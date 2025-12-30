Etla: Kun vienti vetää, lisää se merkittävästi innovaatioiden ja patenttien määrää suomalaisyrityksissä
Viennin kysynnän kasvu lisää merkittävästi suomalaisten teollisuusyritysten patentointi- ja innovointitoimintaa, selviää tuoreesta Etla-tutkimuksesta. Kasvun positiiviset vaikutukset kasautuvat erityisesti yrityksille, joilla on vahva tuottavuus ja taloudellinen asema. Sen sijaan taloudellisesti heikommassa asemassa olevat yritykset kohtaavat rahoitusrajoitteita, jotka estävät viennin kasvumahdollisuuksien hyödyntämistä. Vientiympäristön heikkeneminen vähentää yritysten yleistä aktiivisuutta patentointiin ja innovointiin.
Innovaatioilla on oleellinen merkitys talouskasvulle ja yritysten menestykselle, mutta niiden taustalla vaikuttavat tekijät ovat moninaisia. Tuoreet Etla-tutkimukset ”Kauppasokkien vaikutus suomalaisten yritysten innovaatiotoimintaan” (Etla Muistio 171) ja “Global Demand, Local Ideas: The Impact of Trade Shocks on Firm Innovation” (ETLA Working Papers 134) tarkastelevat, miten viennin kysynnässä tapahtuvat muutokset muokkaavat yritysten patentointia ja innovaatioita. Tutkimuksessa on hyödynnetty laajoja yritysrekistereitä vuodesta 1999 alkaen, jotka ovat yhdistetty Tullin vientitietoihin, patenttiaineistoihin sekä innovaatio- ja tutkimus- ja kehityskyselyihin.
Tutkimustulokset osoittavat, että kun vienti lähtee vetämään, lisää se merkittävästi yritysten patenttihakemuksia sekä todennäköisyyttä tuoda markkinoille uusia tuoteinnovaatioita. Vastaavasti vientikysynnän heikkeneminen näkyy patenttitoiminnan supistumisena.
─ Tutkimuksessa havaittiin myös dynaamisia vaikutuksia eli patenttihakemusten määrä kasvaa lyhyellä aikavälillä, kun taas myönnettyjen patenttien lukumäärä kasvaa ja realisoituu vasta pidemmällä aikavälillä, toteaa tutkimuksesta vastaava Etlan tutkimuspäällikkö, KTT Terhi Maczulskij.
Vaikeudet rahoituksen saannissa rajoittavat myös vientimahdollisuuksien hyödyntämistä
Kaikki yritykset eivät kuitenkaan hyödy vientikysynnän kasvusta tasapuolisesti. Tuottavammat ja taloudellisesti vahvemmat yritykset pystyvät kasvattamaan vientiä ja innovaatiotoimintaa vientikysynnän piristyessä. Sen sijaan taloudellisesti heikommassa asemassa olevilla yrityksillä vastaavia vaikutuksia ei juurikaan havaita, mikä viittaa rahoitusrajoitteiden keskeiseen rooliin innovaatiotoiminnassa.
─ Rahoituksen rajoitteet voivat muodostaa merkittävän pullonkaulan innovaatioiden kehittämiselle. Vaikka vientimarkkinat tarjoaisivat uusia kasvumahdollisuuksia, ennalta heikommassa taloudellisessa asemassa olevat yritykset eivät välttämättä pysty vastaamaan niihin ilman riittävää maksuvalmiutta ja rahoituksen saantia. Näin ollen innovaatiotoiminta voi jäädä jälkeen juuri silloin, kun kysynnän kasvu loisi sille parhaimmat edellytykset, Etlan Terhi Maczulskij huomauttaa.
Maczulskij’n mukaan yritysten kansainvälistymistä ja markkinoille pääsyä tukevat politiikkatoimet voivat tehokkaasti edistää innovaatiotoimintaa. Tutkimustulokset korostavat myös tarvetta kohdennetuille tukimuodoille. Pienemmät ja taloudellisesti haavoittuvammat vientiyritykset voivat tarvita tukea innovaatioiden rahoitukseen, jotta ne pystyisivät aikanaan hyödyntämään vientikysynnän kasvua.
─ Koska vientiympäristön heikentyminen vähentää innovaatioaktiivisuutta, vastasyklinen innovaatiopolitiikka – kuten innovaatiotuet tai verokannustimet taantumassa – voisivat auttaa yrityksiä ylläpitämään innovaatiovauhtia taloudellisesti heikommissakin olosuhteissa, Maczulskij summaa.
