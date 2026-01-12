Suden kiintiömetsästys edennyt vauhdikkaasti – saalista saatu kaikilta kiintiöalueilta

Suden kiintiömetsästys on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Kuudestatoista kiintiöalueesta yhdeksällä alueella kiintiö on täyttynyt, ja metsästys on määrätty päättymään alueella.

Kokonaisuudessaan kiintiömetsästyksessä on saatu saalista sunnuntaihin 11.1.2026 mennessä yhteensä 81 sutta. Saalista on saatu kaikilta kiintiöalueilta.

- Nopeasti edenneen metsästyksen taustalla ovat suotuisat sääolosuhteet. Lunta on koko maassa, mikä helpottaa susien paikantamista. Lisäksi metsästäjät ovat valmistautuneet jahtiin hyvin, kertoo riistapäällikkö Mikael Luoma, Suomen riistakeskuksesta.

Suden kiintiömetsästys käynnistyi 1. tammikuuta 2026, ja yhteensä 100 suden metsästys sallittiin 16 kiintiöalueella eri puolilla maata.

Kiintiömetsästyksessä poistetaan koirasusia

Kiintiömetsästyksen yhteydessä pyritään poistamaan myös haitallinen vieraslaji, koirasusi. Tämän vuoksi alueille, joilla on Luonnonvarakeskuksen aineistojen perusteella havaittu koirasusia, on määritelty erillinen 26 yksilön kiintiö.

Haitalliseksi vieraslajiksi määritellyn koirasuden tappaminen ei edellytä lupaa. Koirasuden tunnistaminen ulkomuodon perusteella on kuitenkin vaikeaa. Erillisen kiintiön tarkoituksena on turvata metsästäjien oikeusturva tilanteissa, joissa saaliiksi päätyy koirasuden sijaan susi.

Luonnonvarakeskus tekee kaikista saaliiksi saaduista eläimistä DNA-analyysit talven aikana. Ensimmäinen analyysiajo tehdään tammikuun puolivälissä ja siinä selvitetään, onko koirasusialueilta saadun saaliin joukossa koirasusia. Jos eläin todetaan DNA-analyysissa koirasudeksi, poistetaan sen saalistieto susien saalisseurannasta. Tällöin alueen käytettävissä oleva kiintiöön vapautuu tilaa. Jos alueen metsästys on määrätty lopetettavaksi, riistakeskus sallii metsästyksen jatkua kiintiöalueella.

- Koirasusialueilta on saatu pyydettyä 13 eläintä. Toivomme, että saaliiksi on päätynyt luonnossa liikkuvia koirasusia, sillä niiden poistaminen on tärkeää luonnonsuojelutyötä, Luoma toteaa.

Koirasusialueita ovat Kaskinen–Närpiö, Kytäjä, Peurainneva ja Kaakkois-Suomi, joista metsästys on määrätty päättymään Kytäjällä.

Kiintiömetsästyksellä vastataan turvallisuushuoliin ja vahinkoihin

Suden kiintiömetsästyksellä vastataan kasvaneen susikannan seurauksena lisääntyneisiin turvallisuushuoliin, kotieläinvahinkoihin sekä poliisin suurpetotehtäviin. Suurpetotehtäviä on ollut aiempaa enemmän, vaikka ennaltaehkäiseviin toimiin on panostettu laajasti.

Metsästyksen tavoitteena on pienentää susikantaa hallitusti, ehkäistä suden aiheuttamia haittoja sekä vastata kansalaisten huoliin turvallisuudesta ja vahingoista.

Kiintiöalueet on määritelty ensisijaisesti turvallisuus- ja vahinkoperustein. Painopiste on alueilla, joilla suden aiheuttamat vahingot tai turvallisuushuolia aiheuttavat tilanteet ovat olleet merkittäviä. Suuri osa metsästyksestä kohdistuu Länsi-Suomeen, jossa susikanta on vahvin.

Lisää tietoa suden kiintiöpyynnistä (riista.fi).

Suden metsästyksen kiintiöiden tilanne 2026 (riista.fi).