 perustettu Wulff toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Vuodesta 2000 alkaen pörssissä olleen yhtiön vuoden liikevaihto 2024 oli 102,8 miljoonaa euroa. Kestäviin tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan panostavan Wulffin tavoitteena on kannattava kasvu ja 230 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2030.

Wulffista luet lisää: www.wulff.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Wulff-Yhtiöt Oyj

Wulff köper Yrittäjäin Tilitieto: stärker sin framgångsrika redovisningsverksamhet med Wulffs expertisnätverk i Åbo.9.1.2026 11:37:06 EET | Pressmeddelande

Wulff Redovisningsbyråer stärker sina tjänster genom ett strategiskt företagsköp då Åbobaserade Yrittäjäin Tilitieto Oy blir en del av Wulff-koncernen. Köpet ökar Wulffs omsättning med cirka 1,1 miljoner euro och bidrar med åtta nya toppspecialister till Wulff Redovisningsbyråer. Efter företagsköpet kommer kunderna fortfarande att betjänas av sin egen välbekanta bokförare, som har stöd av Wulffs erfarna professionella team.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye