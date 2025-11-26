STK ry:n tilasto: Sähkötekniikan myynti laski 2,5 prosenttia vuonna 2025 - voimakkain kasvu asennustarvikkeiden ja keskusten myynnissä
Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti vuonna 2025 oli 1 193 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, kertoo tuore Sähköteknisen kaupan liitto ry:n (STK) tilasto. Suunta on varovaisen positiivinen: vuoden viimeisellä neljänneksellä myynti piristyi ja jäi vain 0,8 prosenttia vuotta aiemmista myyntiluvuista.
Vuosineljänneksiä tarkastellen voi nähdä pudotuksen alkaneen vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla. Hyppäysmäinen paluu nollakasvun tuntumaan toteutui vuoden 2024 toisella kvartaalilla, mistä alkaen on ehditty jo nähdä plusmerkkisiäkin kasvuprosentteja sähköteknisessä kaupassa.
”Asuntotuotanto näyttää pysyvän alkaneena vuonna edelleen matalalla tasolla, mutta datakeskushankkeet ja vihreän siirtymän investoinnit tuovat valopilkahduksia markkinaan. Sähköteknistä markkinaa tulevat kasvattamaan myös kiinteistöjen digitalisoituminen ja panostukset energiatehokkuuteen”, arvioi Tomi Muurinen, STK ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Ahlsell Oy:n toimialajohtaja.
Erityisesti myyntiään vuonna 2025 kasvattivat asennustarvikkeet ja -kalusteet, sähkökeskukset tarvikkeineen sekä ohjaus- ja säätökojeet. Nämä tuoteryhmät tuottivat noin neljänneksen vuoden kokonaismyynnistä.
”Kaapelit ovat toki aina suurin tuoteryhmä alan kaupassa, mutta asennustarvikekaupan piristymisen arvelen heijastavan korjausrakentamisen aktivoitumista. Koko talonrakennuspuolen elvyttämisessä olisi valtiollakin tekemistä – tarvittaisiin esimerkiksi kotitalousvähennys, joka huomioi taloyhtiöissäkin tehtävät energiatehokkuusremontit ja aiemminkin tepsiviksi osoittautuneet avustukset sähköautojen latausmahdollisuuksiin”, muistuttaa STK ry:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.
Lisätiedot:
Sallamaari Muhonen, toimitusjohtaja, Sähköteknisen kaupan liitto ry, puh. 044 3010640, sallamaari.muhonen(at)stkliitto.fi
Tomi Muurinen, hallituksen puheenjohtaja, Sähköteknisen kaupan liitto ry, toimialajohtaja, Ahlsell Oy, puh. 040 6634434, tomi.muurinen(at)ahlsell.fi
STK ry:n tilastopalvelu netissä: https://tilastot.stkliitto.fi
Yhteyshenkilöt
Sallamaari MuhonenSähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)Puh:+358443010640sallamaari.muhonen@stkliitto.fi
Kuvat
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa toimialalle digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää www.stkliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
Tomi Muurinen STK:n seuraavaksi puheenjohtajaksi26.11.2025 15:48:00 EET | Tiedote
Sähköteknisen kaupan liitto ry on valinnut Tomi Muurisen uudeksi puheenjohtajakseen kaudelle 2026–2028 syyskokouksessaan 24.11. Helsingissä. Pitkäaikainen hallituksen jäsen Muurinen edustaa Ahlsell Oy:tä, joka on yksi STK:n tukkujäsenistä.
STK ry:n tilasto: Sähköauton latauslaitteiden myynti laski 6 prosenttia alkuvuonna7.11.2025 13:31:11 EET | Tiedote
Kiinteistöihin asennettavia sähköauton latauslaitteita myytiin vuoden kolmannella neljänneksellä 7 310 kappaletta, mikä on 5,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla. Koko alkuvuoden 2025 myynti oli syyskuun lopussa 20 616 laitetta, missä on 5,9 prosenttia laskua edellisvuodesta, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) tuore tilasto.
Sähkötekniikan tukkumyynti laski 2,1 prosenttia edellisvuodesta8.10.2025 13:15:34 EEST | Tiedote
Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo kolmannella vuosineljänneksellä oli 322 miljoonaa euroa, mikä on vuoden takaisen vastaavan ajanjakson myyntiin verrattuna 2,1 prosenttia vähemmän, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) tuore tilasto.
SG Armaturen palkittiin esimerkillisistä tuotetiedoistaan12.9.2025 11:25:39 EEST | Tiedote
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) on myöntänyt Esimerkilliset tuotetiedot 2025 -tunnustuksen SG Armaturen Oy:lle. Yhtiö on osa norjalaista perheomisteista konsernia, joka toimittaa valaisimia, valaistuksen ohjaustuotteita sekä asennuskalusteita.
STK ry:n tilasto: Sähköauton latauslaitteiden myynti laski alkuvuonna22.8.2025 13:14:46 EEST | Tiedote
Kiinteistöihin asennettavia sähköauton latauslaitteita myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 13 306 kappaletta. Se on 6,0 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavalla jaksolla, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) tuore tilasto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme