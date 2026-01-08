Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asukkaat näkevät sosiaalipalvelujen asiakastietonsa OmaKannasta

9.1.2026 11:25:23 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varhan sosiaalipalveluissa kirjatut tiedot tulevat näkyviin OmaKantaan vaiheittain 8.1.2026 lähtien. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asukkaat voivat nyt katsoa Omakanta - verkkopalvelusta terveystietojensa lisäksi sosiaalipalvelujen asiakastietojaan. OmaKannassa näkyvät tiedot, jotka on kirjattu alueen sosiaalipalveluissa 8.1.2026 lähtien. 

OmaKannasta tiedot on helppo tarkistaa   

Asiakas voi lukea OmaKannasta itseään koskevat sosiaalipalvelujen asiakirjat, kuten päätökset, suunnitelmat ja arviot. Lisäksi OmaKannasta voi tarkistaa asiakkuutensa alkamisajankohdan ja omatyöntekijänsä yhteystiedot. 

Monet OmaKannassa näkyvistä sosiaalipalvelujen tiedoista on aiemmin saatettu lähettää asiakkaalle vain paperisena. Kun tiedot ovat myös OmaKannassa, ne pysyvät tallessa ja niihin on helppo palata.  

Tiedot löytyvät OmaKannan Sosiaalipalvelujen tiedot -osiosta. Eri palveluissa kirjatut tiedot ovat omien otsikoidensa alla, esimerkiksi vammaispalveluille ja työikäisten palveluille on omat otsikkonsa.   

Sosiaalipalvelujen tiedot -osio näkyy asiakkaalle, vaikka hänellä ei olisi sosiaalipalvelujen asiakkuutta. Tällöin osiossa lukee, että tietoja ei ole.   

Jos asiakas ei itse käytä digipalveluja, hän voi valtuuttaa jonkun läheisensä hoitamaan asioita puolestaan, jolloin tiedot näkyvät OmaKannassa myös valtuutetulle henkilölle. Lisäksi alaikäisten lasten tiedot näkyvät OmaKannassa huoltajalle  

Tiedot alkavat näkyä vaiheittain  

Sosiaalipalvelujen tiedot tulevat OmaKantaan vaiheittain. Esimerkiksi asiakaskertomukset tulevat näkyviin vasta myöhemmin. 

Tiettyjä sosiaalipalvelujen tietoja ei näytetä OmaKannassa lainkaan. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi turvakotipalveluun tai lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön liittyvät asiakirjat sekä maksusitoumukset. 

https://www.kanta.fi/omakanta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

