Wulff ostaa Yrittäjäin Tilitiedon: lisää vahvaa tilitoimistotoimintaa Wulffin osaajaverkostoon Turkuun

Tukea, näkemystä ja mielenrauhaa arkeen ja erikoistilanteisiin

Yrittäjäin Tilitiedon kolmen vuosikymmenen tarina

Yrittäjäin Tilitiedon perustajat Juhani Nummila, Jari Tahila ja Seppo Österman ovat tehneet töitä yhdessä yli 30 vuoden ajan. Yhteensä heillä on takanaan lähes sadan vuoden kokemus varsinaissuomalaisten yritysten arjesta, yhtä lailla kasvun paikoista kuin karikoistakin. Tämä kolmikko, niin kuin koko Yrittäjäin Tilitiedon tiimi, suhtautuu asiakkaisiinsa välittäen. Tilitoimistoammattilainen on yrittäjälle usein myös neuvonantaja, kuuntelija ja kumppani mitä erilaisemmissa tilanteissa.

”Tilitoimistoyrittäjyys on meille elämäntapa. Tässä yhdistyy työ, mielenkiinnon kohteet ja ihmiset, joiden kanssa jaetaan samat arvot”, sanoo Juhani Nummila. ”Haluamme ymmärtää yritysten toimintaa lukujen takana ja auttaa asiakkaita päätöksenteossa”, jatkaa Jari Tahila. ”Vaikutamme työllämme suoraan asiakkaan arjen sujuvuuteen sekä siihen, miten yritykset tulevaisuuttaan rakentavat, se tuntuu merkitykselliseltä”, täydentää Seppo Österman.

Miksi osaksi Wulffia?

”Olemme jo pitkään miettineet seuraavaa vaihetta yritystoiminnassa, jatkuvuuden varmistamista tulevaisuudessa koittavien omien eläkepäivien jälkeen. Jatkuvuus tarkoittaa meille sitä, että yhtiön johto arvostaa asiakkaiden tuntemista ja henkilökohtaista palvelua ja ymmärtää, että laatu koetaan aina henkilökohtaisella tasolla. Olemme yhtä onnistuneita kuin yksittäinen asiakaskokemus”, kolmikko toteaa.

”Ja asiakaskokemushan on yhtä kuin henkilöstökokemus. Kun henkilöstö viihtyy ja ihmiset kohdataan yksilöinä, välittyy se asiakkaillekin. Wulffin kanssa löysimme yhteisen kielen, kulttuurit ja arvot kohtasivat. On helppo nähdä, että voimme jatkaa asiakkaiden kanssa tutulla ja toimivalla tavalla”, kolmikko jatkaa.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n konsernijohtaja ja Wulff Tilitoimistojen toimitusjohtaja Elina Rahkonen kertoo kulttuurisen yhteensopivuuden olevan yritysostoissa Wulffille erityisen tärkeää: ”Tilitoimistopalveluissa luottamus, henkilökohtainen palvelu ja asiakasymmärrys rakentuvat ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Kun kulttuurit kohtaavat, varmistamme sekä asiakkaille tutun ja turvallisen jatkumon että henkilöstölle mielekkään ja motivoivan arjen. Yrittäjäin Tilitiedon liittyminen Wulffiin on upea aloitus uudelle wulffilaiselle kasvun vuodelle!”

Wulff Tilitoimistot



Taidolla hoidettu talous rakentaa yrityksesi menestystä – meillä ihminen palvelee ihmistä

Wulff Tilitoimistot on taloushallinnon kumppani, joka huolehtii yrittäjien taloudesta huippuosaamisella. Palvelemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Tarjoamme yrityksille aina nimetyn asiantuntijan. Nyt tehdyn yritysoston myötä Wulffin tilitoimistoammattilaisia on jo yli 100, asiakkaita on lähes 4 500 ja vuotuinen liikevaihto nousee noin 10 miljoonaan euroon.

Wulff Tilitoimistot palvelee asiakkaitaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi, ja paikallisia toimipisteitä on Espoossa, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Maalahdessa, Maarianhaminassa, Mustasaaressa, Nivalassa, Porvoossa, Raahessa, Sipoossa, Tampereella sekä Turussa.