Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 7.1.2026 19:39:12 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 7.1.2026 Rakennuspalo keskisuuri: Jyväskylä Kahakatu Kahakadun urheilukentän laidalla olevassa huoltorakennuksessa syttyi keskiviikkoiltana palo. Palo todennäköisesti alkoi pukukoppitiloissa olevasta lämmittimestä. Pelastuslaitos sai tilanteen nopeasti hallintaan ja palon sammutettua. Palo ei päässyt leviämään muualle rakenteisiin ja vahingot rajoittuivat pukukoppitiloihin. Pukukoppitiloissa ei ollut tapahtumahetkellä ihmisiä eikä kukaan altistunut palossa.