Wulff ostaa Yrittäjäin Tilitiedon: lisää vahvaa tilitoimistotoimintaa Wulffin osaajaverkostoon Turkuun
Wulff Tilitoimistot vahvistavat palvelujaan strategisella yritysostolla, kun turkulainen Yrittäjäin Tilitieto Oy liittyy osaksi Wulff-konsernia. Osto kasvattaa Wulffin liikevaihtoa noin 1,1 miljoonalla eurolla ja tuo Wulff Tilitoimistoille kahdeksan uutta huippuosaajaa. Asiakkaita palvelee yritysoston jälkeenkin oma tuttu kirjanpitäjä, jonka tukena on Wulffin kokeneiden ammattilaisten tiimi.
Tukea, näkemystä ja mielenrauhaa arkeen ja erikoistilanteisiin
Yrittäjäin Tilitiedon kolmen vuosikymmenen tarina
Yrittäjäin Tilitiedon perustajat Juhani Nummila, Jari Tahila ja Seppo Österman ovat tehneet töitä yhdessä yli 30 vuoden ajan. Yhteensä heillä on takanaan lähes sadan vuoden kokemus varsinaissuomalaisten yritysten arjesta, yhtä lailla kasvun paikoista kuin karikoistakin. Tämä kolmikko, niin kuin koko Yrittäjäin Tilitiedon tiimi, suhtautuu asiakkaisiinsa välittäen. Tilitoimistoammattilainen on yrittäjälle usein myös neuvonantaja, kuuntelija ja kumppani mitä erilaisemmissa tilanteissa.
”Tilitoimistoyrittäjyys on meille elämäntapa. Tässä yhdistyy työ, mielenkiinnon kohteet ja ihmiset, joiden kanssa jaetaan samat arvot”, sanoo Juhani Nummila. ”Haluamme ymmärtää yritysten toimintaa lukujen takana ja auttaa asiakkaita päätöksenteossa”, jatkaa Jari Tahila. ”Vaikutamme työllämme suoraan asiakkaan arjen sujuvuuteen sekä siihen, miten yritykset tulevaisuuttaan rakentavat, se tuntuu merkitykselliseltä”, täydentää Seppo Österman.
Miksi osaksi Wulffia?
”Olemme jo pitkään miettineet seuraavaa vaihetta yritystoiminnassa, jatkuvuuden varmistamista tulevaisuudessa koittavien omien eläkepäivien jälkeen. Jatkuvuus tarkoittaa meille sitä, että yhtiön johto arvostaa asiakkaiden tuntemista ja henkilökohtaista palvelua ja ymmärtää, että laatu koetaan aina henkilökohtaisella tasolla. Olemme yhtä onnistuneita kuin yksittäinen asiakaskokemus”, kolmikko toteaa.
”Ja asiakaskokemushan on yhtä kuin henkilöstökokemus. Kun henkilöstö viihtyy ja ihmiset kohdataan yksilöinä, välittyy se asiakkaillekin. Wulffin kanssa löysimme yhteisen kielen, kulttuurit ja arvot kohtasivat. On helppo nähdä, että voimme jatkaa asiakkaiden kanssa tutulla ja toimivalla tavalla”, kolmikko jatkaa.
Wulff-Yhtiöt Oyj:n konsernijohtaja ja Wulff Tilitoimistojen toimitusjohtaja Elina Rahkonen kertoo kulttuurisen yhteensopivuuden olevan yritysostoissa Wulffille erityisen tärkeää: ”Tilitoimistopalveluissa luottamus, henkilökohtainen palvelu ja asiakasymmärrys rakentuvat ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Kun kulttuurit kohtaavat, varmistamme sekä asiakkaille tutun ja turvallisen jatkumon että henkilöstölle mielekkään ja motivoivan arjen. Yrittäjäin Tilitiedon liittyminen Wulffiin on upea aloitus uudelle wulffilaiselle kasvun vuodelle!”
Wulff Tilitoimistot
Taidolla hoidettu talous rakentaa yrityksesi menestystä – meillä ihminen palvelee ihmistä
Wulff Tilitoimistot on taloushallinnon kumppani, joka huolehtii yrittäjien taloudesta huippuosaamisella. Palvelemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Tarjoamme yrityksille aina nimetyn asiantuntijan. Nyt tehdyn yritysoston myötä Wulffin tilitoimistoammattilaisia on jo yli 100, asiakkaita on lähes 4 500 ja vuotuinen liikevaihto nousee noin 10 miljoonaan euroon.
Wulff Tilitoimistot palvelee asiakkaitaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi, ja paikallisia toimipisteitä on Espoossa, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Maalahdessa, Maarianhaminassa, Mustasaaressa, Nivalassa, Porvoossa, Raahessa, Sipoossa, Tampereella sekä Turussa.
Elina RahkonentoimitusjohtajaWulff-Yhtiöt OyjPuh:040 647 1444elina.rahkonen@wulff.fi
Työelämän palvelut henkilöstövuokrauksesta konsultointiin ja tilitoimistopalveluihin, tuotteet työympäristöön työpaikalle, etätyöpisteelle ja liikkuvaan työhön sekä messu- ja tapahtumapalvelut ja kaupallisten tilojen suunnittelu. Meiltä saat myös Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluita. Vuonna 1890 perustettu Wulff toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Vuodesta 2000 alkaen pörssissä olleen yhtiön vuoden liikevaihto 2024 oli 102,8 miljoonaa euroa. Kestäviin tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan panostavan Wulffin tavoitteena on kannattava kasvu ja 230 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2030.
Wulffista luet lisää: www.wulff.fi
