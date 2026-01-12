Veronika Honkasalo: Iranin mielenosoittajien turvallisuus on nyt kaikki kaikessa

Mielenosoitusten on raportoitu olevan isoimpia sitten vuoden 2022, kun Iranissa nähtiin valtavat mielenosoitukset siveyspoliisin tapettua 22-vuotiaan Mahsa Aminin. Viime viikon torstaista lähtien Iranin mielenosoituksista ei olla saatu ajankohtaista raportointia, sillä hallinto katkaisi kaikki viestiyhteydet.

– Iranista ulos valuva tieto on todella huolestuttavaa. Ihmisoikeuksien polkeminen on ollut Iranissa pitkään systemaattista. Nyt vaikuttaa siltä, että hallinto pyrkii tukahduttamaan mielenosoitukset voimalla. Väkivallan on loputtava. Iranin kansan on saatava täydet kansalaisoikeutensa, Honkasalo sanoo.

Suomessa asuvat iranilaiset ovat kommentoineet Ylelle viestiyhteyksien katkaisun olevan merkki hallinnon otteiden raaistumisesta. Osa raporteista kertoo jo satojen mielenosoittajien kuolleen.

Suomessa keskustelu sai oudon käänteen, kun sekä kristillisdemokraateista että vihreistä väitettiin vasemmiston olevan Iranin mielenosoituksista hiljaa.

– Tässä tilanteessa toivoisin keskusteluun vähän jarrua ja fokusta. Iranin mielenosoittajien turvallisuus on nyt kaikki kaikessa. Kollegat voisivat käydä katsomassa esimerkiksi vasemmistoliiton puheenjohtajan somekanavat ennen tötöilyään mediassa, Honkasalo moittii ja viittaa Minja Koskelan viikonlopun kannanottoon Iranin tilanteesta.

– Misinformaation suhteen totean lisäksi, että jo vuonna 2022 olen kiertänyt tukimielenosoituksia, ottanut kantaa Iranin ihmisoikeustilanteeseen ja ryhdyin poliittisen vangin Nahid Shirpishehin poliittiseksi suojelijaksi osoittaakseni tukeni niille iranilaisille, jotka vaativat demokratiaa henkensä uhalla.