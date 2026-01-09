Keski-Suomen hyvinvointialue

Rakennuspalo, Karhunkierros Jyväskylä

Jyväskylän Halssilassa syttyi sähkökiukaassa liekkipalo omakotitalon saunassa. Palo syttyi kiukaan vikaantumisen takia. Asukkaat katkaisivat sähkönsyötön kiukaalle jolloin palo sammui. Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Pelastuslaitos on kohteessa suorittamassa savutuuletusta ja varmistamassa ettei palo ole päässyt leviämään kiukaasta muualle. Kohteessa on kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.

