Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

STK ry:n tilasto: Sähkötekniikan myynti laski 2,5 prosenttia vuonna 2025 - voimakkain kasvu asennustarvikkeiden ja keskusten myynnissä

12.1.2026 06:10:00 EET | Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | Tiedote

Jaa

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti vuonna 2025 oli 1 193 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, kertoo tuore Sähköteknisen kaupan liitto ry:n (STK) tilasto. Suunta on varovaisen positiivinen: vuoden viimeisellä neljänneksellä myynti piristyi ja jäi vain 0,8 prosenttia vuotta aiemmista myyntiluvuista.

Kuvassa mittayksikkö on 1000 € eli 300 000 = 300 miljoonaa euroa.
Kuvassa mittayksikkö on 1000 € eli 300 000 = 300 miljoonaa euroa. STK

Vuosineljänneksiä tarkastellen voi nähdä pudotuksen alkaneen vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla. Hyppäysmäinen paluu nollakasvun tuntumaan toteutui vuoden 2024 toisella kvartaalilla, mistä alkaen on ehditty jo nähdä plusmerkkisiäkin kasvuprosentteja sähköteknisessä kaupassa.

Asuntotuotanto näyttää pysyvän alkaneena vuonna edelleen matalalla tasolla, mutta datakeskushankkeet ja vihreän siirtymän investoinnit tuovat valopilkahduksia markkinaan. Sähköteknistä markkinaa tulevat kasvattamaan myös kiinteistöjen digitalisoituminen ja panostukset energiatehokkuuteen”, arvioi Tomi Muurinen, STK ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Ahlsell Oy:n toimialajohtaja.

Erityisesti myyntiään vuonna 2025 kasvattivat asennustarvikkeet ja -kalusteet, sähkökeskukset tarvikkeineen sekä ohjaus- ja säätökojeet. Nämä tuoteryhmät tuottivat noin neljänneksen vuoden kokonaismyynnistä.

”Kaapelit ovat toki aina suurin tuoteryhmä alan kaupassa, mutta asennustarvikekaupan piristymisen arvelen heijastavan korjausrakentamisen aktivoitumista. Koko talonrakennuspuolen elvyttämisessä olisi valtiollakin tekemistä – tarvittaisiin esimerkiksi kotitalousvähennys, joka huomioi taloyhtiöissäkin tehtävät energiatehokkuusremontit ja aiemminkin tepsiviksi osoittautuneet avustukset sähköautojen latausmahdollisuuksiin”, muistuttaa STK ry:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

Lisätiedot:

Sallamaari Muhonen, toimitusjohtaja, Sähköteknisen kaupan liitto ry, puh. 044 3010640, sallamaari.muhonen(at)stkliitto.fi

Tomi Muurinen, hallituksen puheenjohtaja, Sähköteknisen kaupan liitto ry, toimialajohtaja, Ahlsell Oy, puh. 040 6634434, tomi.muurinen(at)ahlsell.fi

STK ry:n tilastopalvelu netissä: https://tilastot.stkliitto.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa mittayksikkö on 1000 € eli 300 000 = 300 miljoonaa euroa.
Kuvassa mittayksikkö on 1000 € eli 300 000 = 300 miljoonaa euroa.
STK
Lataa
Kuvassa on myynnin arvon muutos (%) kvartaaleittain verrattuna vuotta aiempaan.
Kuvassa on myynnin arvon muutos (%) kvartaaleittain verrattuna vuotta aiempaan.
STK
Lataa

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa toimialalle digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää www.stkliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye