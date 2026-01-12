Naantali maakunnan kärjessä yrittäjyysilmapiirin sekä kunnan ja yrittäjien yhteistyössä

Jopa 91 prosenttia vastaajista arvioi Naantalin yrittäjyysilmapiirin erinomaiseksi tai hyväksi. Kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön osalta erinomaisen tai hyvän arvosanan antoi 80 prosenttia vastaajista. Huomionarvoista on, että yksikään vastaaja ei arvioinut Naantalin yrittäjyysilmapiirin tai kunnan ja yrittäjien yhteistyön olevan huonoa.

Naantalin tulos parani viime vuodesta, jolloin kaupunki oli toisella sijalla niin yrittäjyysilmapiirin kuin yhteistyön vertailussa. Maakunnasta vuoden 2026 vertailussa oli mukana 12 eniten vastauksia kerännyttä kaupunkia tai kuntaa, jotka ovat Naantali, Lieto, Laitila, Paimio, Kaarina, Masku, Loimaa, Raisio, Parainen, Uusikaupunki, Salo ja Turku.

– Olemme todella iloisia, että naantalilaiset yrittäjät kokevat, että yhteistyö kaupungin kanssa on toimivaa ja yrittäjyysilmapiiri on kannustavaa. Hyvä yrittäjyysilmapiiri ei synny itsestään, vaan se rakentuu yhdessä yrittäjien kanssa – avoimen vuoropuhelun ja pitkäjänteisen työn tuloksena. Kiitos teille yrittäjät positiivisesta asenteesta ja toimivasta vuorovaikutuksesta. Kaupungilla haluamme parantaa jatkuvasti, jotta voimme tukea yrityksiä entistä paremmin, ja panostamme tähän työhän aina vaan vahvemmin, toteaa Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen.

– Kaupungin sekä Naantalin ja Rymättylän Yrittäjien vuonna 2023 solmimassa elinvoimalupauksessa olemme yhdessä yrittäjäyhdistysten kanssa sitoutuneet edistämään kaupungin yrittäjäystävällistä ilmapiiriä ja vahvistamaan elinvoimaa. Maakuntaennusteen tulos kertoo siitä, että tämä määrätietoinen työskentely on tuottanut tuloksia, sanoo elinkeino- ja työllisyyspäällikkö Lassi Rosala.

Elinvoimaan ja yrittämisen edellytyksiin panostaminen on keskeistä Naantalin kaupungille myös tulevalla strategiakaudella.

– Elinvoimainen kaupunki rakentuu vahvasta yrittäjyydestä. Yritykset luovat työpaikkoja, palveluita ja kasvua, ja siksi niiden toimintaedellytysten tukeminen on meille ensiarvoisen tärkeää, toteaa kehitysjohtaja Rikumatti Levomäki.

Maakuntaennusteen tulokset osoittavat, että varsinaissuomalaisten yrittäjien liikevaihdon ja kannattavuuden kasvuodotukset ovat nousussa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Naantalissa ja Raisiossa liikevaihdon kasvuodotukset olivat nousseet eniten, kun vertaillaan viiden Turun seudun kunnan välillä (Naantali, Turku, Kaarina, Lieto, Raisio). Turun seudun kunnista vain Naantalissa myös henkilöstömäärän kasvuodotukset olivat nousseet viime vuodesta.

Varsinais-Suomen investointiaikeissa on niin ikään noustu merkittävästi viime vuosien pohjalukemista, vaikka investointiaikeiden kasvuodotukset ovat edelleen negatiiviset.

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin tänä vuonna 33. kerran. Vuoden 2026 Maakuntaennusteen pohjana on verkkokysely, joka toteutettiin marras-joulukuussa 2025 Varsinais-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten jäsenille. Kyselyyn vastasi 682 yrittäjää, ja vastausprosentti oli 10,2 %.

Tutustu Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tuloksiin: www.maakuntaennuste.fi