Nyt julkaistu Etla Muistio perustuu 22.12.2025 julkaistuun tutkimukseen Global demand, local ideas: The impact of export demand shocks on firm innovation (Etla Working Paper 134). Tutkimukset ovat osa Business Finlandin rahoittamaa hanketta.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Ensi vuosi on Etlan juhlavuosi – tutkimuslaitos täyttää 80 vuotta ja katsoo Suomen tulevaisuuteen vuonna 205130.12.2025 08:15:00 EET | Tiedote
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos täyttää ensi vuonna 80 vuotta. Juhlavuosi tuo tullessaan useita tapahtumia, kiinnostavia uusia tutkimusjulkaisuja sekä myös nostoja vuosien varrelta, Etlan tärkeimmistä taloustutkimuksista ja tutkijoista. Päätapahtuma on syyskuussa 2026 Finlandia-talossa järjestettävä juhlaseminaari, jonka yhteydessä Etla julkaisee merkkiteoksen ”Suomi 2051”. Kirjassa eturivin taloustutkijat tarkastelevat talouden tilaa ja esittävät tutkimukseen pohjautuvat arviot siitä, miten Suomen talous saadaan kestävälle pohjalle vuoteen 2051 mennessä - ja millaisia yhteiskunnallisia valintoja se meiltä vaatii.
Etla: Julkisen talouden sopeuttaminen vaatii palkkamalttia ja yli hallituskausien ulottuvaa ohjelmaa16.12.2025 00:01:00 EET | Tiedote
Suomen julkinen velkasuhde on noussut tasolle, joka vaatii pitkäjänteistä, tulevillekin hallituskausille jaksottuvaa sopeutuspolkua. Sopeutusohjelman tulee painottua menoleikkauksiin, sillä leikkauksista aiheutuva talouskasvun heikkeneminen on vaikutuksiltaan pienempi kuin veronkorotuksista aiheutuva. Samalla leikkausten rinnalle tarvitaan kasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia, kuten työllisyyttä nostavia työmarkkinauudistuksia, sekä palkkamalttia, arvioidaan tuoreessa Etla Muistiossa. Nykytilanteessa vain kilpailukykyä tukeva palkkamaltti mahdollistaa viennin kasvun korvaamaan kotimaisen kysynnän laskua.
Etla: Eurooppa vaarassa jäädä 5G/6G kyydistä – datavetoisen talouden arvonluonti karkaamassa Yhdysvaltoihin ja Aasiaan10.12.2025 08:15:00 EET | Tiedote
Euroopan asema 5G- ja 6G-ekosysteemin arvokkaimmissa osissa heikkenee. Datan, ohjelmistojen ja digitaalisten palvelujen kasvu on kiihdyttänyt teknologisen kilpailun Yhdysvaltojen ja Aasian maiden eduksi, selviää tuoreesta Etla-tutkimuksesta. Euroopan osuus alan globaaleista t&k-investoinneista on jo puolittunut ja raskas EU-sääntely uhkaa hidastaa kilpailukykyä entisestään. 5G- ja 6G-ekosysteemin arvonluonti siirtyy yhä enemmän datan ja ohjelmistojen ympärille, kun taas Euroopassa keskustellaan edelleen verkkojen rakentamisesta.
Etla: Suomen kustannuskilpailukyky kaksijakoinen – vaihtosuhde vetää Suomea alaspäin8.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Suomen kustannuskilpailukyky paranee reilun prosentin tänä vuonna, mutta pakittaa hieman seuraavan kahden vuoden aikana, ennustaa Etla tuoreessa kilpailukykyennusteessaan. Suomen kustannuskilpailukyvyn taso on historiallisen korkea, mutta kun laskelmiin otetaan mukaan vaihtosuhteen kehitys tai tarkastellaan reaalisia yksikkötyökustannuksia, on kilpailukyvyn taso pikemminkin keskinkertainen kuin hyvä. Sekä tuottavuuden että vaihtosuhteen kehitys on ollut Suomessa heikkoa, ja Suomen vaihtosuhde onkin pudonnut selvästi pandemiaa edeltäneestä tasostaan.
Etla: Varhaiskasvatuksen opettajista yhä useammalta puuttuu kelpoisuus1.12.2025 00:01:00 EET | Tiedote
Kelpoisten opettajien osuus kaikista varhaiskasvatuksen opettajista on laskenut viime vuosina Suomessa, vaikka alalla työskentelevien opettajien määrä kokonaisuudessaan on kasvanut. Näin todetaan tänään julkaistussa Etla-tutkimuksessa. Varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevien määrä on kasvanut viidenneksellä, mutta kelpoisten opettajien määrä on kasvanut vain kolme prosenttia. Kehityksessä on kuitenkin alueellisia eroja: kelpoisten opettajien osuus on laskenut eniten Uudellamaalla ja Lapissa.
