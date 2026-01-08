Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asukkaat näkevät sosiaalipalvelujen asiakastietonsa OmaKannasta
Varhan sosiaalipalveluissa kirjatut tiedot tulevat näkyviin OmaKantaan vaiheittain 8.1.2026 lähtien.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asukkaat voivat nyt katsoa Omakanta - verkkopalvelusta terveystietojensa lisäksi sosiaalipalvelujen asiakastietojaan. OmaKannassa näkyvät tiedot, jotka on kirjattu alueen sosiaalipalveluissa 8.1.2026 lähtien.
OmaKannasta tiedot on helppo tarkistaa
Asiakas voi lukea OmaKannasta itseään koskevat sosiaalipalvelujen asiakirjat, kuten päätökset, suunnitelmat ja arviot. Lisäksi OmaKannasta voi tarkistaa asiakkuutensa alkamisajankohdan ja omatyöntekijänsä yhteystiedot.
Monet OmaKannassa näkyvistä sosiaalipalvelujen tiedoista on aiemmin saatettu lähettää asiakkaalle vain paperisena. Kun tiedot ovat myös OmaKannassa, ne pysyvät tallessa ja niihin on helppo palata.
Tiedot löytyvät OmaKannan Sosiaalipalvelujen tiedot -osiosta. Eri palveluissa kirjatut tiedot ovat omien otsikoidensa alla, esimerkiksi vammaispalveluille ja työikäisten palveluille on omat otsikkonsa.
Sosiaalipalvelujen tiedot -osio näkyy asiakkaalle, vaikka hänellä ei olisi sosiaalipalvelujen asiakkuutta. Tällöin osiossa lukee, että tietoja ei ole.
Jos asiakas ei itse käytä digipalveluja, hän voi valtuuttaa jonkun läheisensä hoitamaan asioita puolestaan, jolloin tiedot näkyvät OmaKannassa myös valtuutetulle henkilölle. Lisäksi alaikäisten lasten tiedot näkyvät OmaKannassa huoltajalle
Tiedot alkavat näkyä vaiheittain
Sosiaalipalvelujen tiedot tulevat OmaKantaan vaiheittain. Esimerkiksi asiakaskertomukset tulevat näkyviin vasta myöhemmin.
Tiettyjä sosiaalipalvelujen tietoja ei näytetä OmaKannassa lainkaan. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi turvakotipalveluun tai lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön liittyvät asiakirjat sekä maksusitoumukset.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni TolonenKanta2 - projektipäällikköPuh:050 314 0933jenni.tolonen@varha.fi
Marianna HeikkiläSosiaalihuollon kirjaamisen erikoissuunnittelijaPuh:050 543 7755marianna.heikkila@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Dags att tycka till om Varhas svenskspråkiga service8.1.2026 14:03:17 EET | Pressmeddelande
Som ett tvåspråkigt välfärdsområde erbjuder Egentliga Finlands välfärdsområde Varha tjänster på finska och svenska. För att få veta hur bra Varha lyckats i uppgiften att ge vård och service på svenska, samlar vi in kundernas åsikter genom en kundenkät. Enkäten är öppen fram till 31.1.2026.
Kerro mielipiteesi Varhan ruotsinkielisistä palveluista8.1.2026 14:03:17 EET | Tiedote
Kaksikielisenä hyvinvointialueena Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha tarjoaa palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Keräämme asiakkaiden mielipiteitä asiakaskyselyllä selvittääksemme, miten hyvin Varha on onnistunut tarjoamaan hoitoa ja palveluja ruotsiksi. Kysely on avoinna 31.1.2026 asti.
De vanligaste skadorna och olyckorna i samband med nyårsfirandet är lätta att undvika30.12.2025 09:50:07 EET | Pressmeddelande
Årsskiftet är alltid en hektisk tid för myndigheterna, eftersom firandet leder till ett ökat antal uppdrag för räddningsväsendet, den prehospitala akutsjukvården och polisen. Räddningsverken, förstavården och polisen påminner om att vi genom att ta hand om oss själva och varandra kan säkerställa ett säkert nyårsfirande för alla.
Vuodenvaihteen juhlintaan liittyvät yleisimmät vammat ja vahingot ovat helposti vältettävissä30.12.2025 09:50:07 EET | Tiedote
Viranomaisille vuodenvaihde on aina kiireistä aikaa, sillä juhliminen näkyy pelastustoimen, ensihoidon ja poliisin kohonneina tehtävämäärinä. Pelastuslaitokset, ensihoito ja poliisi muistuttavat, että huolehtimalla itsestämme ja toisistamme mahdollistamme kaikille turvallisen uuden vuoden juhlimisen.
När man skjuter fyrverkerier måste man garantera säkerheten och respektera tidsgränser för användningen29.12.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Användning av fyrverkerier för privat konsumtion är tillåten utan särskild anmälan endast på nyår mellan den 31 december 2025 kl. 18 och 1 januari 2025 kl. 2. Särskilda restriktionsområden finns emellertid i Egentliga Finland och inom dessa är användningen av fyrverkerier inte tillåten.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme