Kaikkonen vaatii kohtuullisuutta sähkönsiirron tehomaksuihin

12.1.2026 12:39:20 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Kemijärvellä tänään vierailleen Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan uudessa sähkömarkkinalaissa on paha valuvika.

- Viime vuonna uudistettu sähkömarkkinalaki on osoittautunut epäonnistuneeksi sähkön tehomaksujen osalta. Energiaviraston valmistelussa sen pohjalta esillä oleva malli on kohtuuton varsinkin omakotiasujien ja kesämökkien kannalta. Mallia on syytä muuttaa nopealla aikataululla.

Uusi maksu tarkoittaisi jopa satojen eurojen lisälaskua vuodessa tavallisille omakotiasujille. Mallia on täysin välttämätöntä korjata. Erityisesti tehomaksun alaraja on aivan liian matala. Se ylittyy talvikuukausina heittämällä, mutta muuhunkin aikaan vuodesta varsin helposti.

Myös mitattava ajanjakso on aivan liian tiukka, jos jo yhden vartin aikana kuukaudessa tapahtuva tehorajan ylitys johtaa lisälaskuihin.

Energiaviraston ja maan hallituksen on syytä noteerata omakotiasujien ja monien pienyrittäjien palaute. Mallia on muutettava kohtuullisemmaksi ja paremmaksi viipymättä. Joku raja omakotiasujien kurittamisellakin pitää olla, Kaikkonen toteaa.

