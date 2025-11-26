STK ry:n tilasto: Sähkötekniikan myynti laski 2,5 prosenttia vuonna 2025 - voimakkain kasvu asennustarvikkeiden ja keskusten myynnissä

Vuosineljänneksiä tarkastellen voi nähdä pudotuksen alkaneen vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla. Hyppäysmäinen paluu nollakasvun tuntumaan toteutui vuoden 2024 toisella kvartaalilla, mistä alkaen on ehditty jo nähdä plusmerkkisiäkin kasvuprosentteja sähköteknisessä kaupassa.

”Asuntotuotanto näyttää pysyvän alkaneena vuonna edelleen matalalla tasolla, mutta datakeskushankkeet ja vihreän siirtymän investoinnit tuovat valopilkahduksia markkinaan. Sähköteknistä markkinaa tulevat kasvattamaan myös kiinteistöjen digitalisoituminen ja panostukset energiatehokkuuteen”, arvioi Tomi Muurinen, STK ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Ahlsell Oy:n toimialajohtaja.

Erityisesti myyntiään vuonna 2025 kasvattivat asennustarvikkeet ja -kalusteet, sähkökeskukset tarvikkeineen sekä ohjaus- ja säätökojeet. Nämä tuoteryhmät tuottivat noin neljänneksen vuoden kokonaismyynnistä.

”Kaapelit ovat toki aina suurin tuoteryhmä alan kaupassa, mutta asennustarvikekaupan piristymisen arvelen heijastavan korjausrakentamisen aktivoitumista. Koko talonrakennuspuolen elvyttämisessä olisi valtiollakin tekemistä – tarvittaisiin esimerkiksi kotitalousvähennys, joka huomioi taloyhtiöissäkin tehtävät energiatehokkuusremontit ja aiemminkin tepsiviksi osoittautuneet avustukset sähköautojen latausmahdollisuuksiin”, muistuttaa STK ry:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

Lisätiedot:

Sallamaari Muhonen, toimitusjohtaja, Sähköteknisen kaupan liitto ry, puh. 044 3010640, sallamaari.muhonen(at)stkliitto.fi

Tomi Muurinen, hallituksen puheenjohtaja, Sähköteknisen kaupan liitto ry, toimialajohtaja, Ahlsell Oy, puh. 040 6634434, tomi.muurinen(at)ahlsell.fi

STK ry:n tilastopalvelu netissä: https://tilastot.stkliitto.fi