Luontokuvaaja Hannu Hautala palaa valokeilaan Salon taidemuseon näyttelyvuoden 2026 avauksessa

Hannu Hautala: Poika, joka rakasti lintuja

Salon taidemuseo Veturitalli, 24.1.–3.5.2026

Salon taidemuseo avaa näyttelyvuoden 2026 suomalaisen luontovalokuvauksen legendan Hannu Hautalan (1941–2023) laajalla retrospektiivillä. Hautala oli Suomen ensimmäinen ammattimainen luontokuvaaja, jolle linnut olivat ikuinen palavan kiinnostuksen kohde. Hautalan tähänastisesti laajin museonäyttely kokoaa yli 100 valokuvaa hänen yli viisi vuosikymmentä kestäneeltä uraltaan.

Hannu Hautalan näyttely Salon taidemuseossa rakentuu suomalaisen vuodenkierron ihmeen ympärille. Valokuvista löytyvät niin Riisitunturin tykkylumet kuin kesän usvaiset vaaramaisemat Koillismaalta. Pääosassa näyttelyssä on lintumaailma. Siivekkäistä joutsenet, kuukkelit, kurjet ja kotkat toimissaan olivat Hautalan lempikuvauskohteita. Valokuvaajan läpimurtokuva oli koko maailmassa aiheeltaan ainutlaatuinen Parittelevat kotkat, joka valittiin Vuoden lehtikuvaksi vuonna 1973.

Hautala oli vuosikymmeniä maamme tunnetuin luontokuvaaja, joka on viitoittanut tietä nykykuvaajille. Hänen uraauurtavat kirjansa, kuten Kuukkelin maa (1983), ovat merkittävästi ohjanneet tapaa nähdä ja kuvata suomalaista luontoa. Hautalan kirjojen painosmäärät olivat kymmeniätuhansia ja monet sadat valokuvaajan itsensä juontamat diakuvaillat ympäri Suomea keräsivät ihastuneen yleisön. Hautala oli mediasta tuttu hahmo, jonka kuvat ovat osa suomalaista visuaalista muistia.

Hautala halusi välittää syvän, henkilökohtaisen kokemuksensa luonnon lumoavuudesta luomalla illuusion koskemattomasta luonnosta. Samalla hän oli nuoresta pitäen kipeän tietoinen erämetsien kadosta. Valokuvaajan työssään Hautala tähdensi kiireettömän, metsässä vietetyn ajan ensisijaisuutta ja luonnontuntemusta. Loputtoman kärsivällinen kuvaaja viihtyi päiväkausia piilokojuissaan hankalissakin olosuhteissa. Hän tunsi eri lintujen lajityypilliset piirteet ja elinpiirit Koillismaalla erinomaisesti. Hautalan kuvamaailmalle on tyypillistä kohteiden perinpohjainen tuntemus ja taitava, herkkä valonkäyttö.

Hautala kuvasi 1980-luvun alusta alkaen ainoastaan väridiafilmille. Veturitallin näyttely on pääosin koottu digitoimalla alkuperäisiä kinodioja Hautalan arkistosta ja tuottamalla niistä näyttelyvedokset. Mukana on myös harvoin nähtyjä aikalaisvedoksia, muun muassa Hautalan itsensä taitavasti vedostamia mustavalkoisia valokuvia 1960- ja 1970-luvuilta. Näyttely luo täten ajankuvaa luontokuvauksesta ennen digitalisaation läpimurtoa ja digitaalisuuden tarjoamaa helppoutta ja mahdollisuuksia. Hautalan työmenetelmiä taustoittavat henkilökuvadokumentti sekä arkistomateriaalit.

Eri tekniikoilla toteutetut teokset täyttävät Salon taidemuseon kaikki näyttelytilat. Näyttely on ensimmäinen luontokuvaajan laaja retrospektiivinen museonäyttely Suomessa. Näyttelyn kuraattorina toimii museonjohtaja emerita Elina Heikka.

Hannu Hautala oli Suomen ensimmäinen ammattimainen luontokuvaaja ja keskeinen vaikuttaja suomalaisen luontokuvauksen arvostuksen nousussa. Vuodesta 1979 alkaen Hannu ja Irma Hautala asuivat Kuusamossa. Uransa aikana Hautala otti yli 1,5 miljoonaa valokuvaa ja hän on tekijänä noin 60 kirjassa. Hannu Hautala lahjoitti elämäntyönsä vuonna 2007 Kuusamossa perustetulle Hannu Hautala -säätiölle, jonka tehtävänä on edistää suomalaista luontokuvausta. Hautala palkittiin uransa aikana useilla merkittävillä tunnustuksilla, muun muassa Pro Finlandia -mitalilla (2014), tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnolla (2012) sekä Oulun yliopiston filosofian kunniatohtorin arvolla (2002). Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry nimesi Hautalan Suomen kansallisluontokuvaajaksi 2025.

Näyttely on tuotettu yhteistyössä Hannu Hautala -säätiön kanssa.

