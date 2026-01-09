Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 10.1.2026
Rakennuspalo, Karhunkierros Jyväskylä
Jyväskylän Halssilassa syttyi sähkökiukaassa liekkipalo omakotitalon saunassa. Palo syttyi kiukaan vikaantumisen takia. Asukkaat katkaisivat sähkönsyötön kiukaalle jolloin palo sammui. Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Pelastuslaitos on kohteessa suorittamassa savutuuletusta ja varmistamassa ettei palo ole päässyt leviämään kiukaasta muualle. Kohteessa on kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
